Dream Hotel Group второй год подряд демонстрирует беспрецедентный рост

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 22 мая 2017 г. /PRNewswire/ -- Знаменитый отельный бренд и управляющая компания, Dream Hotel Group, владеющая такими торговыми марками, как Dream Hotels, Time Hotels, The Chatwal и готовящейся к выходу на рынок Unscripted Hotels, сегодня сообщила о ещё одном годе беспрецедентного международного роста - девять новых отелей в абсолютно новых туристических направлениях будут открыты к концу 2020 года.

"За последние шесть месяцев мы заключили больше договоров открытия новых отелей, чем в любой другой период существования нашей компани, - отметил глава правления Dream Hotel Group Сант Сингх Чатвал (Sant Singh Chatwal). - В результате значительных капиталовложений и смещения фокуса с владения отельными брендами к управлению ними на сегодняшний день Dream Hotel Group располагает беспрецедентно мощным портфелем активов, и мы с нетерпением ждём возможности продолжить этот успех, стремительно расширяя ассортимент наших торговых марок".

Dream Hotel Group располагает 16 действующими отелями и 26 дополнительными объектами, включая девять новых гостиниц, после открытия которых общее число объектов в собственности компании и номерной фонд возрастут до 42 и 10 034 соответственно. Имея в своём распоряжении крупнейший и самый активный портфель объектов за всю историю существования компании, Dream Hotel Group уверенно движется по пути увеличения своего глобального присутствия на 230 процентов в ближайшие четыре года, т.е. к утроению существующего портфолио к 2022 году.

"Девять новых объектов служат наглядным доказательством потенциала наших брендов, и для меня большая честь сообщить об очередном рекордном годе стратегического роста группы, - заявил Джей Штайн (Jay Stein), главный исполнительный директор Dream Hotel Group. - По нашим наблюдениям, стильные бренды нашей компании отлично сочетаются как с уже развитыми, так и с новыми туристическими направлениями, и каждый шаг на новых рынках демонстрирует наше неуклонное стремление к установлению новых и обогащению существующих партнёрств с потенциальными владельцами и застройщиками по всему миру".

Новые соглашения компании охватывают как первичные, так и вторичные рынки по всему земному шару - от Далласа до Дели, от северных районов штата Нью-Йорк до Вьетнама, от Мальдив до Доминиканы, - и предполагают вложение $750 млн в строительство новых отелей при участии независимых застройщиков.

Столь позитивные новости были обнародованы после анонса горячо ожидаемого летнего запуска нового бренда Dream Hotel Group - Unscripted, - потенциально способного стать самой быстро развивающейся торговой маркой в истории компании. Первый объект под брендом Unscripted, - новой концепции гостиничного бизнеса, ориентированной на прогрессивных, креативных путешественников, - откроет свои двери в Дареме (Северная Каролина) в июле 2017 года.

За последние шесть месяцев компания Dream Hotel Group заключила девять соглашений об открытии новых отелей, включая:

Dream Oceanami Villas & Spa (Вьетнам) – осень 2017 года – Проект Dream Oceanami Villas & Spa, реализуемый застройщиком Beegreen Group, станет первым из четырёх объектов компании во Вьетнаме. Курортный комплекс, расположенный в Лонг-Хай (провинция Бариа-Вунгтау), сможет похвалиться 347 виллами, а также восемью ресторанами и ночными клубами, включая «фирменный» Dream Beach Club на километровом девственно чистом пляже на берегу Южно-китайского моря.

Unscripted Cocobay Da Nang – осень 2017 года – гостиница Unscripted Hotel со 160 номерами, возводимая вьетнамской компанией Empire Group, будет включать три ресторана и ночных клуба. Cocobay станет крупнейшим интегрированным курортным комплексом во Вьетнаме с пешеходной улицей магазинов и ресторанов, аквапарком, концерт-холлом, роскошными апартаментами и резиденциями, пляжным клубом и восемью отелями, включая Unscripted Cocobay, раскинувшимися на побережье Южно-китайского моря.

The Chatwal Lodge – конец 2018 года – The Chatwal Lodge в городе Бетел (штат Нью-Йорк) станет вторым объектом в "коллекции" люксовых отелей Chatwal. Курортный комплекс, строительством которого руководит Dream Hotel Group, будет включать 50 элегантных объектов на 23 акрах земли, включая частные виллы, апартаменты и гостиничные номера, а также заведения высокой кухни поистине мирового класса под управлением знаменитого шеф-повара Тодда Инглиша (Todd English) и других экспертов, чьи имена будут объявлены в скором времени.

