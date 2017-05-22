G2A расширяет ассортимент своих предложений новыми игровыми пакетами

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ГОНКОНГ, HONG KONG, May 19, 2017/PRNewswire/. G2A.COM, цифровая торговая площадка, специализирующаяся на видеоиграх и предоставляющая многочисленные сопутствующие услуги в рамках своей экосистемы, представляет новый продукт в своем ассортименте. G2A Deal - это пакет из нескольких компьютерных игр (на сегодняшний день, в пакеты входят в среднем пять игр), продающихся совместно по цене ниже розничной стоимости отдельных продуктов.
(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/514004/G2A_Deal_Logo.jpg )
Каждый пакет доступен в течение около месяца, что позволяет клиентам изучить все игры и принять решение о способе приобретения. Покупатель может приобрести однократный пакет, предоставляющий доступ ко всем входящим в него играм. Пакет не предполагает никаких регулярных платежей или скрытых сборов, за исключением НДС и сервисной платы, указанных на странице покупки.
Альтернативный вариант - оформление подписки на сервис по более низкой цене, но с регулярными платежами. По мере развития сервиса в пакет подписки будут включаться дополнительные привилегии для участников. Однако конкретные планы пока не разглашаются.
Все игровые пакеты [https://www.g2a.com/game-deals ] разрабатываются в тесном сотрудничестве с девелоперами и издателями, а ключи активации получаются непосредственно от создателей игр. В предыдущие выпуски входили продукты из франшизы DiRT, несколько независимо издаваемых игр вроде SUPERHOT и приключенческая классика Syberia 1 и 2. Содержание каждого нового пакета всегда обнародуется до выпуска на веб-сайте компании, посвящённом новостям из мира игр, - G2A News.
Контактная информация: pr@g2a.com
Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514004/G2A_Deal_Logo.jpg Source: G2A.com
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