Aerion и GE Aviation начали совместное исследование в области сверхзвукового двигателя AS2

Две компании продолжат участвовать в данном процессе с целью определения дальнейшего потенциала для сотрудничества в создании двигателя AS2.

«На протяжении двух последних лет мы тщательно проанализировали более двадцати двигателей гражданского и военного назначения от ведущих поставщиков и полагаем, что сотрудничество с GE Aviation поможет нам соблюсти сложные технические требования, необходимые для достижения целевых показателей производительности и удовлетворения высоких ожиданий наших клиентов», - заявил главный исполнительный директор Aerion Даг Николс (Doug Nichols).

Брэд Моттье (Brad Mottier), вице-президент GE и генеральный директор подразделения деловой и общей авиации и интегрированных сервисов, добавил: «Компания Aerion видит возможность стать первопроходцами в новом сегменте бизнес-авиации и одновременно расширить своё присутствие в гражданской авиации. Их цель заключается в разработке и сертификации первого за полстолетия гражданского сверхзвукового самолёта. Мы приветствуем их концепцию и рады продолжить обсуждение конфигурации двигателя».

Обновлённая программа Aerion

«Потратив более десяти лет на разработку эффективных сверхзвуковых технологий, Aerion концентрирует свои усилия на создании промышленного партнёрства для вывода на рынок сверхзвукового делового самолёта, - отметил г-н Николс. -

Все стоящие перед Aerion задачи более не являются технологическими. Компания Aerion наработала обширный объём данных о сверхзвуковых испытаниях, важных для повышения эффективности высокоскоростных полётов. Наша уверенность в аэродинамических и эксплуатационных показателях AS2 весьма высока и подкрепляется результатами многочисленных тестов в аэродинамической трубе на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях, а также лётными испытаниях естественного ламинарного профиля NASA F-15B со скоростью, соответствующей числу М=2.

Посредством сотрудничества с Airbus Defence & Space мы свели воедино предварительные конструкторские наработки в области аэроконструкций и системной архитектуры. И в настоящий момент мы работаем с GE Aviation над определением и оценкой окончательной конфигурации двигателя. Мы создали конструкцию воздушного судна, которое может быть сертифицировано и введено в эксплуатацию в сегодняшнем регуляторном режиме, а также в соответствии с правилами, которые с большой долей вероятности будут регламентировать сферу сверхзвуковых полётов в будущем.

Aerion является лидером в области разработки технологий гражданских сверхзвуковых самолётов и располагает всем потенциалом для того, чтобы первым вывести на рынок практичный и эффективный сверхзвуковой самолёт.

Компания Aerion посвятила почти 15 лет реализации этого начинания. Мы проделали большую работу и это вселяет в нас уверенность в нашей способности создать отраслевые партнёрства, необходимые для вывода AS2 на рынок. На сегодняшний день наша основная задача заключается в том, чтобы тихо и спокойно строить отраслевую базу, которая станет зарождением успеха».

О Aerion Corporation

Aerion Corporation (Рино, штат Невада) была создана в 2003 году с целью внедрения новой эпохи практичных и эффективных сверхзвуковых перелётов. За последние десять лет компания Aerion представила технологию усовершенствованного крыла, разработанную совместно с NASA, и результаты сотрудничества с другими авиационными научно-исследовательскими учреждениями. К таким результатам относятся поистине революционные работы в сфере естественных сверхзвуковых ламинарных потоков - ключевой технологии, положенной в основу бизнес-джета AS2.

12-местный самолёт AS2 развивает максимальную скорость М=1,5 над сушей и водой, где разрешены сверхзвуковые полёты, и демонстрирует скорость М=0,99 там, где действующими правилами предписываются полёты на дозвуковой скорости. Благодаря уникальному сверхзвуковому ламинарному профилю своего крыла, самолёт способен осуществлять перелёты на дальние расстояния с эффективностью сверхзвуковых и дозвуковых скоростей.

В 2014 году Aerion заключила с Airbus Group соглашение о проектно-техническом сотрудничестве в сфере разработки AS2. В ноябре 2015 года компания осуществила испытания на скоростях до М=1,5 в трёхрежимной аэродинамической трубе канадского Национального научно-исследовательского совета в Оттаве. Результаты тестов подтвердили прогнозы CFD Aerion относительно стабильности и управляемости воздушного судна на высоких скоростях. В том же месяце компания сообщила о получении заказа на 20 самолётов AS2 от Flexjet. По расчётам Aerion, первый полёт AS2 состоится в 2023 году, а сертификация будет получена в 2025 году.

Дополнительную информацию можно найти на www.aerionsupersonic.com.