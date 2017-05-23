Новая линейка микроволновых печей Midea вызвала фурор на выставке NRA Foodservice Show

ЧИКАГО (CHICAGO), 22 мая 2017 г. /PRNewswire/ -- Передовой производитель бытовой техники компания Midea поразила посетителей выставки Национальной ресторанной ассоциации 2017 NRA Foodservice Show презентацией нового оборудования для коммерческих предприятий общепита с акцентом на микроволновых печах, способных удовлетворить все потребности.

Четырёхдневное мероприятие, проходящее с 20 по 23 мая на территории McCormick Center в Чикаго, представляет собой крупнейшую ежегодную конференцию отрасли ресторанного и гостиничного бизнеса. В линейку продуктов, представленных компанией Midea, входят семь универсальных коммерческих микроволновых печей, подходящих для нужд любых ресторанов, предприятий общественного питания или кетеринговых компаний.

"Midea отлично понимает важную роль, которую коммерческие микроволновки играют на всех кухнях, и осознаёт потребности различных предприятий общепита. Мы хотим предоставлять быстрые, эффективные и надёжные решения, которые не разочаруют пользователей ни в каких условиях", - отметила Даниэль Бойлс (Danielle Boils), директор по вопросам брендинга и маркетинга Департамента зарубежных продаж и маркетинга подразделения кухонной техники компании Midea.

Две высокомощных микроволновых печи Midea серии G (2100-ваттная 2017G1A и 1800-ваттная 1817G1A) идеально подходят для кухонь, где необходима высокая скорость обращения заказов и способность перерабатывать большие порции пищи. Модели объёмом 17 литров способны вместить один поднос диаметром 6 дюймов (152 мм) и оснащены сдвоенной поворотной антенной, что обеспечивает эффективное распределение энергии и нагрев.

Программируемое меню из 100 позиций, три ступени приготовления пищи и пять уровней мощности гарантируют беспроблемную эксплуатацию агрегатов, а конструкция, позволяющая устанавливать одну печь на другую, предоставляет возможность безупречной установки в любом рабочем пространстве.

Компания Midea также представила две средних и две облегчённых модели с различной мощностью, идеально подходящих для выполнения задач разогрева пищи в киосках быстрого питания, комнатах отдыха персонала и других учреждениях фастфуда.

"Новая линейка продуктов, представленная на выставке 2017 NRA, стала первым шагом Midea на пути к освоению глобальных коммерческих рынков. Мы также планируем развивать дополнительные категории продуктов, дополняя наш ассортимент клиентоориентированной профессиональной кухонной техники", - добавила г-жа Бойлс.

О подразделении кухонной техники Midea

Подразделение кухонной техники Midea является дочерним предприятием Midea Group - одного из крупнейших производителей бытовой техники в Китае. Входя в число крупнейших мировых поставщиков кухонной техники и генерируя ежегодные объёмы продаж в размере свыше 23 млрд. долл. США, компания Midea, основанная в 1968 году, является крупнейшим в мире производителем бытовой техники согласно отчёту Eurmomitor[i], занимает первое место в мире по объёму производства микроволновых печей и третье место по объёму выпуска посудомоечных машин. Группа располагает тремя производственными базами и двумя научно-исследовательскими центрами в Китае, производственными мощностями в Беларуси, а также НИИ в итальянской Болонье и американском Луисвилле (штат Кентукки).

О компании Midea

Компания Midea (код SZ: 000333), учреждённая в 1968 году, входит в список Fortune 500 и является зарегистрированным на фондовой бирже предприятием, предлагающим самый комплексный ассортимент бытовой техники из всех представителей отрасли. Midea специализируется на производстве приборов для обработки воздуха, охлаждении, стирки белья, крупных агрегатов для приготовления пищи, средств для ухода за напольными покрытиями и осветительной техники. Компания с головным офисом в южном Китае является поистине интернациональным предприятием, располагающим штатом из более чем 126 000 сотрудников и осуществляющим свою деятельность в более чем 200 странах мира. В распоряжении Midea - 21 производственная база и 260 логистических центров по всему земному шару. По истечении почти 50 лет непрерывного развития на сегодняшний день компания генерирует ежегодный доход в размере свыше 23 млрд. долл. США.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайты Midea www.midea.com и www.midea.com/global.

[i] Источник: Euromonitor International Limited; Потребительская бытовая техника, 17-е издание, определение по категории "Крупная бытовая техника", объёмы производства по количеству единиц, данные за 2016 год.

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