Suning подписала договор о сотрудничестве с Чешским управлением по стимулированию торговли

Инициатива "Пояс и путь" ("Инициатива") представляет собой разработанную китайским правительством стратегию, ориентированию на сотрудничество между Китаем и странами Евразии. Новый "Чешский павильон" Группы - одно из первых начинаний, направленных на освоение рынков в регионах действия Инициативы. На портале продаются более 200 чешских товаров, включая продукты питания, косметику и одежду.

Президент Чехии Милош Земан присутствовал на церемонии подписания соглашения в Нанкине, перед этим приняв участие в Форуме Инициативы "Пояс и путь" по вопросам международного сотрудничества, завершившемся в Пекине 15 мая.

Г-н Земан дал высокую оценку Инициативе, а также достижениям Suning в сфере популяризации зарубежных брендов в Китае.

"Инициатива представляет собой отличный стратегический план. И она вовсе не ориентирована только на создание "пути". Её основная цель - установление "связи". Suning - весьма успешное предприятие. Мы надеемся, что с помощью Suning китайские потребители получат доступ к ещё большему числу чешских товаров".

Чжан Цзиньдун (Zhang Jindong), глава правления Suning Holdings Group, отметил, что "Чешский павильон" положил начало широкому спектру проектов сотрудничества с чешскими компаниями, добавив: "Это начинание открывает новую главу в международном бизнес-плане Suning".

Компания Suning была выбрана Чехией в качестве основного партнёра в укреплении связей "Пояса и пути", поскольку Группа демонстрирует ведущие показатели онлайн- и онлайн-ритейла в шести отраслях, а также имеет давнюю историю освоения новых рынков. Сеть электронной коммерции компании на сегодняшний день охватывает большое количество регионов по всему миру, включая Гонконг, Японию, страны АСЕАН, Германию и США.

По словам г-на Чжана, Suning будет интегрировать ресурсы из всех шести отраслей, где компания осуществляет свою деятельность, и реализовывать многочисленные проекты сотрудничества с чешскими предприятиями.

"В Чехии неплохо развит футбол. Suning владеет собственными футбольными клубами. Мы объединим наши усилия для воспитания будущих звёзд этого вида спорта".

"Для предприятий Инициатива "Пояс и путь" открывает безграничное множество возможностей. Я надеюсь, мы сможем установить крепкие связи с ещё большим количеством стран, стимулируя развитие компаний и предоставляя потребителям обширный выбор товаров и услуг".

О компании Suning Holdings Group

Основанная в 1990 году компания Suning Holdings Group и её дочерние предприятия являются лидерами в шести отраслях: розничной торговле, недвижимости, масс-медиа и развлечения, инвестиции, спорт и финансовые сервисы. Два подразделения Suning, - Suning Commerce Group и LAOX Japan, - зарегистрированы на фондовой бирже. В 2016 году группа компаний стала вторым по величине негосударственным предприятием Китая. Располагая порталами онлайн-шопинга реальными платформами розничной торговли, обслуживающими около 280 млн. лояльных потребителей, компания Suning способна предоставлять комплексные сервисы потребителям, а также надёжную и эффективную поддержку зарубежным компаниям, выходящим на рынок Поднебесной.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/514002/Suning_Holdings_Group.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лирин Линь (Lyrin Lin), бренд-менеджер, +86-137-7663-5966, linyue@cnsuning.com