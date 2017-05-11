Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Web of Science заключает партнерское соглашение с Digital Measures

Пресс-релизы
11 мая, 16:05 UTC+3

Интеграция контента посредством вызовов по обычному техническому стандарту взаимодействия экономит пользователям время, затрачиваемое на ввод данных

Поделиться
Материал из 1 страницы

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (PHILADELPHIA), 11 мая 2017 г. /PRNewswire/. Для многих научных и учебных заведений поддержание актуальности профилей и отчетов о деятельности кафедр является чрезвычайно затратным по времени занятием. Благодаря недавно объявленному партнерству между Clarivate Analytics и Digital Measures контент Web of Science и InCites интегрируется в Activity Insight™ - разработанном Digital Measures программном обеспечении для составления отчетов о деятельности кафедр и научно-преподавательского состава, позволяющим поддерживать профили подразделений в актуальном состоянии. Процесс интеграции осуществляется с использованием вызовов контента Web of Science по техническому стандарту взаимодействия, что позволяет непрерывно обновлять информацию о деятельности факультетов.

Более столетия обширного охвата самых влиятельных исследований мира принесло Web of Science свыше 1 миллиарда цитируемых ссылок, и этот показатель продолжает расти с каждым днем. Управлять таким объемом справочного материала может быть чрезвычайно сложной задачей для академических администраторов.

«Упростить процесс ввода данных для пользователей Activity Insight - вот наш главный приоритет, - отметил Мэтт Бартел (Matt Bartel), главный исполнительный директор и основатель Digital Measures. -  Обеспечение кафедрам и преподавательскому составу возможности автоматической интеграции с Web of Science - одной из крупнейших и самых уважаемых баз цитат, - подтверждает наше стремление повышать эффективность и экономить нашим клиентам значительное время. Сотрудники научных и учебных заведений делают важную работу, и эта инициатива является значимым шагом, необходимым для того, чтобы помочь им поделиться своими достижениями с миром».

Благодаря новому партнерству, текущие пользователи Web of Science получают доступ к полному перечню интегрированного контента:

  • Arts & Humanities Citation Index (Индекс цитирования научных публикаций в сфере гуманитарных наук и искусств)
  • Science Citation Index Expanded (Расширенный индекс цитирования научных публикаций)
  • Social Sciences Citation Index (Индекс цитирования научных публикаций в сфере социальных наук)
  • Book Citation Index (Индекс цитирования книг)
  • Emerging Sources Citation Index (Индекс цитирования публикаций из новых источников)
  • Conference Proceedings Citation Index – Science/Social Sciences and Humanities Edition (Индекс цитирования материалов конференций - версия по точным/общественным и гуманитарным наукам)
  • InCites

«Это партнерство позволит нам продолжить расширение числа инструментов для исследовательских рабочих процессов с тем, чтобы обеспечить нашим существующим и будущим клиентам возможность извлекать максимальную пользу из контента Web of Science, - прокомментировал Эммануэль Тиво (Emmanuel Thiveaud), глава департамента исследовательской аналитики компании Clarivate. - Мы готовы и дальше укреплять подобные ценные партнерства, позволяющие клиентам эффективно удовлетворять собственные потребности в аспекте управления и оценки деятельности научного и преподавательского состава с помощью проверенных данных и показателей».

Чтобы узнать больше о способе прямого импорта контента и аналитической информации из Web of Science в Activity Insight, обращайтесь к представителю Clarivate Джиму Самюэлю (Jim Samuel) или сотруднику Digital Measures Стейси Бэкер (Stacy Becker).

Сlarivate Analytics

Clarivate™ Analytics повышает темпы создания инноваций путем предоставления клиентам по всему миру ценной и проверенной информации и аналитических данных, что дает им возможность разрабатывать, защищать и извлекать коммерческую выгоду из своих идей и концепций. Наша компания, бывшая ранее подразделением Thomson Reuters, специализировавшимся на вопросах науки и интеллектуальной собственности, владеет и управляет обширной коллекцией передовых подписных сервисов, ориентированных на научные и академические исследования, патентную аналитику и регуляторные стандарты, фармацевтическую и биотехнологическую аналитическую информацию, защиту торговых марок и доменных имен, а также на управление правами интеллектуальной собственности. На сегодняшний день Clarivate™ Analytics является независимым предприятием со штатом из более чем 4 000 сотрудников, осуществляющим свою деятельность в 100 странах мира и владеющим такими известными брендами, как Web of Science™, Cortellis™, Thomson Innovation™, Derwent World Patents Index™, CompuMark™, MarkMonitor®, Techstreet™  и т.д. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: clarivate.com.

Digital Measures

Digital Measures  специализируется на веб-ориентированном управлении данными, отчетностью и рабочими процессами университетов. Более 250 000 преподавателей в 60% крупнейших вузов США и учебных заведений в 15 странах мира доверяют Activity Insight™ в качестве передового решения для составления отчетов о деятельности своих подразделений. Компания со штаб-квартирой в Милуоки (Висконсин) была основана в 1999 году. Узнайте больше на веб-сайте digitalmeasures.com.

Логотип - http://photos.prnewswire.com/prnh/20170109/455613LOGO 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактная информация для представителей СМИ: Хайди Зигель (Heidi Siegel), Clarivate Analytics, директор по внешним связям, +1 215 823 5646 (раб. тел.), +1 215 356 4504 (моб. тел.), heidi.siegel@clarivate.com

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Грузии намерены внести Юрия Лужкова в черный список
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича
4
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
5
При взрыве гранаты у кафе в Махачкале пострадали два человека
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
Темы дня
Загрузка...
Реклама