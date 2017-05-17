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Foton Motors стал эксклюзивным поставщиком автомобилей для Китайского павильона на ЭКСПО

Пресс-релизы
17 мая, 14:50 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ПЕКИН (BEIJING), 17 мая 2017  г. /PRNewswire/. 12 мая 2017 г. в головном офисе Foton Motor Group состоялась "Церемония подписания спонсорского соглашения Foton Motor Group с организаторами Китайского павильона на выставке Астана Экспо-2017". В качестве "золотого спонсора" Китайского павильона на Всемирной выставке Foton Motor предоставит организаторам экспозиции КНР автомобили TOANO, AUV, SAUVANA, которые станут единственными официальными транспортными средствами павильона.

Соблюдая стандарты защиты окружающей среды, Foton Motor направит автомобили моделей SAUVANA, TOANO и AUV для обслуживания нужд Китайского павильона на Астана Экспо-2017. Упомянутые продукты ранее неоднократно и весьма успешно использовались в ходе разнообразных международных конференций и мероприятий. Для SAUVANA первым "испытанием" стало ралли Париж-Дакар - автомобиль без проблем прошЕл весь маршрут соревнований в 2016 году. Модель TOANO перевозила глав государств в ходе празднования 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году, а также использовалась в качестве официального транспорта для приЕма высокопоставленных гостей в рамках Саммита G20 в 2016 году. Автобусы FOTON AUV неоднократно применялись для транспортировки официальных лиц правительства, гостей государства и журналистов, продемонстрировав при этом стопроцентную работоспособность и полное отсутствие неисправностей.

Астана Экспо-2017 будет проходить с 10 июня по 10 сентября 2017 года под тематическим названием "Энергия будущего". Темой экспозиции одного из крупнейших павильонов на выставке - павильона КНР, - станет "Энергия будущего - ЗелЕный ШЕлковый путь". В качестве лидера этой инициативы, компания Foton Motors стала одним из первых китайских предприятий, начавших активное освоение зарубежных рынков. Компании уже удалось обеспечить себе глобальную производственно-коммерческую деятельность и достичь заметных успехов в странах "Пояса и пути".

Самый технологически показательный проект городского транспорта в Казахстане и всей Центральной Азии - автоматический непилотируемый наземный метрополитен Астаны, - представляет собой модель успешного сотрудничества КНР и Казахстана в рамках инициативы "Пояса и пути".  В настоящий момент, компания Fotor Motor сотрудничает с генеральным подрядчиком проекта в вопросам предоставления необходимого строительного оборудования, крупнотоннажных грузовых автомобилей и сопутствующих сервисов.

Кроме того, предприятия выиграла тендер на поставку 1 000 экологически безопасных автобусов Foton AUV клиенту в Мьянме, что является самым крупным контрактом на экспорт автобусов в Юго-Восточной Азии с момента основания КНР.

Помимо этого, Foton Motor планирует и дальше полагаться на научно-технологические инновации в процессах развития региональных операций. При поддержке технологического и эксплуатационного опыта двух совместных предприятий, а именно Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd. (BFDA) и Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd (BFCEC), Foton Motor будет внедрять передовые мировые стандарты автомобильного производства и эксплуатации в других регионах земного шара, где компания осуществляет свою деятельность. Предлагая местным пользователям продукты и сервисы с высокой добавленной стоимостью, предприятие станет лидером "интеллектуального производства в Китае" и передовым высокотехнологичным автопроизводителем. 

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/512939/Foton_Gold_Sponsor.jpg
Фото - http://mma.prnewswire.com/media/512940/Expo_2017_ASTANA_Foton.jpg
Фото - http://mma.prnewswire.com/media/512941/Foton_Bus_Delivery.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эдвард (Edward), +86-10-59912971, wangchao10@foton.com.cn

 

 

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