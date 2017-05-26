Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Wison Engineering будет сотрудничать с Honeywell UOP

Пресс-релизы
26 мая, 13:00 UTC+3

Совместные усилия, подкрепляемые китайской инициативой "Пояс и путь", помогут газодобывающим странам производить этилен и пропилен дешевле

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 26 мая 2017 г. /PRNewswire/. Компания Wison Engineering Services Co., Ltd. («Wison Engineering» или «Компания», код акций на бирже SEHK: 2236) сегодня сообщила, что её нестопроцентное дочернее предприятие Wison Engineering Ltd. («Wison Engineering») подписало договор о совместной реализации международных проектов получения олефинов на основе метанола (MTO) с компанией Honeywell (код NYSE: HON) UOP. Соглашение предполагает, что предприятия-партнёры будут совместно предоставлять технологии МТО, а также сервисы проектирования, материально-технического обеспечения и строительства (ПМС) заказчикам за пределами Китая.

Документ позволит объединить запатентованные компаний Wison технологии сепарации олефинов и мощный потенциал в сфере ПМС с передовыми переработческими методами Honeywell, что обеспечит обеим сторонам соглашения возможность оказывать зарубежным сотрудникам помощь в дальнейшем повышении объёмов производства олефинов при сокращении энергопотребления и производственных затрат.

Используя свой инженерный опыт, Wison Engineering успешно разработала собственную технологию сепарации олефинов, основанную на «предварительном измельчении+поглощении жировых веществ». Эта технология была применена на заводах по получению олефина из угля в рамках десяти проектов различных масштабов в Китае, а четыре таких объекта были успешно введены в эксплуатацию. В 2016 году технология обеспечила высочайший коэффициент извлечения при коммерческом использовании, достигнув высочайших мировых стандартов отрасли.

Являясь одним из ведущих поставщиков химических ПМС-сервисов в Китае, компания Wison Engineering создаёт возможности для использования технологий МТО, делая акцент на страны в рамках инициативы «Пояс и путь», охватывающего исторический торговый маршрут, пролегающий из Китая через Центральную Азию в Западную Европу.

«Инициатива «Пояс и путь» обещает повысить степень взаимосвязанности, сотрудничества и торговли между десятками наций, торговавших с Китае на протяжении тысячелетий. - отметила Ребекка Либерт (Rebecca Liebert), президент и главный исполнительный директор Honeywell UOP. -  Компания Honeywell сотрудничает с ведущими китайскими предприятиями в вопросах стимулирования экономического развития этих стран посредством своих обширных технологий экологически безопасной энергии и химикатов».

«Мы рады совместно с Honeywell UOP предоставлять наши современные МТО-технологии клиентам в странах, вот уже много веков ведущих торговлю с Китаем, - отметил Ли Яньшэн (Li Yansheng), главный инженер Wison Engineering. -  МТО - это инновационные технологии, позволяющие угле- и газодобывающим регионам вроде России, Центральной Азии, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и даже Европы и Африки производить пластик из собственного угля и природного газа».

О компании Wison Engineering (www.wison.com)

Wison Engineering или «Компания», код акций на бирже SEHK: 2236) является одним из ведущих китайских поставщиков сервисов управления процессами проектирования, закупок и строительства («ЕРС») объектов химической промышленности. Предприятие специализируется на обслуживании энергетических секторов, включая производство нефтехимической, углехимической продукции, продуктов тонкого химического синтеза и перегонки нефти. От технологического лицензирования, планирования проектов и консультирования до предварительного плана разработки, подготовки предпроектной документации, инженерного проектирования, закупок и управления строительством, а также пуско-наладочных и эксплуатационных сервисов - компания предоставляет полный обширный спектр услуг и комплексных решений клиентам по всему миру.

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Хоуп Хуан (Hope Huang), тел.: (86) 21-2030 6967, Email: huangxin1@wison.com

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
3
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
4
Володин назвал просьбы о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама