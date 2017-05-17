GAC Motor запустил программу набора талантливых специалистов

КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА (SILICON VALLEY), Калифорния, БОСТОН (BOSTON) и ДЕТРОЙТ (DETROIT), 17 мая 2017 г. /PRNewswire/. Стремительно развивающийся китайский автобренд GAC Motor, подразделение компании GAC Group, запустил программу набора талантливых специалистов в Кремниевой Долине, Детройте и Бостоне. Компания планирует привлечь компетентных, креативных сотрудников в свою международную команду, быстро превращающую предприятие в одного из лучших автопроизводителей мира.

На данный момент в компании GAC Motor открыты вакансии для специалистов в сфере НИОКР, маркетинга и коммуникаций, а также стажёров-менеджеров.

Другие подразделения GAC Motor также принимают участие в рекрутинговой инициативе, осуществляя поиск талантов для заполнения вакантных позиций в сфере проектно-конструкторских разработок, производства автомобилей и комплектующих, торговых и финансовых сервисов.

Выступая 10 мая с речью в Массачусетском технологическом институте (MIT) в Бостоне, где GAC Motor провела встречу с перспективными и выдающимися выпускниками ведущих вузов мира, генеральный директор компании Юй Цзюнь (Yu Jun) отметил: «На протяжении шести лет подряд GAC Motor удаётся демонстрировать совокупные темпы роста на уровне 85%. Мы не могли бы достичь столь замечательных результатов без мудрости и усилий каждого сотрудника нашей компании. Поэтому мы стремимся предоставлять идеальную платформу для раскрытия полного потенциала всех членов нашей команды».

Глобальная программа поиска талантливых специалистов является неотъемлемой частью стратегии зарубежной экспансии GAC Motor, включающей интеграцию технологий и капитальных ресурсов, а также обеспечение функционирования пяти глобальных бизнес-систем: НИОКР, цепочки закупок и поставок, производства, маркетинга и клиентского обслуживания.

Кроме того, 22 апреля этого года GAC Motor провела в китайском Ханчжоу первую Международную конференцию дистрибьюторов, позволив всем мировым дистрибьюторам своей продукции принять участие в обсуждении вопросов будущих тенденций развития автоиндустрии, формирования новых стратегий брендинга, моделей совместной деятельности, «тимбилдинге» и презентации новинок компании в соответствии с результатами международного рыночного исследования за 2016 год.

В 2017 году компания планирует представить на международном рынке высококлассные модели GA8 и GS8, тем самым обеспечив потребителям во всём мире доступ к высококачественным продуктам и услугам.

«GAC Motor будет выделять дополнительные ресурсы для развития международного бизнеса, укрепления системы поддержки наших дистрибьюторов во всех аспектах коммерческой политики, маркетинга и рекламы новых продуктов и создания международной дистрибуционной команды, которая бы росла и развивалась вместе с компанией в рамках новой главы нашей глобальной экспансии, - добавил г-н Юй. - Мы принимаем активное участие в глобальном рынке, запуская международную программу поиска талантов на пороге эпохи «индустрии 4.0», где технологии и инновации бренда являются ключевыми факторами конкурентоспособности».

С 2008 года GAC Motor удалось неоднократно удивить международную автоиндустрию своими передовыми автомобилями, технологическими прорывами и новыми рекордами продаж. Компания успешно основала свои подразделения на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Восточной Европе, Африке и Южной Америке и продолжает расширять глобальные сети продаж и обслуживания в 14 странах мира, дабы дополнительно укрепить своё присутствие на высококлассных рынках. В 2017 году GAC открывает свой первый североамериканский проектно-конструкторский центр в Кремниевой Долине и планирует выйти на региональный рынок к 2019 году.

С целью повысить степень своего влияния на международный рынок GAC Motor провела несколько маркетинговых кампаний, включая сотрудничество с франшизой Transformers: Age of Extinction в 2014-м, 15000-километровый пробег «Азиатско-Европейское турне» с посещением восьми стран вдоль маршрута Шёлкового пути в 2015-м, а также оказание эксклюзивной спонсорской поддержки премии Africa Magic Viewers' Choice Awards в 2016-м и конференции Nigeria Governors' Investment Forum в 2017 году.

В январе 2017 года GAC Motor в третий раз приняла участие в Североамериканском международном автосалоне (NAIAS), где представила три потенциальных блокбастера - первый электромобиль GE3, новый паркетный внедорожник GS7 и концепт-кар EnSpirit. Экспозиция компании привлекла обширное внимание со стороны экспертов отрасли, масс-медиа и гостей выставки. New York Times назвали GS7 «паркетником-блокбастером нового поколения», а журнал Forbes отметил «впечатляющий мировой дебют» этой модели на выставке Auto Shanghai в апреле этого года, в ходе которой GAC Motor подписала партнёрские соглашения с 10 ведущими автопоставщиками мира, включая Aisin Seiki, Michelin, Continental и Faurecia, с целью создания продукции высшего качества.

«В наши планы на будущее входит наращивание инвестиций в технологии для стимулирования перехода к производству электромобилей и интеллектуальных авто, расширение влияния нашего бренда на международной арене и создание Интернет-экосистемы для продвижения GAC Motor в качестве автобренда мирового класса, обладающего обширным производственным, проектно-конструкторским и маркетинговым потенциалом», - прокомментировал г-н Юй.

О компании GAC Motor

Дочернее предприятие GAC Group, компания GAC Motor разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. В 2016 году компания продемонстрировала темпы годового роста на уровне 96% - самый высокий показатель среди всех китайских брендов в упомянутом периоде. По данным отчета о результатах исследования качества продукции 2016 China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific GAC Motor занимает пятое место среди всех оценённых брендов что представляет собой самый высокий результат среди всех китайских брендов в течение четырёх лет подряд.

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Контактная информация для представителей СМИ:

Суки Вонг (Suki Wong)

+86-186-8058-2829

sukie_gacmotor@126.com

Таки Цзян (Taki Jiang)

+86-134-5028-4242

takijiang@126.com

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