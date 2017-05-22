IVECO BUS поставляет 210 автобусов в город Астану, где пройдет выставка Экспо-2017

АСТАНА, Казахстан, May 22, 2017/PRNewswire/. Компания IVECO BUS доставила первую партию автобусов в рамках контракта на 210 единиц Urbanway и Urbanway Hybrid в город Астану (Казахстан). Вместе с ранее поставленными городскими автобусами CItelis, городская система общественного транспорта будет насчитывать 570 автобусов бренда IVECO BUS, что является лучшим подтверждение статуса официального поставщика выставки Экспо-2017.

Компания IVECO BUS, представляющая всемирную марку автобусов концерна CNH Industrial (NYSE: CNHI), поставила первую партию машин типа Urbanway для ТОО "Астана LRT", являющегося оператором городского транспорта столицы Казахстана. Это первая поставка в рамках контракта на поставку 210 автобусов Urbanway Euro VI и Urbanway Hybrid длиной 12 и 18 м для городской системы общественного транспорта.

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Компания IVECO BUS является лидером европейского рынка общественного пассажирского транспорта, использующего альтернативные виды топлива. Она предлагает самый широкий в своем секторе ассортимент транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (КПГ), а также гибридных и электротранспортных средств. В этой связи компания IVECO BUS является идеальным партнером для Астаны как города проведения выставки Экспо-2017, тема которой ― "Энергия будущего" ― сосредоточится на "исследовании стратегий, программ и технологий, ориентированных на развитие экологически чистой энергетики, обеспечение энергобезопасности и энергоэффективности и стимулирование использования возобновляемых источников энергии".

Передача транспортных средств прошла во время официальной церемонии, проводившейся 15 мая в Кустанае (Казахстан) в присутствии премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева, главы представительства концерна CNH Industrial в Средней Азии и руководителя отдела взаимодействия с государственными структурами и производственных отношений в России, Беларуси и странах Средней Азии г-на Вальфре ди Бонцо (Valfré di Bonzo), председателя совета директоров АО "Группа компаний "Аллюр"" г-на Лаврентьева и директора ТОО "СарыаркаАвтоПром" г-на Семейбаева.

Эти 210 автобусов Urbanway будут добавлены к 358 автобусам IVECO BUS Citelis Euro V, уже работающим в составе городского автопарка. Их работа начнется с обеспечения эффективных и экологичных перевозок во время выставки Экспо-2017, которая пройдет в Астане с июня по сентябрь текущего года, после чего они войдут в состав городской системы общественного транспорта, где будут эксплуатироваться в течение ближайших лет. Осуществление этой контрактной поставки выведет компанию IVECO BUS в лидеры данного сегмента на казахском рынке, на счету которого будет в общей сложности 570 автобусов, работающих в Астане.

Глава компании IVECO BUS Сильвен Блез (Sylvain Blaise) прокомментировал это событие следующим образом: "Этот второй договор на поставку автотранспортных средств марки IVECO BUS для пополнения парка общественного транспорта города Астаны демонстрирует нашу способность удовлетворять потребности крупных городов в снижении уровня загрязнения городской среды, что стало одной из основных целей органов государственной власти по всему миру. Компания IVECO BUS в очередной раз доказывает, что она является идеальным партнером для городов, нацеленных на развитие современной и эффективной системы общественного транспорта, во главу угла которой ставится сохранение окружающей среды и здоровья их обитателей".

Автобусы Urbanway Hybrid потребляют до 30% меньше топлива, чем их традиционные аналоги. Это позволяет сократить объемы выбросов CO2 на 33% и окисей азота (NOx) на 40% по сравнению с автобусами, работающими на дизельном топливе. В результате выбросы CO2 ежегодно снижаются на 25 тонн для каждого стандартного автобуса и на 27 тонн для двухсекционного автобуса, что более чем вдвое превышает собственную массу каждой машины.

Автобусы Urbanway Hybrid сочетают в себе электротяговую систему с двигателем внутреннего сгорания стандарта Euro VI и ионно-литиевой аккумуляторной батареей новейшего поколения. Система управления двигателем с элементами искусственного интеллекта оптимизирует расход топлива и объемы выбросов во время движения, а избыточная энергия торможения сохраняется в накопительной системе. К числу преимуществ этих автобусов относится наличие функции "Arrive & Go", обеспечивающей возможность использования только электрической энергии при подъезде к автобусным остановкам и отъезде от них. Кроме того, она временно отключает генератор, что позволяет исключить вибрации и снизить уровень шума более чем на 50%. В результате прибытие автобуса на остановку и отправление с нее происходит абсолютно бесшумно и без выхлопных газов.

Применяемая компанией IVECO BUS гибридная технология оказалась чрезвычайно успешной, и это "благоприятное для жителей" техническое решение уже внедрено в системах общественного транспорта таких крупных городов как Мадрид, Милан и Париж, что вывело эту марку в лидеры европейского рынка экологически безопасных автобусов.

Автобусы Urbanway являются первыми машинами, в которых компания IVECO BUS применила свою революционную технологию HI-SCR Euro VI, предусматривающую отказ от рециркуляции выхлопных газов, что позволяет поддерживать их превосходную топливную экономичность. В этом низкопольном автобусе объединены в одно целое новые двигатели IVECO Tector 7 и IVECO Cursor 9 на основе полностью модернизированной конструкции, характеризующейся одновременно высочайшей прочностью и облегченным весом.

210 автобусов Urbanway для города Астана производятся на заводе IVECO BUS в г. Анноне (Франция), а их окончательная сборка осуществляется в Кустанае на предприятиях, принадлежащих партнеру и дистрибьютору компании IVECO BUS ― ТОО "СарыаркаАвтоПром" (САП). САП занимается также техническим обслуживанием парка автотранспортных средств марки IVECO BUS, эксплуатируемого в настоящее время в городе Астане, и обеспечивает техническую и сервисную поддержку автобусов Urbanway, благодаря чему все они функционируют максимально эффективно и экологически безопасно на протяжении всего срока своей службы.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) - мировой лидер в области производства оборудования с многолетним промышленным опытом, широким ассортиментом предлагаемой продукции и международной известностью. Все подразделения, входящие в состав компании, определяют передовой уровень в своих областях деятельности: Case IH, New Holland Agriculture и Steyr - в производстве тракторов и сельскохозяйственном машиностроении; Case и New Holland Construction - в области выпуска землеройной техники; Iveco - в сфере производства грузового транспорта; Iveco Bus и Heuliez Bus - автобусов; Iveco Astra - карьерного транспорта и строительных автомобилей; Magirus - пожарных машин; Iveco Defence Vehicles - транспортных средств для военных задач и гражданской обороны; FPT Industrial - в производстве двигателей и трансмиссий. Более подробную информацию о деятельности компании можно получить на корпоративном сайте: http://www.cnhindustrial.com

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