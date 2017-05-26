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TradingForex.com расширяет границы трейдинга с помощью своего нового веб-сайта

Пресс-релизы
26 мая, 13:10 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Лимассол, Кипр, May 26, 2017/PRNewswire/. TradingForex.com, подлинный внебиржевой торговый брокер, работающий в режиме сквозной обработки информации (STP/ECN), сегодня объявил о запуске своего нового веб-сайта http://www.TradingForex.com. [http://www.TradingForex.com ] Компания, управляемая TTCM Traders Trust Capital Markets Ltd, была "сформирована трейдером для трейдера",  и главной задачей своей деятельности считает обеспечение удобства работы трейдеров. Новый, работающий с точностью швейцарских часов веб-сайт брокера, возглавляемого швейцарским менеджментом, возвел доступность и безопасность торгов на мировом финансовом рынке на новый уровень и предлагает инвесторам полную функциональность с персонального компьютера, мобильного телефона или планшета.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/516172/TradingForex_Logo.jpg )

В распоряжение клиентов предоставлен огромный запас информации, удобная навигация по веб-сайту, обширная библиотека учебных материалов и множество вспомогательных средств для онлайн-трейдинга, разработанных с учетом различных индивидуальных требований трейдеров и дающих им возможность пользоваться самой свежей аналитической информацией по торгам.

По мнению компании, целый ряд качеств делает TradingForex.com притягательным выбором для клиентов:

Честность и порядочность - от успеха трейдеров зависит и прибыль брокера; Потери их клиентов не увеличивают их прибыли.

Прозрачность торгов - трейдинг осуществляется на условиях честной и справедливой торговли, благодаря чему инвесторы могут сосредоточиться исключительно на трейдинге!

Безопасность и надежная нормативная защита - компания лицензирована в соответствии с нормами CySEC (Лицензия № 107/09) и имеет разрешение Европейского Союза в соответствии с директивой MiFID. Компания зарегистрирована во всех европейских контрольно-надзорных органах.

Передовая технология - веб-сайт рассчитан как на начинающих, так и на опытных трейдеров, и предлагает для трейдинга самые передовые средства .

CEO компании Никола Берарди (Nicola Berardi) отмечает: "Наш коллектив состоит из людей, в прошлом занимавшихся трейдингом и не понаслышке знакомых со всеми изменениями, происшедшими на биржевых рынках за последние годы. Они имеют опыт и знания работы с собственными портфелями активов.  Наш практический опыт и швейцарское мышление помогли нам создать компанию, которая во главу угла ставит именно интересы интересы трейдеров".

Примечания для редакторов:

TradingForex.com предлагает трейдерам всех уровней выход на мировой финансовый рынок.  Компания TradingForex.com своей главной целью считает обеспечение непревзойденного уровня удобства торгов для трейдеров, постоянно инвестирует в развитие своего сервиса, вовлекая самые передовые технологии и стараясь предоставить своим клиентам оптимальные условия для трейдинга и высочайший уровень индивидуального обслуживания.  Ее миссия заключается в том, чтобы дать своим клиентам возможность обрести финансовую независимость и успех на торгах.

Деятельность веб-сайта TradingForex.com управляется компанией TTCM Traders Trust Capital Markets Ltd по лицензии и в соответствии с нормами Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC), лицензия № 107/09.

Более подробную информацию вы сможете получить на веб-сайте: http://www.TradingForex.com

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516172/TradingForex_Logo.jpg Source: TradingForex.com

Dominique Christou, dominique@120advertising.com, +357-25340555 

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