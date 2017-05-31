ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 31 мая 2017 г. /PRNewswire/. Самый быстроразвивающийся автопроизводитель Китая, компания GAC Motor, отмечает выпуск миллионного автомобиля - белый полноприводной внедорожник GS8 15 мая сошел с конвейера завода в китайском Гуанчжоу.

Выпустив миллион автомобилей всего за шесть лет с момента основания компании, GAC Motor неустанно бьет рекорды продаж каждой новой модели, разрабатываемых с учетом высочайших стандартов качества.

"Для компании GAC Motor это важный веховый этап - в июне прошлого года мы выпустили 600-тысячный автомобиль и сегодня, меньше чем за год, мы достигли целевого показателя в 1 млн. единиц. Наша растущая производительность наглядно доказывает быстрое развитие и преимущества системы автопроизводства мирового класса на нашем пути к "миллионной эпохе", - отметил президент GAC Motor Юй Цзюнь (Yu Jun).

В 2016 году GAC Motor продала 380 000 автомобилей по всему миру, продемонстрировав 96-процентный рост по сравнению с предшествующим годом и 85-процентный совокупный рост на протяжении шести лет подряд. За первые четыре месяца 2017 года компания побила предшествующие рекорды, продав 163 000 машин, что на 65,1 процент больше по сравнению с прошлым годом.

Паркетник-"бестселлер" GS4 первым в своей ценовой категории преодолел 500-тысячный рубеж, задав поистине молниеносный темп роста продаж на уровне 35,5 процентов по сравнению в предыдущим периодом, а усовершенствованная модель GS8 возглавила рейтинг высококлассных семиместных внедорожников с продажами на уровне более 10 000 автомобилей в марте-апреле этого года.

С самых первых дней своего существования следуя стратегии, ориентированной на качество и инновации, GAC Motor применяет современные интеллектуальные технологии во всех аспектах автомобильной производственной цепи. Высококлассные и конкурентоспособные модели компании, созданные с целью удовлетворения индивидуальных потребностей потребителей, успешно выдержали все испытания и пользуются популярностью на глобальном рынке.

GAC Motor неизменно демонстрирует гораздо более низкий процент бракованных компонентов по сравнению со средним показателем по отрасли. Дабы гарантировать качество и безопасность своей продукции, компания внедрила очень строгую систему контроля качества "6520", основной задачей которой является достижение "нулевого уровня брака" и комплексное повышение стандартов производства.

В 2016 году общий километраж тест-драйвов составил 930 000 км (577 875 миль), что эквивалентно 23 кругам вокруг Земли, с нулевым показателем инцидентов в сфере безопасности.

По данным отчета о результатах исследования качества продукции 2016 China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific GAC Motor занимает пятое место среди всех оцененных брендов, что представляет собой самый высокий результат среди всех китайских брендов в течение четырех лет подряд.

"Фирменная" модель бренда GS4 была удостоена золотой медали C-ECAP (Китайской программы оценки эко-автомобилей), характеризуясь очевидными преимуществами с точки зрения низкого показателя загрязняющих выбросов при одновременном гарантировании оптимальной производительности и безопасности.

Опираясь на собственный НИИ автомобилестроения, компания GAC Motor расширила свою глобальную сеть НИОКР, поддерживаемую корпоративным технологическим центром, сотрудничеством с ведущими мировыми поставщиками и исследовательскими учреждениями, соблюдающими высочайшие международные стандарты качества, что позволяет ей гарантировать выполнение собственных обязательств по выпуску первоклассных и высоконадежных автомобилей. Компания установила стратегические партнерские отношения с 10 ведущими мировыми поставщиками автокомпонентов, включая Aisin Seiki, Michelin, Continental and Faurecia.

После состоявшегося в этом году открытия первого североамериканского проектно-конструкторского центра в Силиконовой долине GAC Motor приступила к поиску талантливых специалистов во всех сферах от НИОКР и проектирования автомобилей до маркетинга, коммуникаций и менеджмента.

"Глобальная проектно-конструкторская сеть GAC Motor неизменно ставит качество продукции во главу угла. Наши специалисты делают все возможное для создания оптимизированной продукции и сервисов, что делает езду на автомобилях GAC Motor уникальным опытом", - добавил г-н Юй.

О компании GAC Motor

Дочернее предприятие GAC Group, компания GAC Motor разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. В 2016 году компания продемонстрировала темпы годового роста на уровне 96% - самый высокий показатель среди всех китайских брендов в упомянутом периоде.

Для получения более подробной информации посетите:

Facebook: https://www.facebook.com/GACMoto

Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor

Twitter: https://twitter.com/gac_motor

Контактная информация для представителей СМИ:

Суки Вонг (Suki Wong)

+86-186-8058-2829

sukie_gacmotor@126.com

Таки Цзян (Taki Jiang)

+86-134-5028-4242

takijiang@126.com

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/517784/1_millionth_vehicle.jpg

Фото- http://mma.prnewswire.com/media/517783/4WD_GS8.jpg