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5-я выставка AGRO Chengdu пройдет в городе Чэнду с 30 июня по 3 июля

Пресс-релизы
17 мая, 9:00 UTC+3

Выставка приглашает предприятия из всех стран мира исследовать бизнес-возможности в Западном Китае

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ЧЭНДУ (CHENGDU), Китай, 16 мая 2017 г. /PRNewswire/. 5-я сессия Китайской международной городской современной сельскохозяйственной выставки (известной также как "AGRO Chengdu") пройдет в городе Чэнду с 30 июня по 3 июля 2017 года. Комплексная выставка сельскохозяйственных продуктов и технологий, проходящая в западном Китае, ориентирована на предоставление платформы профессионального обмена для отечественных и зарубежных сельхозпредприятий, позволяющей им развивать свои бренды, расширять рыночный охват и продвигать международное торговое сотрудничество.

Город Чэнду имеет важное значение для реализации китайской инициативы "Пояса и пути" и входит в число объектов самых обширных инвестиций китайского правительства. Китайско-европейская железнодорожная грузовая магистраль стала важной артерией экономического развития сычуаньской столицы и вносит значительный вклад в повышение уровня международного сотрудничества - ее влияние охватывает и сельскохозяйственный сектор.

Каждый год представители сельскохозяйственных организаций, коммерческих ассоциаций и предприятий из более чем 10 стран и регионов мира собираются вместе на AGRO Chengdu для заключения торговых сделок и обмена опытом. После посещения 4-й сессии выставки г-н Амир Лати (Amir Laty), генеральный консул Израиля в Чэнду, дал очень положительный отзыв мероприятию, отметив, что столица Сычуани обладает колоссальным потенциалом для сотрудничества с многими странами, включая Израиль.

В этом году 5-я выставка AGRO Chengdu займет площадь в 55 000 кв. м. 1 300 экспонентов представят сельскохозяйственные продукты и технологии, охватывающие всю цепочку поставок - от современных сельхозтехнологий, специальных продуктов и материалов для сельского хозяйства, сельхозоборудования, холодильной цепи транспортировки и упаковки продукции до современных сервисов для сельского хозяйства и т.д. Следует отметить, что организаторы добавили павильон, посвященный сотрудничеству в рамках инициативы "Пояса и пути". Здесь будут представлены сельскохозяйственные продукты, технологическое оборудование и совместные проекты из различных стран и городов, принимающих участие в этой масштабной инициативе.

Предприятия из 11 стран мира, включая Россию, Израиль, Францию, Малайзию, Австралию, Испанию, Сингапур, Японию, Таиланд и Непал, подтвердили свое намерение посетить выставку, а организаторы мероприятия ожидают участия представителей других стран. 5-я выставка AGRO Chengdu приглашает все промышленные организации, коммерческие ассоциации и предприятия принять участие в мероприятии и совместно изучить перспективы бизнес-развития в западном Китае. Все заинтересованные лица могут обращаться к мисс Чжао (Zhao) из компании Chengdu New East Exhibition Co.,Ltd. (организатора выставки) по номеру +86-028 86280019/ +86-18215577029 или адресу электронной почты 261032945@qq.com.

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/512309/AGRO_CHENGDU_2016.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мисс Чжао (Miss Zhao)  +86-028 86280019/ +86-18215577029 или email: 261032945@qq.com.

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