Очередной шаг для JFrog, гигантский скачок для C/C++ сообщества

НАПА, Калифорния, May 25, 2017/PRNewswire/ -- Масштабное распространение программного обеспечения, написанного на C/C++ становится комфортнее благодаря репозиториям Conan в JFrog Bintray.

JFrog - создатель универсальных решений для управления и дистрибуции бинарных файлов объявила, что JFrog Bintray - Универсальная платформа дистрибуции программного обеспечения, теперь поддерживает репозитории для библиотек Conan.

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В мире корпоративного программного обеспечения миллионы строк С/С++ кода, и их становится всё больше, если учесть современные тренды, такие как Iot (интернет вещей), большинство компонентов которого написаны также на C/C++. В современной мире разработки бинарные репозитории являются ключевым элементом непрерывных конвейеров задач DevOps.

В рамках своего универсального подхода JFrog помогает разработчикам C/C++ возможность использовать техники DevOps для ускорения релиза. После приобретения Conan.io компанией JFrog в ноябре прошлого года поддержка библиотек Conan была добавлена в JFrog Artifactory. Начиная с сегодняшнего дня, JFrog Bintray предлагает разработчикам С/С++ и инженерам DevOps комплексное решение для управления и раздачи библиотек Conan C/C++, и с ним - многочисленные усовершенствования, которые обеспечат надежность, доступность и удобство.

Conan - это менеджер пакетов с открытым кодом, который решает проблему управления зависимостями, одновременно поддерживая все основные инструменты сборки в мире C/C++. Тысячи разработчиков уже используют Conan в производстве и вскоре смогут использовать все возможности центрального репозитория Conan на платформе Bintray.

Bintray JCenter - крупнейший в мире хаб бинарных файлов, является основным источником библиотек для миллионов разработчиков, собирающих программное обеспечение инструментами Maven, Gradle, Ivy, и sbt, и который насчитывает более двух миллиардов скачиваний в месяц. Кроме того JFrog Bintray служит стандартным репозиторием для различных технологий, таких как как Docker, CocoaPods, Chef, Puppet, Bower, Vagrant, GitLFS, PyPi, Debian, npm, RubyGems, RPM, Opkg, NuGet, PHP Composer. Поддержка Conan добавляет к этому списку качественную раздачу С/С++ библиотек.

Bintray представляет из коробки ультра-быстрый CDN с тысячами серверов в США, в Европе, в Азии, и по всему миру и таким образом обеспечивает программистам С/С++ производительность и надежность высочайшего уровня, с резервным копированием данных и их дуплицированием во множестве облачных провайдеров.

JFrog Bintray легко интегрируется с существующей экосистемой DevOps разработчика на C / C ++, например, в виде непрерывных конвейеров задач интеграции и внутренних репозиториев. Богатый REST API позволит им контролировать каждый аспект распространения программного обеспечения, управлять доступом к контенту, собирать логи и аналитику, и многое другое, все это с полной автоматизацией, ожидаемой от современной платформы распространения программного обеспечения. Более того, они могут осуществлять мелкомасштабный контроль доступа на просмотр, загрузку или скачивание из своих частных репозиториев.

Свыше четырех миллионов С/С++ программистов по всему миру теперь смогут получить полное решение, которое охватывает все нужды управления файлами начиная с разработки и сборки, до доставки конечному пользователю и устройствам, - сказал Шломи Бен-Хаим, Генеральный директор и сооснователь JFrog. "Bintray - важнейший компонент DevOps экосистемы, который необходим для разработчиков на С/С++ для ускорения релиза их программного обеспечения, одновременно обеспечивая безопасность и качество на стабильной и масштабируемой платформе дистрибуции".

В дополнение к поддержке частных Conan репозиториев, JFrog также запускает центральный публичный Conan репозиторий. Уникальная система привязи своих библиотек к центральным репозиториям в Bintray позволит opens source разработчикам публиковать свои библиотеки в центральном Conan репозитории, делая их доступными любому разработчику C/C++ в мире, при этом сохраняя полный контроль над своей библиотекой в частном репозитории. Вдохновленный успехом JCenter (крупнейшим в мире публичным репозиторием для Java библиотек, находящимся в Bintray), JFrog мигрирует существующие библиотеки из устаревшего репозитория conan.io в новый каноничный репозиторий на Bintray.

"Bintray уже является крупнейшим публичным ресурсом для бинарных библиотек в мире. С запуском центрального репозитория Conan и заполнение его С/С++ библиотеками из conan.io, Bintray станет самым популярным в мире центром для программного обеспечения с открытым кодом и ультимативным ресурсом для С/С++ и Java разработчиков",- сказал соучредитель Conan Диего Родригес-Лозада Гонзалес.

Об этом было сообщено на ежегодной конференции пользователей JFrog swampUP в Калифорнии.

Lauren Perry, Blonde 2.0 for JFrog, Lauren@blonde20.com

Source: JFrog

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