Cannes Film Festival 2017: признание в любви женщинам, вдохновляющим de GRISOGONO

КАННЫ, Франция, May 26, 2017/PRNewswire/ -- Такое невероятно сложное чувство, как любовь, объединяющее влечение, желание и необъяснимое притяжение, прослеживается во всех украшениях de GRISOGONO категории Высокое ювелирное искусство. Любовь выражается в уникальной связи между креативностью, драгоценными материалами и женщинами, являющимися источником вдохновения женевского Дома.

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На 70-м международном Каннском кинофестивале ювелирные украшения de GRISOGONO достойно дополняют образы знаменитостей на красной ковровой дорожке. Коллекция изделий категории Высокое ювелирное искусство, насчитывающая более 60 смелых и исключительных творений, - это воплощение безусловной любви Дома к самым изысканным драгоценным камням. Из необработанных они превращаются в мерцающие центральные камни после процесса огранки и полировки и затем, благодаря искусной работе мастеров, закрепляются в ослепительной оправе. Их красота, раскрывающаяся благодаря смелым цветовым сочетаниям, подчеркнута элегантными деталями, выполненными в лучших традициях Дома. Использованные в ювелирных украшениях материалы с черным родиевым покрытием прекрасно сочетаются с драгоценными камнями. Различные огранки, оправы с паве и искусно вырезанные детали позволяют подчеркнуть контуры каждого ювелирного изделия.

Глубокая любовь к камням является воплощением философии компании de GRISOGONO, а также ее основателя и креативного директора Фаваза Груози на протяжении вот уже более 24 лет.

THE PARTY

Именно там Фаваз Груози и поделился своей любовью и невыразимой страстью к бриллиантам и драгоценным камням, которая заворожила его с самого начала и дала жизнь бренду de GRISOGONO с его неповторимым стилем.

Камни невероятных размеров благородного происхождения изящно обработаны так, чтобы показать миру свои лучшие качества. Коллекция, состоящая из более, чем 60 эксклюзивных изделий, демонстрирует увлечение ювелира бриллиантами и другими драгоценными камнями, необыкновенно сложные виды огранки, чистоту камней, цветовые нюансы и размер.

В завершении вечера гостей порадовали частным концертом Джесси Ждей, которая занимается верхние позиции мировых хит-парадов.

На вечере присутствовало около 600 гостей:

Hailey Baldwin, Elsa Hosk, Cindy Bruna, Jessie J, Ming Xi, Naomi Campbell, Jenaye Noha, Praya Lundberg, Sara Sampaio, Tina Kunakey, Tony Garn, Natasha Poly, Antonio Banderas, Leonado DiCaprio, Chris Tucker, Maria Borges, Camilla Morrone, Kimberley Garner, Lewis Hamilton, …

Source: de GRISOGONO

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