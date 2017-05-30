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Портфель G2A пополняется сайтом новостей из мира игр

Пресс-релизы
30 мая, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ (HONG KONG), May 29, 2017/PRNewswire/. G2A News - активно развивающийся интернет-портал, предоставляющий своим посетителям последние новости игровой индустрии. Являясь журналистским подразделением цифровой торговой площадки G2A.COM, веб-сайт содержит несколько категорий контента.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516947/G2A_News_website.jpg )

Этот игровой новостной портал [https://news.g2a.com ] располагает растущей базой из более чем тысячи статей, имеющих отношение к видеоиграм. Первые статьи датируются октябрём 2016 года, и архив ежедневно пополняется новыми публикациями. К представленной на портале информации относятся анонсы новых игр и релизов, сведения об актуальных событиях и многих других аспектах игровой индустрии.

В категории "Обзоры" представлены авторские оценки новых игр, изложенные в удобной и доступной форме. Каждый обзор содержит сводные данные о положительных и отрицательных моментах оцениваемой игры, а также процентную оценку продукта. Здесь также можно ознакомиться с таблицами системных требований и спецификаций аппаратного обеспечения, использовавшегося для тестирования игры.

Анонсы - это коллекция предварительных обзоров предстоящих релизов, объединяющих разрозненную информацию из многочисленных источников в одной комплексной статье.

Последняя из основных категорий - "Очерки". В этом разделе представлены тексты, которые нельзя отнести ни к одной из описанных выше категорий. Здесь можно найти ежемесячные перечни новых игровых релизов, статьи, посвящённые актуальным продуктам, разнообразные рейтинги и многое другое.

G2A News не концентрируется только на ПК-играх, но приветствует все сегменты игровой индустрии, включая киберспорт и, время от времени, мобильные приложения. Веб-сайт создан людьми, имеющими прочные связи и обладающими обширными знаниями об индустрии игр, что гарантирует высокую ценность представленного на нём контента.

На портале функционирует встроенная система комментариев, позволяющая пользователям делиться своими мнениями, просто предоставив свой адрес электронной почты, без участия внешних провайдеров вроде Discus. Процесс обсуждения модерируется для обеспечения корректного общения между пользователями.

Несмотря на тот факт, что текущая версия G2A News представляет собой лишь тестовый проект, веб-сайт полностью функционален, а все вносимые в него изменения ориентированы, в главную очередь, для повышения удобства пользовательского взаимодействия.

Посетить портал можно по адресу news.g2a.com [http://news.g2a.com ] .

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: pr@g2a.com

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516947/G2A_News_website.jpg Source: G2A.com

+48-570-069-721 

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