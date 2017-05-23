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Derwent Innovation - новое имя Thomson Innovation, отражающее гордое наследие компании

Пресс-релизы
23 мая, 16:05 UTC+3

Clarivate Analytics инвестирует в будущее Derwent, представляя новые наборы для интеллектуального анализа данных

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ФИЛАДЕЛЬФИЯ (PHILADELPHIA), 23 мая 2017 г. /PRNewswire/. Вчера на ежегодном собрании Patent Information Users Group (PIUG) в Атланте компания Clarivate Analytics представила новое название своей исследовательно-аналитической платформы Thomson Innovation - Derwent Innovation. Изменение названия в полной мере соответствует расширенным обязательствам компании в области патентов и интеллектуальной собственности, а также её компетенции в сфере стимулирования инноваций, одновременно отдавая дань более чем 50-летнему наследию Derwent, связанному с анализом качественной патентной информации.

На протяжении более полувека Derwent является лидером в сфере патентуемых технологий, контента и приложений. Новое название компании отражает наследие Индекса мировых патентов Derwent, характеризующегося точностью и удобством индексации патентных данных.

"С помощью Derwent Innovation компания Clarivate Analytics продолжает предоставляет проверенные патентные данных и лучшие в своём роде технологии вроде Smart Search, содействуя нашим клиентам в обеспечении жизненного цикла инноваций - от зарождения концепции до её коммерциализации", - отметил Дэн Видетто (Dan Videtto), президент подразделения по вопросам интеллектуальной собственности и стандартов Clarivate Analytics.

Недавно получив полную независимость, компания Clarivate Analytics наращивает темпы и объёмы инвестиций в технологии, аналитику и контент, обеспечивая гибкость в решении проблем клиентов. И Derwent Innovation в этом смысле не исключение. В рамках июльского выпуска Derwent Innovation компания обнародует точные сведения о правовом статусе (статус активного/утратившего силу, срок окончания действия и т.д.) и правах собственности на миллионы патентов посредством применения инновационных средств искусственного интеллекта к оптимизированным патентным данным Derwent.

Учитывая тот факт, что средний срок действия патента составляет около 20 лет, а также принимая во внимание, что заявки на продление сроков подаются в 54% случаев, сложность определения статуса патента возрастает в разы. Другие имеющиеся переменные дополнительно усложняют процесс. Новейшие функции Derwent Innovation упрощают определение действительности патента и сроков истечения его действия. 

"Точные данные о правовом статусе и правах собственности имеют критически важное значение для определения патентной чистоты, подтверждения возможностей покупки прав на лицензирование технологий и/или совершения сделок слияния и поглощения, а также для объективной оценки портфелей интеллектуальной собственности, - прокомментировал Джейсон Ресник (Jason Resnick), руководитель сегмента подразделения инноваций Clarivate. -  Наши прогностические данные уникальны, поскольку мы делаем вводные данные, используемые для расчёта таких сведений, более прозрачными, давая клиентам чёткое представление о методологии и обеспечивая им уверенность в результатах".

Новое название вступает в силу незамедлительно и будет внедрено во всех продуктов и сервисах компании на протяжении текущего года и в 2018 году.

Clarivate Analytics

Clarivate™ Analytics повышает темпы создания инноваций путём предоставления клиентам по всему миру ценной и проверенной информации и аналитических данных, что даёт им возможность разрабатывать, защищать и извлекать коммерческую выгоду из своих идей и концепций. Наша компания, бывшая ранее подразделением Thomson Reuters, специализировавшимся на вопросах науки и интеллектуальной собственности, владеет и управляет обширной коллекцией передовых подписных сервисов, ориентированных на научные и академические исследования, патентную аналитику и регуляторные стандарты, фармацевтическую и биотехнологическую аналитическую информацию, защиту торговых марок и доменных имен, а также на управление правами интеллектуальной собственности. На сегодняшний день Clarivate™ Analytics является независимым предприятием со штатом из более чем 4 000 сотрудников, осуществляющим свою деятельность в 100 странах мира и владеющим такими известными брендами, как Web of Science™, Cortellis™, Derwent, CompuMark™, MarkMonitor®, Techstreet™ и т.д. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: clarivate.com.

Логотип - http://photos.prnewswire.com/prnh/20170109/455613LOGO

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Хайди Зигель (Heidi Siegel), Clarivate Analytics, директор по внешним связям, +1-215-823-5646 (раб. тел.), +1-215-356-4504 (моб. тел.), heidi.siegel@clarivate.com

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