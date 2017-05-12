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Премии UNCA 2017 за лучшее освещение в СМИ работы ООН будут вручены в декабре

Пресс-релизы
12 мая, 9:00 UTC+3

Победители будут награждены Ассоциацией аккредитованных при ООН журналистов и генсекретарем ООН на торжественном вечере в ресторане Сipriani на Уолл-стрит в Нью-Йорке

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НЬЮ-ЙОРК, 11мая2017 года. /PRNewswire/. Ассоциация аккредитованных при ООН журналистов (UNCA) приглашает журналистов всего мира принять участие в 22-м ежегодном конкурсе для печатных, телевизионных, радиовещательных и Интернет-СМИ на лучшее освещение деятельности ООН, ее агентств и работе на местах.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/510968/United_Nations_Correspondents_Association_Logo.jpg

Призовой фонд составляет более $60 000 и распределен на несколько категорий.

Все желающие принять участие в конкурсе должны прислать свои работы не позднее 1 сентября 2017 года.

К участию в конкурсе допускаются журналисты со всего мира. Награждения проводятся по следующим категориям:

  • Приз Элизабет Нюффер, учрежденный Фондом Александра Бодини (Alexander Bodini Foundation), за лучшее освещение печатными и онлайн-СМИ деятельности ООН и ее агентств. Приз назван в честь Элизабет Нюффер – бывшего руководителя ооновского бюро газеты Boston Globe, которая погибла во время командировки в Багдад в 2003 году. 
       
  • Приз Рикардо Ортеги за лучшее освещение деятельности ООН и ее агентств на ТВ и радио. Премия носит имя Рикардо Ортеги, бывшего корреспондента испанского телеканала Antena-3 в Нью-Йорке, который погиб в ходе командировки в Гаити в 2004 г. 
       
  • Приз Фонда принца Монако Альберта II / UNCA Global Prize в области изменения климата. Премия предназначена для печатных и онлайн-СМИ, а также ТВ- и радио журналистов и вручается за освещение вопросов, связанных с изменением климата, биологическим многообразием и водными ресурсами.
       
  • Приз Фонда ООН /United Nation Foundation/ за лучшее освещение гуманитарной деятельности ООН и ее агентств, а также усилия всемирной организации в области развития. Эта категория распространяется на печатные и вещательные СМИ.

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА :

По каждой категории есть свои требования; Жюри конкурса приветствует освещение вопросов связанных с деятельностью ООН в особенности Целей устойчивого развития до 2030 года, миротворческих операций и режима нераспространения в том числе ядерного химического и биологического оружия .

Представляемые на конкурс журналистские материалы об ООН и ее агентствах – статьи в печатном или электронном виде а также радио и телерепортажи – должны быть опубликованы или выйти в эфир в период с сентября 2016 года по август 2017 года

Жюри конкурса будет отдавать предпочтение материалам которые воздействуют на аудиторию отличаются глубиной изучения проблемы и оригинальностью Судьи также будут учитывать отвагу навыки расследования и журналистское мастерство авторов Особенно приветствуются работы представленные в СМИ развивающихся стран .

Конкурсные работы должны быть представлены на одном из официальных языков ООН ( английский французский арабский китайский испанский и русский ).

Полная стенограмма телеи радио программ на английском или французском языках ускорит работу жюри.

Каждый соискатель премии может участвовать не более, чем в двух (2) категориях конкурса, а максимальное число поданных работ не должно превышать трех (3). Принимаются совместные работы различных авторов.

Электронные файлы и ссылки на публикации в Интернете должны быть включены в онлайн-заявку.

 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Участие в конкурсе оформляется путем заполнения бланка на сайте UNCA

На первой странице заполните личную информацию, а также краткую биографию и загрузите свою фотографию, после чего внесите конкурсный материал, приложив ссылки на него в форму бланка и/или загрузив в нее файлы.

Электронное оформление заявки обязательно.

Все заявки должны поступить до сентября 2017. 

Телефон для справок: 1-212-963-7137 (Офис UNCA) 
Адрес электронной почты для связи: uncaawards@unca.com

Перейдите по указанной ниже ссылке чтобы заполнить заявку

БЛАНК ЗАЯВКИ

http://unca.com/unca-awards-call-for-submissions-form/

 

Жюри конкурса : Шервин Брайс-Пиз (президент UNCA), Кэрол Ландри (казначей UNCA), Джампаоло Пиоли, Линда Фазуло,  Туйет Нгуен,  Мишель Николс, Валериа Робекко, Ричард Рот.

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