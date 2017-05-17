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Чанчунь становится самым спортивным городом в Китае

Пресс-релизы
17 мая, 15:45 UTC+3
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ЧАНЧУНЬ, Китай, 17 мая 2017 г. /PRNewswire/. Более 30 000 человек примет участие в Чанчуньском международном марафоне в ближайшее воскресенье, когда вся столица провинции Гирин превратится в главный спортивный город северо-востока Китая.

Марафон состоит из шести мероприятий, среди которых – марафон, полумарафон, бег на 10 км, бег на 5 км, семейный бег и бег любви. Бегуны из 20 стран и регионов будут сразятся в первом в своем роде соревновании города Чанчунь.

Ассоциация спорта Китая (CAA) в 2016 году провела 328 марафонов по всему Китаю. Но Чанчунь отличается от остальных. «Мы развиваем как зимние виды спорта, так и летние, город красив в любое время года», – говорит Лю Хаю, глава департамента спорта города Чанчунь.

Чанчунь начал проводить зимние и летние спортивные мероприятия в 2013 году, бесплатно обучая детей и подростков спортивным навыкам. У учеников начальной и средней школы каждый день проходят занятия по физкультуре. Этот проект является хорошим примером того, как городское руководство предлагает бесплатные услуги, чтобы пробудить интерес горожан к спорту.

Через год после того, как Пекин получил право проводить зимние Олимпийские игры 2022, в прошлом году популярность зимних видов спорта стремительно выросла. Для продвижения зимних видов спорта в стране Чанчунь объявил о своих планах привлечь в январе миллион подростков на многочисленные катки и лыжные курорты.

Чанчунь никогда не проводил марафон в центре города, но у города есть большой опыт проведения зимнего марафона. Васалоппет, ежегодная лыжная марафонская гонка, которая впервые проводилась в Швеции в 1922 году, в этом году проводилась в городе Чанчунь. Более 5 000 профессиональных лыжников из более чем 30 стран и регионов приняли в этом году участие в соревновании Visma Ski Classics, в то время как в 2003 году, когда лыжный марафон стартовал в Китае, было всего 200 участников.

«Васалоппет продемонстрировал рост популярности зимних видов спорта в Китае за последние годы. Мы надеемся, что марафон в Чанчуне поможет развитию легкой атлетики в Китае», – говорит Йин Хао, вице-президент компании Zhimei Sports Group, которая проводит марафон в Чанчуне.

В первом квартале ВВП Чанчуня вырос на 7,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, это больше, чем в среднем по Китаю. Город на северо-востоке, который славится тяжелой промышленностью, развивает спортивную промышленность в соответствии с планом Китая по возрождению северо-востока за 13 лет.

КОНТАКТЫ: г-н Сюй, тел./факс: 86-10-63075245

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