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Индустрия здравоохранения оживает на The Health Industry Summit 2017

Пресс-релизы
19 мая, 11:20 UTC+3
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ШАНХАЙ (SHANGHAI), 19 мая 2017 г. /PRNewswire/. The Health Industry Summit (tHIS) 2017 (Саммит индустрии здравоохранения), проводимый в Китае и организуемый компанией Reed Sinopharm, начал свою работу 15 мая на территории Национального выставочного конференц-центра в Шанхае. В мероприятии приняли участие сотни тысяч специалистов сферы здравоохранения из более чем 150 стран и регионов мира.

Саммит tHIS, проводимый в этом году в третий раз, уже успел завоевать уверенный статус крупнейшего в мире мероприятия сферы здравоохранения с 350 000 кв.м выставочных площадей и 160 отдельными конференциями. Мероприятие было организовано в критически важное время на фоне активной реализации китайскими властями инициативы под названием «Здоровый Китай-2030», предполагающей, в частности, достижение к 2030 году целевого показателя отраслевого роста на уровне 16 трлн. юаней (2,3 млрд. долл. США) и увеличение средней продолжительности жизни граждан на 3 года - до 79 лет. 

Среди ключевых событий, состоявшихся в рамках саммита, следует отметить три главных китайских выставки медицинского оборудования и фармацевтической отрасли (CMEF, PHARMCHINA и API China), а также ведущий форум по вопросам инвестиций в здравоохранение - Healthcare China 2017. В этом году соорганизаторами инвестиционного форума выступили Reed Sinopharm, JP Morgan Asset Management, CICC и Sinopharm Capital. Мероприятие посетили свыше 1 000 инвесторов и учреждений.

Экспозиция отраслевой выставки была посвящена всем сегментам отраслевой ценностной цепочки, а её участники продемонстрировали десятки тысяч новейших технологий и продуктов. Такие развивающиеся технологии, как ВР, ДР, носимая электроника и искусственный интеллект, были активно представлены как на выставке, так и в качестве ключевых тем обсуждения на основных форумах. В ходе tHIS 2017 состоялся Мировой саммит по вопросам инноваций и разработки медицинских роботов (World Medical Robots Innovation and Development Summit), отразивший растущую популярность робототехники и применения искусственного интеллекта.

В выставке приняли участие свыше 7 000 компаний-экспонентов из 30 стран мира, включая GE, United Imaging, Siemens, Philips и Mindray, а также ведущие фармацевтические корпорации Китая - Sinopharm, Shanghai Pharma и CR Pharmaceuticals. Большинство самых инновационных компаний медицинской отрасли выбрали CMEF в качестве платформы для мировой или региональной премьеры своих новых продуктов: в ходе 4-дневного мероприятия состоялись презентации боле 600 новинок отрасли.

The Health Industry Summit организуется Reed Sinopharm, совместным предприятием с участием ведущей мировой компании по организации мероприятий Reed Exhibitions и крупнейшей государственной фармацевтической корпорации Китая Sinopharm, занимающей 205 место в списке Fortune 500. Следующая сессия саммита состоится в апреле 2018 года в Шанхае.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Джеймс Ван (James Wang), +86-10-84556581, james.wang@reedexpo.com.cn

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