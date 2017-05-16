Midea представит оборудование для коммерческих предприятий общепита на выставке NRA Show

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ЧИКАГО (CHICAGO), 16 мая 2017 г. /PRNewswire/. Крупнейший в мире производитель бытовой техники, компания Midea, представит свою новую линейку оборудования для коммерческих предприятий общественного питания (Сommercial Food Service) на торговой выставке equipment Национальной ресторанной ассоциации (National Restaurant Association (NRA)), которая пройдёт с 20 по 23 мая на территории McCormick Center в Чикаго.
В ходе четырёхдневного мероприятия на стенде компании под номером 8627 будет демонстрироваться новая линейка коммерческих продуктов, характеризующихся применением сверхсовременных технологий и первоклассным дизайном. Это оборудование будет впервые представлено на рынке США под брендом Midea.
«А почему бы и не Midea? - комментирует Джино Яковелла (Gino Iacovella), директор по вопросам развития бизнеса американского подразделения кухонной техники Midea. - Наша компания вот уже много лет является ОЕМ-производителем бытовой техники для ведущих брендов на рынке США. И сегодня для нас настало время заявить о себе во всеуслышание и развивать собственную торговую марку».
В числе новых продуктов будут представлены малые, средние и высокомощные коммерческие микроволновые печи в диапазоне мощности от 1 000 до 2 100 ватт с размерами камеры от 0,6 куб. футов (17 литров) до 1,2 куб. футов (34 литров). Среди изделий линейки, изготовленных из нержавеющей стали, есть модели как с ручной регулировкой, так и с функцией USB-программирования, а некоторые продукты оснащены регуляторами и светодиодными дисплеями.
Преимущества Midea в области создания инновационных продуктов, повышения эффективности и расширения масштабов своего глобального присутствия помогли компании достичь успеха на международных рынках.
«В ближайшие несколько лет Midea планирует вывести на рынок множество новых категорий продукции, - отмечает г-н Яковелла. - Коммерческие микроволновые печи - это лишь малая часть того, что наша компания планирует предлагать американским клиентам. Midea является лидером не только в сфере кухонного оборудования, но и в области посудомоечных машин, кондиционеров воздуха и холодильной техники».
«NRA Show представляет собой ведущую мировую выставку новинок ресторанной отрасли, торговую платформу и место встречи производителей и рестораторов. Это мероприятие открывает отличную возможность для презентации наших новейших технологий и продуктов, - отмечает Даниэль Бойлс (Danielle Boils), директор по вопросам брендинга и маркетинга Департамента зарубежных продаж и маркетинга подразделения кухонной техники компании Midea. - Экспозиция Midea на NRA Show будет очень обширной, а выставка предоставит нам новые перспективы развития в отрасли».
О подразделении кухонной техники Midea
Подразделение кухонной техники Midea является дочерним предприятием Midea Group - одного из крупнейших производителей бытовой техники в Китае. Входя в число крупнейших мировых поставщиков кухонной техники и генерируя ежегодные объёмы продаж в размере свыше 23 млрд. долл. США, компания Midea, основанная в 1968 году, является крупнейшим в мире производителем бытовой техники согласно отчёту Eurmomitor[i], занимает первое место в мире по объёму производства микроволновых печей и третье место по объёму выпуска посудомоечных машин. Компания располагает тремя производственными базами и двумя научно-исследовательскими центрами в Китае, а также производством в Беларуси и НИИ в итальянской Болонье, Кремниевой долине (Калифорния), Луисвилле (штат Кентукки), Германии и Японии.
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[i] Источник: Euromonitor International Limited; Потребительская бытовая техника, 17-е издание, определение по категории «Крупная бытовая техника», объёмы производства по количеству единиц, данные за 2016 год.
Контактная информация: Джино Яковелла (Gino Iacovella), Gino.Iacovella@midea.com, контактный тел.: +1-201-220-2171