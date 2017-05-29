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Алоха браузер увеличил количество VPN серверов для украинских пользователей

Пресс-релизы
29 мая, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ЛИМАССОЛ, КИПР, May 29, 2017/PRNewswire/. Мобильный браузер Алоха увеличил количество VPN серверов и переводит интерфейс на украинский язык в связи с большим притоком пользователей из Украины.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/515884/Aloha_Logo.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/515883/Aloha_Browser.jpg )

16 мая правительство Украины приняло решение заблокировать доступ к популярным российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисам "Яндекса" и Mail.Ru и некоторым другим сайтам.

Использование VPN (подключение через виртуальную сеть) позволяет обходить эти блокировки, чем и воспользовалось большое число украинских пользователей. Из-за резкого прироста новых клиентов некоторые VPN сервисы даже стали недоступны на территории Украины или стали испытывать серьезные проблемы со скоростью.

Благодаря встроенному бесплатному и неограниченному VPN сервису Алоха браузер стал одним из способов решения проблемы доступа к заблокированным сайтам. Дополнительные сервера, специально выделенные для украинских пользователей, позволили держать высокую скорость соединения даже при резком увеличении количества подключений. Компания обещает добавлять новые сервера, если нагрузка будет расти. "Свободный доступ к Интернет - одно из базовых прав человека. Мы сделаем  все, что в наших силах, чтобы эти права соблюдались" - прокомментировал представитель Aloha Mobile.

Для упрощения работы с браузером компания добавит украинскую локализацию , которая появится в браузере в следующем обновлении. Сейчас Алоха браузер доступен для бесплатного скачивания в App Store и Google Play на 25 языках, включая русский и английский.

https://get.alohabrowser.com

Про Aloha Browser 

Алоха Браузер - мобильный веб браузер с фокусом на приватности и безопасности. В браузер встроен бесплатный и безлимитный VPN сервис с повышенной защитой. В отличие от популярных VPN сервисов, Алоха не записывает действия пользователей, не использует и не передает третьим лицам никаких данных. В браузер так же встроен мощный загрузчик файлов и медиа плеер с поддержкой VR видео.

Алоха браузер доступен бесплатно для платформ iOS и Android и доступен для загрузки в магазинах App Store и Google Play.

Про Aloha Mobile 

Мы - группа энтузиастов, которые обеспокоены текущим отношением к свободе слова и отсутствию приватности в Интренете. Вот почему мы сделали Aloha Browser. Наша миссия - обеспечить всех свободным, защищенным и анонимным доступом в Интернет.

https://alohabrowser.com

 

           

     

    132 Arch. Makariou III, 

    3021, Limassol, Cyprus 

    press@alohabrowser.com 

 

                      

 

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/515883/Aloha_Browser.jpg http://mma.prnewswire.com/media/515884/Aloha_Logo.jpg Source: Aloha Browser

+35799670539 

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