Supermicro представила новый 45-отсековый сервер хранения данных

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 25 мая 2017 г. /PRNewswire/. Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере технологий для вычислений, хранения и передачи данных, и экологически безопасных компьютеров, представляет новый (SSG-6048R-E1CR45H/L) 45-отсековый сервер хранения данных 4U с оптимизированной ёмкостью информации, верхней загрузкой и с корпусом на 17% короче 60-отсековых систем. 45-отсековый сервер поддерживает два процессора Intel® Xeon® и дополняет наш существующий ассортимент систем хранения данных с 60 и 90 отсеками.

Новый 45-отсековый сервер хранения данных характеризуется самым гибким и инновационным дизайном из всех имеющихся в отрасли. Эта многоуровневая система позволяет осуществлять хранение «горячих», «тёплых» и «холодных» данных в одном компактном корпусе 4U. Это единственный 45-отсековый сервер с поддержкой NVMe SSD (6 x U.2) для операций интенсивного ввода/вывода метаданных, самых высокопроизводительными ЦП и самой большой ёмкостью памяти благодаря 24 DIMM, М.2 SSD, высокодоступными загрузочными дисководами и широким спектром сетевых опций, обеспечиваемых картами SIOM (Super I/O Module) от Supermicro.

Новинка характеризуется оптимальными размерами для использования в центрах данных - глубина сервера составляет всего 25,9 дюймов (0,66 метров), - и идеально подходит для эксплуатации в ограниченных пространствах - например, в таких отраслях, как добыча нефти и газа, кинопроизводство, медийная и развлекательная отрасль, сбор данных в филиалах компаний или предприятиях розничной торговли, на морских круизных судах, в системах авиационного и военного наблюдения. В число идеальных вариантов применения серверов хранения данных с верхней загрузкой от Supermicro в системах унифицированных программно-определяемых хранилищ (SDS) входят Red Hat Gluster, Ceph, репликация данных, резервное копирование информации, создание архивов и «холодных» хранилищ, потоковая трансляция видео и видеонаблюдение.

Конструкция свободно перемещаемых дисковых отсеков обеспечивает возможность подвешивания всех 45 дисков на боковых стенках или направляющих шасси. Это устраняет проблему весовой нагрузки и вибрации задней панели и материнской платы, а также оптимизирует воздушные потоки в системе, позволяя снижать скорость работы вентиляторов и, как следствие, уменьшать объёмы энергопотребления. Подобный уникальный дизайн обеспечивает максимальную производительность хранилища данных с повышенной системной надёжностью всех продуктов линейки серверов хранения данных с верхней загрузкой.

«Новая 45-отсековая система SuperStorage с верхней загрузкой представляет собой самый гибкий и компактный сервер хранения данных в мире. Несмотря на малую глубину всего в 25,9 дюймов, он обеспечивает максимальную производительность двух ЦП, 24 DIMM и NVMe при минимальном занимаемом пространстве, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Семейство серверов Supermicro с верхней загрузкой и оптимизированной ёмкостью предоставляют более 10 ПБ* пространства для хранения данных в одной стандартной стойке 42U, гарантируя тем самым максимальную ёмкость и сниженную себестоимость владения.

Новая 45-отсековая система дополняет передовой ассортимент продуктов Supermicro для хранения информации, охватывающий традиционные серверы и высокодоступные платформы вроде Super SBB в широком спектре инновационных форм-факторов, включая оптимизированную конструкцию с верхней загрузкой, универсальный дизайн с фронтальной загрузкой, конструкции с фронтальной и тыльной загрузкой и поистине уникальный вариант Simply Double со сбалансированными показателями производительности и ёмкости информации».

45-отсековый SuperStorage SSG-6048R-E1CR45H/L - это высокопроизводительная система хранения информации с высокой плотностью данных, разработанная для простого внедрения в любом корпоративном центре данных. Корпус вмещает 45 дисководов 3,5'' с верхней загрузкой и возможностью «горячей» замены и способен поддерживать до 6 опциональных дисков NVMe U.2, а также 2 «горячезаменяемых» отсека 2,5'' с тыльной загрузкой для образов ОС.

45-отсековый сервер SuperStorage оптимизирован под нужды самых требовательных программно-определяемых хранилищ данных и поддерживает два процессора Intel Xeon E5-2600 v4/v3 с 3 ТБ памяти DDR4 в 24 DIMM, аппаратные или программные опции SAS3/SATA3 RAID, а также предоставляет широкий спектр сетевых опций включая 25G и 40G Ethernet, 56G FDR InfiniBand и 100G Intel® Omni-Path Architecture (Intel® OPA) посредством SIOM-карт от Supermicro.

Новая система характеризуется простотой установки и обслуживания, благодаря компактному держателю кабелей (СМА), вентиляторам охлаждения с возможностью «горячей» замены, резервным источникам питания, безинструментальным дисковым приводам (со встроенным адаптером 2,5''), возможности внешнего управления посредством IPMI 2.0 с выделенным LAN-портом, Supermicro RSD на базе Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD), а также ЖК-монитору для быстрой диагностики системы и дисков. 45-отсековая система SuperStorage занимает меньше пространства на стойке, обеспечивая оптимизированную циркуляцию воздуха, и поддерживает резервные источники питания 1600 Вт платинового уровня.

(*При установке десяти 90-отсековых серверов и жёстких дисков общей ёмкостью 12 ТБ)

