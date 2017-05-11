Web of Science заключает партнерское соглашение с Digital Measures

Более столетия обширного охвата самых влиятельных исследований мира принесло Web of Science свыше 1 миллиарда цитируемых ссылок, и этот показатель продолжает расти с каждым днем. Управлять таким объемом справочного материала может быть чрезвычайно сложной задачей для академических администраторов.

«Упростить процесс ввода данных для пользователей Activity Insight - вот наш главный приоритет, - отметил Мэтт Бартел (Matt Bartel), главный исполнительный директор и основатель Digital Measures. - Обеспечение кафедрам и преподавательскому составу возможности автоматической интеграции с Web of Science - одной из крупнейших и самых уважаемых баз цитат, - подтверждает наше стремление повышать эффективность и экономить нашим клиентам значительное время. Сотрудники научных и учебных заведений делают важную работу, и эта инициатива является значимым шагом, необходимым для того, чтобы помочь им поделиться своими достижениями с миром».

Благодаря новому партнерству, текущие пользователи Web of Science получают доступ к полному перечню интегрированного контента:

Arts & Humanities Citation Index (Индекс цитирования научных публикаций в сфере гуманитарных наук и искусств)

Science Citation Index Expanded (Расширенный индекс цитирования научных публикаций)

Social Sciences Citation Index (Индекс цитирования научных публикаций в сфере социальных наук)

Book Citation Index (Индекс цитирования книг)

Emerging Sources Citation Index (Индекс цитирования публикаций из новых источников)

Conference Proceedings Citation Index – Science/Social Sciences and Humanities Edition (Индекс цитирования материалов конференций - версия по точным/общественным и гуманитарным наукам)

InCites

«Это партнерство позволит нам продолжить расширение числа инструментов для исследовательских рабочих процессов с тем, чтобы обеспечить нашим существующим и будущим клиентам возможность извлекать максимальную пользу из контента Web of Science, - прокомментировал Эммануэль Тиво (Emmanuel Thiveaud), глава департамента исследовательской аналитики компании Clarivate. - Мы готовы и дальше укреплять подобные ценные партнерства, позволяющие клиентам эффективно удовлетворять собственные потребности в аспекте управления и оценки деятельности научного и преподавательского состава с помощью проверенных данных и показателей».

Чтобы узнать больше о способе прямого импорта контента и аналитической информации из Web of Science в Activity Insight, обращайтесь к представителю Clarivate Джиму Самюэлю (Jim Samuel) или сотруднику Digital Measures Стейси Бэкер (Stacy Becker).

Сlarivate Analytics

Clarivate™ Analytics повышает темпы создания инноваций путем предоставления клиентам по всему миру ценной и проверенной информации и аналитических данных, что дает им возможность разрабатывать, защищать и извлекать коммерческую выгоду из своих идей и концепций. Наша компания, бывшая ранее подразделением Thomson Reuters, специализировавшимся на вопросах науки и интеллектуальной собственности, владеет и управляет обширной коллекцией передовых подписных сервисов, ориентированных на научные и академические исследования, патентную аналитику и регуляторные стандарты, фармацевтическую и биотехнологическую аналитическую информацию, защиту торговых марок и доменных имен, а также на управление правами интеллектуальной собственности. На сегодняшний день Clarivate™ Analytics является независимым предприятием со штатом из более чем 4 000 сотрудников, осуществляющим свою деятельность в 100 странах мира и владеющим такими известными брендами, как Web of Science™, Cortellis™, Thomson Innovation™, Derwent World Patents Index™, CompuMark™, MarkMonitor®, Techstreet™ и т.д. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: clarivate.com.

Digital Measures

Digital Measures специализируется на веб-ориентированном управлении данными, отчетностью и рабочими процессами университетов. Более 250 000 преподавателей в 60% крупнейших вузов США и учебных заведений в 15 странах мира доверяют Activity Insight™ в качестве передового решения для составления отчетов о деятельности своих подразделений. Компания со штаб-квартирой в Милуоки (Висконсин) была основана в 1999 году. Узнайте больше на веб-сайте digitalmeasures.com.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактная информация для представителей СМИ: Хайди Зигель (Heidi Siegel), Clarivate Analytics, директор по внешним связям, +1 215 823 5646 (раб. тел.), +1 215 356 4504 (моб. тел.), heidi.siegel@clarivate.com