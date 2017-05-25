Церемония открытия ЭКСПО-2017 удивит гостей масштабным мультимедийным шоу

АСТАНА, Казахстан, May 25, 2017/PRNewswire/. 9 июня в Конгресс-центре состоится Церемония открытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" в Астане.

Церемония пройдет сразу на нескольких площадках выставки: мультимедийное шоу в Конгресс-центре, концерт в Амфитеатре, световое и лазерное шоу на "Нур-Алем" и завершится небывалым фейерверком над всей территорией ЭКСПО-2017.

"Сценарий шоу построен на истории энергии как первозданной силы, начиная от зарождения Вселенной до современных идей о будущем её воплощении", - рассказал Борислав Володин, генеральный продюсер компании Star Project и генеральный продюсер церемонии открытия.

Он отметил, что яркие нестандартные сценические и визуальные решения создадут эффект максимального погружения в происходящее. Зрители со всего мира на время перенесутся даже в Солнечную систему.

В постановке будут использованы такие инновационные сценические технологии, как масштабные кинетические декорации, транспарентные светодиодные экраны, проекционная система с трекингом и дистанционно-управляемые дроны.

Кроме того, декорации и робототехника будут полностью синхронизированы с действиями артистов. В масштабном мультимедийном шоу примут участие более 300 артистов. Одной из изюминок постановки станет "балет" дронов. Шоу будет сопровождаться уникальными саундтреками, специально написанными для церемонии открытия ЭКСПО-2017.

Автором идеи мультимедийного шоу Церемонии открытия ЭКСПО-2017 является всемирно известный режиссер Андре Верлегер.

Далее Церемония открытия перенесется на Амфитеатр ЭКСПО, где мелодии со всех континентов создадут ощущение кругосветного путешествия. Гостей увлекут традиционные казахские кюи, фееричные и колоритные ритмы Африки, Южной Америки, Австралии, Океании. Можно будет даже услышать леденящую, но прекрасную мелодику далекой Антарктики.

После этого зрителям будет представлено невероятное проекционное, световое и лазерное шоу на главном объекте Выставки - павильоне "Нур-Алем", крупнейшим в мире здании сферической формы.

Завершится церемония открытия захватывающим фейерверком, который создаст эффект воды, огня и ветра.

Star Project [http://starproject.tv ]

Компания Star Project [http://starproject.tv ] ─ это профессиональная команда специалистов в области создания аудио- и визуальных шоу, сценографии, сценической инженерии, хореографии, графического дизайна, телевизионной съемки. Компания ─ эксперт в сфере иммерсивного искусства и спецэффектов. Среди проектов компании: Евровидение-2009, Церемония открытия и закрытия XXII Олимпийских Игр, Неделя моды в Москве, концерты Comedy Club в дни Формулы-1 в Сочи, MTV Music Awards, Фестиваль "Созвездие России" в Берлине, церемония открытия Саяно-Шушенской ГЭС, Культурная программа восточного экономического форума во Владивостоке.

ЭКСПО-2017 в Астане

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" ― это выставочное и развлекательное мероприятие, которое пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане, Казахстан. Она продлится 93 дня и станет одной из самых зрелищных культурных площадок в этом году. 115 стран и 22 международные организации подтвердили свое участие в выставке.

Natalia Kostikova, expo2017@m-p.ru, +7(903)209-35-00

Source: National company “Astana EXPO-2017”