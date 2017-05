Thuraya выпускает двухрежимную точку доступа с поддержкой спутникового и LTE-каналов

ДУБАЙ, ОАЭ, May 22, 2017/PRNewswire/. Компания Thuraya Telecommunications сегодня объявила о запуске точки доступа Wi-Fi под названием Thuraya WE, обеспечивающей поддержку абонентов как спутниковой сети, так и сети LTE. Thuraya WE - это ответ на рост спроса по всему миру на беспроводные средства обмена данными. Система Thuraya WE, разработанная совместно с компанией Beam Communications, стирает границы между спутниковыми и GSM-сетями широкополосного доступа. Это первая в мире двухрежимная точка доступа, позволяющая абонентам оставаться на связи с родными и друзьями, независимо от местонахождения.

Данный терминал предоставляет абонентам возможность выбора между спутниковой сетью и наземными сетями LTE. Используя SIM-карту Thuraya или SIM-карту одного из 395 GSM-операторов, с которыми Thuraya имеет роуминговые соглашения, абонент может выбрать оптимальный для него вариант связи.

Легкий и малогабаритный модуль Thuraya WE весом всего 1 кг обеспечивает возможности телефонной связи и обмена данными в мобильном режиме. Он превращает любую территорию в точку доступа Wi-Fi с возможностью подключения до 10 мобильных устройств, находящихся в радиусе 30 м или более.

"Разработка системы Thuraya WE в очередной раз подтверждает взятый нами курс на обеспечение пользователей инновационной продукцией. Это первое в истории устройство с функциями точки доступа Wi-Fi, работающей в стандарте LTE, которая обеспечивает безотказное взаимодействие между GSM- и спутниковыми сетями широкополосного доступа. Простая в использовании система Thuraya WE удовлетворяет потребности пользователей во многих областях, предоставляя им возможность бесперебойного доступа к услугам телефонной связи и передачи данных через сеть Thuraya в случае нахождения за пределами зоны покрытия наземных сетей", ― заявил исполняющий обязанности руководителя компании Thuraya Ахмед аль-Шамси (Ahmed Al Shamsi).

Thuraya WE имеет удобный для пользователя интерфейс, доступный через веб-браузер или мобильное приложение, совместимое с устройствами на базе iOS и Android. Этот простой в использовании интерфейс позволяет абонентам легко управлять параметрами устройства, выбирать удобные сети и переключаться между ними, находить нужный спутник и просматривать информацию о мощности сигнала, режиме соединения, уровне заряда батареи, а также системные сообщения и отчеты об использованном трафике.

Генеральный директор компании Beam Communications Михаэль Капоччи (Michael Capocchi) отметил: "Мы гордимся тем, что смогли разработать и изготовить это устройство для компании Thuraya. Система WE является принципиально новым продуктом, который предоставляет единственную на всем рынке точку доступа, совмещающую возможности спутниковой связи и связи по стандарту LTE. Она превращает любой смартфон или планшет в мобильное устройство спутниковой связи, предоставляющее абонентам доступ к спутниковому интернету на скоростях до 384 кбит/с и возможность оставаться на связи даже за пределами зоны покрытия их GSM-операторов".

