Премии UNCA 2017 за лучшее освещение в СМИ работы ООН будут вручены в декабре

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НЬЮ-ЙОРК, 11мая2017 года. /PRNewswire/. Ассоциация аккредитованных при ООН журналистов (UNCA) приглашает журналистов всего мира принять участие в 22-м ежегодном конкурсе для печатных, телевизионных, радиовещательных и Интернет-СМИ на лучшее освещение деятельности ООН, ее агентств и работе на местах.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/510968/United_Nations_Correspondents_Association_Logo.jpg
Призовой фонд составляет более $60 000 и распределен на несколько категорий.
Все желающие принять участие в конкурсе должны прислать свои работы не позднее 1 сентября 2017 года.
К участию в конкурсе допускаются журналисты со всего мира. Награждения проводятся по следующим категориям:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА :
По каждой категории есть свои требования; Жюри конкурса приветствует освещение вопросов , связанных с деятельностью ООН , в особенности Целей устойчивого развития до 2030 года, миротворческих операций и режима нераспространения , в том числе ядерного , химического и биологического оружия .
Представляемые на конкурс журналистские материалы об ООН и ее агентствах – статьи в печатном или электронном виде , а также радио - и телерепортажи – должны быть опубликованы или выйти в эфир в период с сентября 2016 года по август 2017 года
Жюри конкурса будет отдавать предпочтение материалам , которые воздействуют на аудиторию , отличаются глубиной изучения проблемы и оригинальностью . Судьи также будут учитывать отвагу , навыки расследования и журналистское мастерство авторов . Особенно приветствуются работы , представленные в СМИ развивающихся стран .
Конкурсные работы должны быть представлены на одном из официальных языков ООН ( английский , французский , арабский , китайский , испанский и русский ).
Полная стенограмма теле- и радио программ на английском или французском языках ускорит работу жюри.
Каждый соискатель премии может участвовать не более, чем в двух (2) категориях конкурса, а максимальное число поданных работ не должно превышать трех (3). Принимаются совместные работы различных авторов.
Электронные файлы и ссылки на публикации в Интернете должны быть включены в онлайн-заявку.
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Участие в конкурсе оформляется путем заполнения бланка на сайте UNCA
На первой странице заполните личную информацию, а также краткую биографию и загрузите свою фотографию, после чего внесите конкурсный материал, приложив ссылки на него в форму бланка и/или загрузив в нее файлы.
Электронное оформление заявки обязательно.
Все заявки должны поступить до 1 сентября 2017.
Телефон для справок: 1-212-963-7137 (Офис UNCA)
Адрес электронной почты для связи: uncaawards@unca.com
Перейдите по указанной ниже ссылке , чтобы заполнить заявку
БЛАНК ЗАЯВКИ
http://unca.com/unca-awards-call-for-submissions-form/
Жюри конкурса : Шервин Брайс-Пиз (президент UNCA), Кэрол Ландри (казначей UNCA), Джампаоло Пиоли, Линда Фазуло, Туйет Нгуен, Мишель Николс, Валериа Робекко, Ричард Рот.