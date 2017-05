Wison Engineering будет сотрудничать с Honeywell UOP

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 26 мая 2017 г. /PRNewswire/. Компания Wison Engineering Services Co., Ltd. («Wison Engineering» или «Компания», код акций на бирже SEHK: 2236) сегодня сообщила, что её нестопроцентное дочернее предприятие Wison Engineering Ltd. («Wison Engineering») подписало договор о совместной реализации международных проектов получения олефинов на основе метанола (MTO) с компанией Honeywell (код NYSE: HON) UOP. Соглашение предполагает, что предприятия-партнёры будут совместно предоставлять технологии МТО, а также сервисы проектирования, материально-технического обеспечения и строительства (ПМС) заказчикам за пределами Китая.