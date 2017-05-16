Midea представит оборудование для коммерческих предприятий общепита на выставке NRA Show

В ходе четырёхдневного мероприятия на стенде компании под номером 8627 будет демонстрироваться новая линейка коммерческих продуктов, характеризующихся применением сверхсовременных технологий и первоклассным дизайном. Это оборудование будет впервые представлено на рынке США под брендом Midea.

«А почему бы и не Midea? - комментирует Джино Яковелла (Gino Iacovella), директор по вопросам развития бизнеса американского подразделения кухонной техники Midea. - Наша компания вот уже много лет является ОЕМ-производителем бытовой техники для ведущих брендов на рынке США. И сегодня для нас настало время заявить о себе во всеуслышание и развивать собственную торговую марку».

В числе новых продуктов будут представлены малые, средние и высокомощные коммерческие микроволновые печи в диапазоне мощности от 1 000 до 2 100 ватт с размерами камеры от 0,6 куб. футов (17 литров) до 1,2 куб. футов (34 литров). Среди изделий линейки, изготовленных из нержавеющей стали, есть модели как с ручной регулировкой, так и с функцией USB-программирования, а некоторые продукты оснащены регуляторами и светодиодными дисплеями.

Преимущества Midea в области создания инновационных продуктов, повышения эффективности и расширения масштабов своего глобального присутствия помогли компании достичь успеха на международных рынках.

«В ближайшие несколько лет Midea планирует вывести на рынок множество новых категорий продукции, - отмечает г-н Яковелла. - Коммерческие микроволновые печи - это лишь малая часть того, что наша компания планирует предлагать американским клиентам. Midea является лидером не только в сфере кухонного оборудования, но и в области посудомоечных машин, кондиционеров воздуха и холодильной техники».

«NRA Show представляет собой ведущую мировую выставку новинок ресторанной отрасли, торговую платформу и место встречи производителей и рестораторов. Это мероприятие открывает отличную возможность для презентации наших новейших технологий и продуктов, - отмечает Даниэль Бойлс (Danielle Boils), директор по вопросам брендинга и маркетинга Департамента зарубежных продаж и маркетинга подразделения кухонной техники компании Midea. - Экспозиция Midea на NRA Show будет очень обширной, а выставка предоставит нам новые перспективы развития в отрасли».

О подразделении кухонной техники Midea

Подразделение кухонной техники Midea является дочерним предприятием Midea Group - одного из крупнейших производителей бытовой техники в Китае. Входя в число крупнейших мировых поставщиков кухонной техники и генерируя ежегодные объёмы продаж в размере свыше 23 млрд. долл. США, компания Midea, основанная в 1968 году, является крупнейшим в мире производителем бытовой техники согласно отчёту Eurmomitor[i], занимает первое место в мире по объёму производства микроволновых печей и третье место по объёму выпуска посудомоечных машин. Компания располагает тремя производственными базами и двумя научно-исследовательскими центрами в Китае, а также производством в Беларуси и НИИ в итальянской Болонье, Кремниевой долине (Калифорния), Луисвилле (штат Кентукки), Германии и Японии.