Suning подписала договор о сотрудничестве с Чешским управлением по стимулированию торговли

В Челябинской области за выходные ликвидировали 14 пожаров на площади 56,3 гаНовости Урала 22 мая, 9:45
Получивший множественные переломы в аварии Бурдэ намерен вернуться в автогонкиСпорт 22 мая, 9:42
Суд отказался прекратить уголовное дело экс-главы "Роснано"Происшествия 22 мая, 9:42
Неблагоприятная паводковая обстановка складывается в четырех регионах СибириСибирь 22 мая, 9:35
Haaretz: Израиль одобрил ряд уступок палестинцам в преддверии визита ТрампаМеждународная панорама 22 мая, 9:26
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМСпорт 22 мая, 9:17
Архитектурная подсветка появилась на 12 развязках МКАДМосква 22 мая, 9:14
Jeep отзывает в РФ почти 9 тыс. Grand CherokeeЭкономика и бизнес 22 мая, 9:11
Вылет самолета Somon Air из Екатеринбурга в Душанбе задержан на суткиНовости Урала 22 мая, 9:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАНКИН (NANJING), Китай, 19 мая 2017 г. /PRNewswire/. Компания Suning Holdings Group ("Suning" или "Группа"), рыночный лидер в сфере розничной торговли, недвижимости, масс-медиа и развлечений, инвестиций, спорта и финансовых сервисов, подписала с Чешским управлением по стимулированию торговли соглашение о сотрудничестве и анонсировала запуск "Чешского павильона" - нового раздела на платформе онлайн-шопинга Suning.com, где будут продаваться товары из этой европейской страны.
Инициатива "Пояс и путь" ("Инициатива") представляет собой разработанную китайским правительством стратегию, ориентированию на сотрудничество между Китаем и странами Евразии. Новый "Чешский павильон" Группы - одно из первых начинаний, направленных на освоение рынков в регионах действия Инициативы. На портале продаются более 200 чешских товаров, включая продукты питания, косметику и одежду.
Президент Чехии Милош Земан присутствовал на церемонии подписания соглашения в Нанкине, перед этим приняв участие в Форуме Инициативы "Пояс и путь" по вопросам международного сотрудничества, завершившемся в Пекине 15 мая.
Г-н Земан дал высокую оценку Инициативе, а также достижениям Suning в сфере популяризации зарубежных брендов в Китае.
"Инициатива представляет собой отличный стратегический план. И она вовсе не ориентирована только на создание "пути". Её основная цель - установление "связи". Suning - весьма успешное предприятие. Мы надеемся, что с помощью Suning китайские потребители получат доступ к ещё большему числу чешских товаров".
Чжан Цзиньдун (Zhang Jindong), глава правления Suning Holdings Group, отметил, что "Чешский павильон" положил начало широкому спектру проектов сотрудничества с чешскими компаниями, добавив: "Это начинание открывает новую главу в международном бизнес-плане Suning".
Компания Suning была выбрана Чехией в качестве основного партнёра в укреплении связей "Пояса и пути", поскольку Группа демонстрирует ведущие показатели онлайн- и онлайн-ритейла в шести отраслях, а также имеет давнюю историю освоения новых рынков. Сеть электронной коммерции компании на сегодняшний день охватывает большое количество регионов по всему миру, включая Гонконг, Японию, страны АСЕАН, Германию и США.
По словам г-на Чжана, Suning будет интегрировать ресурсы из всех шести отраслей, где компания осуществляет свою деятельность, и реализовывать многочисленные проекты сотрудничества с чешскими предприятиями.
"В Чехии неплохо развит футбол. Suning владеет собственными футбольными клубами. Мы объединим наши усилия для воспитания будущих звёзд этого вида спорта".
"Для предприятий Инициатива "Пояс и путь" открывает безграничное множество возможностей. Я надеюсь, мы сможем установить крепкие связи с ещё большим количеством стран, стимулируя развитие компаний и предоставляя потребителям обширный выбор товаров и услуг".
Основанная в 1990 году компания Suning Holdings Group и её дочерние предприятия являются лидерами в шести отраслях: розничной торговле, недвижимости, масс-медиа и развлечения, инвестиции, спорт и финансовые сервисы. Два подразделения Suning, - Suning Commerce Group и LAOX Japan, - зарегистрированы на фондовой бирже. В 2016 году группа компаний стала вторым по величине негосударственным предприятием Китая. Располагая порталами онлайн-шопинга реальными платформами розничной торговли, обслуживающими около 280 млн. лояльных потребителей, компания Suning способна предоставлять комплексные сервисы потребителям, а также надёжную и эффективную поддержку зарубежным компаниям, выходящим на рынок Поднебесной.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/514002/Suning_Holdings_Group.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лирин Линь (Lyrin Lin), бренд-менеджер, +86-137-7663-5966, linyue@cnsuning.com