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Факультет биологических наук BSc XJTLU получил международную аккредитацию

Пресс-релизы
18 мая, 9:00 UTC+3
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ЛОНДОН (LONDON), 18 мая 2017 г. /PRNewswire/. Программа подготовки бакалавров биологических наук университета Xian Jiaotong-Liverpool University получила международную аккредитацию Королевского общества биологии (RSB). Торжественная церемония состоялась в здании британского парламента.

XJTLU - второй вуз мира, получивший аккредитацию RSB для своей программы базового высшего образования.

Аккредитация представляет собой признание высокого уровня преподавания, учебного плана и развития технических навыков, а также способности программы повышать необходимые для трудоустройства навыки выпускников.

Выступая с приветственной речью на церемонии профессор Джин Томас (Jean Thomas), президент Королевского общества биологии, отметила: «Наша аккредитация присуждается учреждениям, предлагающим превосходные программы подготовки в области биологических наук и обеспечивающим своим выпускникам навыки, необходимые для процветания на глобальном рынке».

«Защита и продвижение высоких стандартов в образовании имеет критически важное значение для создания основы совместного международного научного сообщества, и для нас большая честь играть роль в признании и поддержке этих начинаний», - добавила г-жа Томас.

В церемонии приняли участие профессор Дэвид О`Коннор (David O'Connor), глава Факультета биологических наук XJTLU, и Лю Чуньянь (Chun-Yen Lu), выпускник программы, в настоящий момент проходящий курс докторантуры в Кэмбриджском университете.

Профессор О'Коннор (на фото выше) прокомментировал: «Факультету биологических наук XJTLU - меньше десяти лет, поэтому мы в равной степени удивлены и рады столь высокому признанию.

Аккредитация отражает колоссальный объём работы, проделанной весьма талантливыми специалистами нашего факультета, и я надеюсь, что они гордятся результатом, достигнутым за столь короткий срок».

Лю Чуньянь добавил: «Для меня большая честь получить эту награду от имени всех студентов, обучающихся или уже окончивших программу подготовки в XJLTU. Я с большой теплотой вспоминаю годы обучения в альма-матер и благодарен за солидную базу знаний по биологическим наукам, которую обеспечили мне мои преподаватели».

Аккредитация стала итогом комплексного анализа всех аспектов деятельности факультета биологических наук BSc, включая учебный план, квалификацию преподавательского состава, оснащение лабораторий и библиотеки, а также методы оценки знаний, административные процедуры и процессы контроля качества.

Основанный в 2006 году Xi'an Jiaotong-Liverpool University является крупнейшим международным совместным вузом в Китае, созданным Сияньским транспортным университетом в партнёрстве с Университетом Ливерпуля. Наша цель - превратиться в международный исследовательский вуз, признаваемый на международном уровне за свои уникальные качества.

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/512373/bio_sciences_accreditation_Chun_Yen.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Жаклин Банки (Jacqueline Banki), +86(0)512 8816 1351, Email: Jacqueline.Banki@xjtlu.edu.cn

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