Международный марафон становится настоящим праздником спорта в Чанчуне

Чанчунь или, как его часто называют, «город северной весны», расположен на северо-востоке Китая, является столицей провинции Гирин и характеризуется четырьмя выраженными сезонами года. Это прекрасное место как для путешествий, так и для жизни. В последние годы город сумел снискать себе славу знаменитого спортивного центра, где гармонично развиваются как зимние, так и летние виды спорта.

Более того, Чанчун - один из двух городов, «воспитавших» чемпионов и зимних, и летних Олимпийских игр. В Чанчуне очень широко распространена разнообразная фитнес-активность - более половины местного населения регулярно делает физические упражнения. Vasaloppet China, соревнования по лыжному кроссу, известные под названием «Снежный марафон», проводятся здесь уже 15 раз подряд. За эти годы мероприятие собрало в общей сложности более 100 тысяч участников всех уровней и вносит значительный вклад в популяризацию и продвижение ледовых и снежных видов спорта в Китае.

Международный марафон не только в очередной раз вызвал большой спортивный энтузиазм в Чанчуне, но и позволил создать бренд, развитие которого перекликается с зимними и летними фитнес-активностями.

Чанчунь является геометрическим центром северо-восточной Азии, ключевым «хабом» на северном маршруте инициативы «Пояс и путь» и важным центром реализации китайской стратегии «Changjitu». Здесь предпринимаются многочисленные попытки создания «нового» Китая и находится "колыбель" автомобильной, кинематографической, оптоэлектронной, биотехнологической, прикладной химической и железнодорожной отраслей обновлённого государства. На сегодняшний день Чанчунь непрерывно вносит вклад в экономическое преобразование и развитие региона, оказывая разнообразную поддержку возрождению Северо-восточного Китая. За первый квартал текущего года ВВП города вырос на 7,9%, что выше среднего показателя по стране.

Согласно сообщению Чанчунского управления по вопросам спорта, темой марафона станет «весенний город на севере желает всем отличной пробежки». Вот уже девять лет подряд Чанчун признаётся «самым счастливым городом Китая». Маршрут марафона проходит по главным улицам, дорогам, зонам экономического развития, туристическим достопримечательностям города. Он демонстрирует достижения региональной культуры, туристические ресурсы, результаты экономического и социального развития Чанчуня и позволяет полюбоваться красивыми городскими пейзажами.

Дух марафона отлично согласовывается с присущим Чанчуню духом «толерантности и непрерывной работы над собой». С развитием спорта в Чанчуне все более активным становится культурно-спортивный обмен между городом и другими регионами мира.

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