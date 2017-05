Foton Motors стал эксклюзивным поставщиком автомобилей для Китайского павильона на ЭКСПО

Соблюдая стандарты защиты окружающей среды, Foton Motor направит автомобили моделей SAUVANA, TOANO и AUV для обслуживания нужд Китайского павильона на Астана Экспо-2017. Упомянутые продукты ранее неоднократно и весьма успешно использовались в ходе разнообразных международных конференций и мероприятий. Для SAUVANA первым "испытанием" стало ралли Париж-Дакар - автомобиль без проблем прошЕл весь маршрут соревнований в 2016 году. Модель TOANO перевозила глав государств в ходе празднования 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году, а также использовалась в качестве официального транспорта для приЕма высокопоставленных гостей в рамках Саммита G20 в 2016 году. Автобусы FOTON AUV неоднократно применялись для транспортировки официальных лиц правительства, гостей государства и журналистов, продемонстрировав при этом стопроцентную работоспособность и полное отсутствие неисправностей.

Астана Экспо-2017 будет проходить с 10 июня по 10 сентября 2017 года под тематическим названием "Энергия будущего". Темой экспозиции одного из крупнейших павильонов на выставке - павильона КНР, - станет "Энергия будущего - ЗелЕный ШЕлковый путь". В качестве лидера этой инициативы, компания Foton Motors стала одним из первых китайских предприятий, начавших активное освоение зарубежных рынков. Компании уже удалось обеспечить себе глобальную производственно-коммерческую деятельность и достичь заметных успехов в странах "Пояса и пути".

Самый технологически показательный проект городского транспорта в Казахстане и всей Центральной Азии - автоматический непилотируемый наземный метрополитен Астаны, - представляет собой модель успешного сотрудничества КНР и Казахстана в рамках инициативы "Пояса и пути". В настоящий момент, компания Fotor Motor сотрудничает с генеральным подрядчиком проекта в вопросам предоставления необходимого строительного оборудования, крупнотоннажных грузовых автомобилей и сопутствующих сервисов.

Кроме того, предприятия выиграла тендер на поставку 1 000 экологически безопасных автобусов Foton AUV клиенту в Мьянме, что является самым крупным контрактом на экспорт автобусов в Юго-Восточной Азии с момента основания КНР.

Помимо этого, Foton Motor планирует и дальше полагаться на научно-технологические инновации в процессах развития региональных операций. При поддержке технологического и эксплуатационного опыта двух совместных предприятий, а именно Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd. (BFDA) и Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd (BFCEC), Foton Motor будет внедрять передовые мировые стандарты автомобильного производства и эксплуатации в других регионах земного шара, где компания осуществляет свою деятельность. Предлагая местным пользователям продукты и сервисы с высокой добавленной стоимостью, предприятие станет лидером "интеллектуального производства в Китае" и передовым высокотехнологичным автопроизводителем.

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/512939/Foton_Gold_Sponsor.jpg

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/512940/Expo_2017_ASTANA_Foton.jpg

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/512941/Foton_Bus_Delivery.jpg

