Sirius приобретает International Medical Group

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ГАМИЛЬТОН (HAMILTON), Бермуды, и ИНДИАНАПОЛИС (INDIANAPOLIS), 27 мая 2017 г. /PRNewswire/. Международная компания (пере)страхования Sirius International Insurance Group, Ltd. («Sirius»), занимающая ведущие позиции в сфере страхования здоровья и от несчастных случаев, рада сообщить о приобретении International Medical Group® (IMG®), лидера рынка и титулованного поставщика международных продуктов медицинского страхования и сопутствующих услуг.
Аллан Уотерс (Allan Waters), глава правления Sirius Group, прокомментировал: «Для нас большая честь приветствовать давнего бизнес-партнёра IMG в семействе компаний Sirius. На протяжении 20 лет наших взаимоотношений мы стали свидетелями роста и развития IMG на фоне предоставления клиентам неизменно высококачественных и инновационных продуктов и сервисов. Эта сделка поглощения наилучшим образом соответствует сегменту страхового рынка, в котором специализируется Sirius, позволяя нам дополнительно расширить глобальный ассортимент продуктов страхования здоровья и от несчастных случаев, а также поддерживая нашу стратегию долгосрочного развития».
Управлять IMG будет текущий президент и главный исполнительный директор Брайан Баруик (Brian Barwick), работающий в компании вот уже 23 года и имеющий опыт сотрудничества с Sirius. «Мы хорошо знаем Брайана и других членов управленческой команды IMG, поэтому можем с уверенностью сказать: нам посчастливилось иметь в своём распоряжении столь качественных специалистов, возглавляющих компанию», - добавил г-н Уотерс.
Г-н Баруик прокомментировал: «Сегодня мы чествуем наше долгосрочное партнёрство. Являясь нашим страховым партнёром с 1997 года, компания Sirius тесно сотрудничала с IMG в вопросах практически всех наших внутренних и международных продуктов. Sirius понимает и ценит наш повседневный труд и наше стремление поддерживать клиентов. Эта сделка служит естественным следующим шагом для IMG, и мы с нетерпением ждём дальнейшего работы с Sirius на протяжении многих будущих лет».
Одновременно с заключением сделки подразделение IMG - IMG-Stop LossSM, универсальный страховщик, специализирующийся на продуктах безубыточного медицинского страхования для сотрудников, находящихся на самостоятельном финансировании, отделилось от материнской компании и было приобретено текущим руководством подразделения.
«Мы желаем команде менеджеров подразделения безубыточного страхования дальнейших успехов и благодарим их за вклад, сделанный в развитие IMG за эти годы», - отметил г-н Баруик.
Компания Sirius приобрела IMG у непубличной инвестиционной фирмы ABRY Partners. Значительная часть стоимости сделки была оплачена в форме привилегированных акций Sirius. Эти акции могут быть конвертированы в обычные акции компании. При полной конвертации после окончания сделки предприятию, контролируемому ABRY, будет принадлежать около 6 процентов обычных акций Sirius. Г-н Уотерс добавил: «Мы очень рады приветствовать ABRY в качестве одного из ключевых владельцев акций Sirius. С нетерпением ждём начала сотрудничества с талантливой командой этой фирмы в вопросах дальнейшего развития деятельности IMG».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Sirius - международная компания (пере)страхования, основанная в Стокгольме в 1945 году. Глобальная штаб-квартира группы расположена в городе Гамильтон (Бермуды). GAAP-капитал Sirius Group составляет $2,6 млрд. В 2016 году компания выплатила страховые премии в общем размере $1,3 млрд, $435 млн из которых относились к сегменту страхования здоровья и от несчастных случаев. Крупнейшие филиалы компании работают в Стокгольме, Нью-Йорке и Лондоне. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте Sirius Group по адресу www.siriusgroup.com.
IMG является вторым пополнением платформы страхования здоровья и от несчастных случаев Sirius за прошедшие месяцы. В апреле компания приобрела ArmadaGlobal - ведущие предприятие сферы страховых услуг и медицинских технологий, создающее специализированные продукты с акцентом на предоставлении сервисов мирового класса. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
О компании IMG
International Medical Group® (IMG®) - титулованный поставщик глобальных страховых продуктов и сопутствующих сервисов с 25-летним опытом работы, предоставляет своим клиентам возможность волноваться меньше, а получать больше благодаря необходимой им страховой защите и заслуженной поддержке. IMG представляет полный спектр международных продуктов медицинского страхования, а также программы страхования отмены туристических поездок, сервисы медицинского управления, круглосуточный медицинский и туристический ассистанс. Все продукты и сервисы компании разработаны с целью обеспечения клиентам фирменного «Global Peace of Mind®» (спокойствия), где бы они не находились. Узнайте больше на www.imglobal.com.
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/435108/Sirius_Group_Logo.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/516796/IMG_Logo.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: По всем вопросам относительно данного пресс-релиза обращайтесь: Роберт Харман (Robert Harman), управляющий лондонским филиалом, Sirius International Insurance Corporation +44 20 3772 3031, или Кип Обертинг (Kip Oberting), главный финансовый директор, Sirius International Insurance Group, Ltd. +1 (603) 277-3415