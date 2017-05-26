Wison Engineering будет сотрудничать с Honeywell UOP

Документ позволит объединить запатентованные компаний Wison технологии сепарации олефинов и мощный потенциал в сфере ПМС с передовыми переработческими методами Honeywell, что обеспечит обеим сторонам соглашения возможность оказывать зарубежным сотрудникам помощь в дальнейшем повышении объёмов производства олефинов при сокращении энергопотребления и производственных затрат.

Используя свой инженерный опыт, Wison Engineering успешно разработала собственную технологию сепарации олефинов, основанную на «предварительном измельчении+поглощении жировых веществ». Эта технология была применена на заводах по получению олефина из угля в рамках десяти проектов различных масштабов в Китае, а четыре таких объекта были успешно введены в эксплуатацию. В 2016 году технология обеспечила высочайший коэффициент извлечения при коммерческом использовании, достигнув высочайших мировых стандартов отрасли.

Являясь одним из ведущих поставщиков химических ПМС-сервисов в Китае, компания Wison Engineering создаёт возможности для использования технологий МТО, делая акцент на страны в рамках инициативы «Пояс и путь», охватывающего исторический торговый маршрут, пролегающий из Китая через Центральную Азию в Западную Европу.

«Инициатива «Пояс и путь» обещает повысить степень взаимосвязанности, сотрудничества и торговли между десятками наций, торговавших с Китае на протяжении тысячелетий. - отметила Ребекка Либерт (Rebecca Liebert), президент и главный исполнительный директор Honeywell UOP. - Компания Honeywell сотрудничает с ведущими китайскими предприятиями в вопросах стимулирования экономического развития этих стран посредством своих обширных технологий экологически безопасной энергии и химикатов».

«Мы рады совместно с Honeywell UOP предоставлять наши современные МТО-технологии клиентам в странах, вот уже много веков ведущих торговлю с Китаем, - отметил Ли Яньшэн (Li Yansheng), главный инженер Wison Engineering. - МТО - это инновационные технологии, позволяющие угле- и газодобывающим регионам вроде России, Центральной Азии, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и даже Европы и Африки производить пластик из собственного угля и природного газа».

О компании Wison Engineering (www.wison.com)

Wison Engineering или «Компания», код акций на бирже SEHK: 2236) является одним из ведущих китайских поставщиков сервисов управления процессами проектирования, закупок и строительства («ЕРС») объектов химической промышленности. Предприятие специализируется на обслуживании энергетических секторов, включая производство нефтехимической, углехимической продукции, продуктов тонкого химического синтеза и перегонки нефти. От технологического лицензирования, планирования проектов и консультирования до предварительного плана разработки, подготовки предпроектной документации, инженерного проектирования, закупок и управления строительством, а также пуско-наладочных и эксплуатационных сервисов - компания предоставляет полный обширный спектр услуг и комплексных решений клиентам по всему миру.