Chatwal Maaga Maldives – 2019 год – Проект, реализуемый местным предпринимателем Мохамедом Маником (Mohamed Manik) и Alpha Kinam Holdings, станет первым из двух объектов Dream Hotel Group на Мальдивских островах. Chatwal Maaga Maldives сможет похвалиться 80 виллами класса «ультра-люкс», шестью пляжными бунгало и двумя президентскими виллами, а также незабываемыми ресторанами высокой кухни и элегантным непринуждённым стилем побережья бухты на атолле Северный Ари.

Unscripted Dallas-Fort Worth – 2019 год – Пятиэтажный отель, возводимый компанией Newstream Hotels & Resorts, будет включать 134 номера, а также четыре ресторана и бара, включая лаунж на крыше. расположенный в городке Флауэр-Маунд, неподалёку от озера Грейпвайн и в шести милях к северу от аэропорта Даллас-Форт-Уэрт, отель Unscripted Dallas-Fort Worth станет первым объектом, построенным «с нуля» и вторым к американским комплексом под брендом Unscripted Hotels.

Dream Delhi – 2019 год – Гостиница Dream Delhi, строительство которой осуществляет компания Asrani Inn & Resorts Private Ltd., будет включать 179 номеров и разнообразные питейные заведения, включая концепт-бар Food Hall от международной знаменитости Тодда Инглиша.

Time Dominican Republic – 2019 год – Time Dominican Republic станет первым заведением группы в Карибском регионе. Гостиница класса «люкс», открытие которой запланировано на 2019 год, сможет похвалиться роскошными гостевыми номерами и апартаментами, выходящими окнами прямо на пляж, многочисленными ресторанами, барами и ночными клубами, а также отличным спа-центром.

Unscripted Dominican Republic – 2019 год - Отель Unscripted Dominican Republic, открытие которого также запланировано на 2019 год, представит своим постояльцам просторные номера и апартаменты, а также разнообразные кофе и бары.

Dream Gasveli Maldives – 2020 год – Курортный комплекс Dream Gasveli Maldives, возводимый местным предпринимателем Мохамедом Маником и Alpha Kinam Holdings, будет включать 500 вилл, восемь атмосферных ресторанов и ночных клубов, в том числе «фирменный» Dream Beach Club, а также велнесс- и спа-центр площадью 20 000 кв. футов и более десятка дизайнерских аутлетов для эксклюзивного шопинга «дьюти-фри».

Компания Dream Hotel Group также подписала протоколы о намерениях открыть отели на следующих рынках: Остин, Финикс, Орландо, Монтерей, Лонг-Айланд-Сити, Великобритания, Центральная Америка и Вьетнам.

В ближайшие четыре года компания планирует заключить соглашения о создании более чем 150 отелей и курортных комплексах в рамках всех своих брендов - Dream, Time, Chatwal и Unsripted, - продолжая таким образом укреплять свой процветающий глобальный портфель.

О компании Dream Hotel Group

Dream Hotel Group - отельный бренд и компания с богатейшей 30-летней историей управления гостиничными объектами в некоторых из самых конкурентных регионов мира. Владея торговыми марками Dream Hotels, Time Hotels, Chatwal и Unscripted Hotels, Dream Hotel Group охватывает три направления бизнеса: собственные бренды, управление гостиницами, рестораны и ночные клубы. Компания прилагает все усилия для реализации своей корпоративной концепции прогрессивного дизайна, сервиса и клиентского обслуживания во всех сегментах рынка. Посредством поистине оригинального подхода Dream Hotel Group делает всё возможное для того, чтобы предлагать туристам аутентичные ощущения от отдыха в выбранных ими местах. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.dreamhotelgroup.com. Следите за новостями @dreamhotelgroup в Twitter.

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/514621/Dream_Hotel_Group_Sant_Singh_Chawal.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактная информация для представителей СМИ: Джоди Эйнхорн (Jodi Einhorn), Rubenstein Public Relations, jeinhorn@rubensteinpr.com, Кэти Фонтана (Katie Fontana), Dream Hotel Group, kfontana@dreamhotelgroup.com