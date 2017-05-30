Секрет максимального увеличения объема волос от Кристофа Робена

ПАРИЖ, May 30, 2017/PRNewswire/. На протяжении более чем двадцати лет ведущий эксперт по цветокоррекции волос Кристоф Робен (Christophe Robin) воздает должное природе, формируя ассортимент продукции, для изготовления которой он тщательно отбирает редко встречающиеся активные компоненты с многочисленными полезными свойствами. Этот непрекращающийся поиск оригинальных ингредиентов привел его к изумительному открытию рассула.

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https://www.multivu.com/players/uk/8103751-christophe-robin-hair-volumizing-secret

Выпущенная им в 2013 году серия средств для увеличения объема с экстрактами розы была одной из первых серий такого рода, предназначенных специально для окрашенных волос. Кристоф Робен с гордостью представляет свою новую очищающую и придающую объем пасту с беспримесной глиной рассул и экстрактами розы. Эта уникальная рецептура создает реальный объем, заметный уже после первого использования, а также эффекты, усиливающиеся день ото дня.

Искусство рассула

Название этой полностью натуральной минеральной глины, известной также как самая благородная из глин, происходит от арабского слова rassala, означающего "мыть". Эта глина добывается из единственного известного месторождения рассула, расположенного в Атласских горах Марокко. Этот ритуал повторяется уже многими поколениями.

"Я хотел по-новому истолковать традиции использования рассула", - рассказывает Кристоф Робен. "В Марокко уход за волосами считается "искусством жить", своего рода стилем жизни. Следуя этим обычаям, освященным веками, я хотел выведать полезные свойства традиционного рассула и полностью раскрыть его потенциал в принципиально новой рецептуре с уникальной консистенцией".

Эта органическая рецептура представляет собой уникальное сочетание розовой воды, растительных экстрактов и абсолютно беспримесного натурального рассула. Ее особый состав имеет на 85% натуральное происхождение. Получив необходимую защиту и питание, волосы сразу же увеличиваются в объеме у корней и становятся более плотными по всей длине.

Со временем объем еще более увеличивается, и волосы вновь обретают длительную прочность и жизненную силу.

При смешивании с водой ее удивительная пастообразная консистенция преобразуется в легкую пену, создавая момент идеального самочувствия.

Для получения идеального объема Кристоф Робен рекомендует следующий порядок ухода за волосами:

Очищающая и придающая объем паста с беспримесной глиной рассул и экстрактами розы: для глубокого очищения и постепенного увеличения объема. Чередуйте очищающую пасту с нежным шампунем для увеличения объема с экстрактами розы для мягкого очищения и поддержания объема. Кондиционер для увеличения объема с экстрактами розы: для придания волосам послушности и подпитки кончиков (только для длинных волос при необходимости). Аэрозоль с розовой водой для мгновенного придания объема: используется как последний штрих для увеличения объема и длительного сохранения устойчивой формы волос.

Подробная информация об уходе за волосами с использованием средств марки Christophe Robin представлена на странице http://christophe-robin.com/en

Для просмотра всей продукции марки Christophe Robin посетите страницу http://christophe-robin.com/en/my-products

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514086/Christophe_Robin.jpg )

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514086/Christophe_Robin.jpg Video: https://www.multivu.com/players/uk/8103751-christophe-robin-hair-volumizing-secret Source: Christophe Robin

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