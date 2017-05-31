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Байкер из Казахстана посетил более 100 стран в поддержку ЭКСПО-2017

Пресс-релизы
31 мая, 16:25 UTC+3
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Астана, Казахстан, May 31, 2017/PRNewswire/. Заключительный европейский этап пятилетней авто- мотоэкспедиции завершится в столице Казахстана в день открытия выставки Астана ЭКСПО-2017.

"Сейчас мы на финишной прямой - в странах Европы. До начала ЭКСПО-2017 остается менее двух недель. Нашей задачей остается продвижение возобновляемой энергетики и энергоэффективного образа жизни, а также привлечение в Астану как можно большего числа туристов, чтобы выставка ЭКСПО-2017 стала поистине триумфом Казахстана", - рассказал байкер, член Географического сообщества Казахстана Дмитрий Петрухин.

Европейский этап авто- мотоэкспедиции в поддержку международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 стартовал в Астане 1 мая. В рамках тура команда Д. Петрухина запланировала посещение 27 стран. Путешественники побывали в России, Белоруссии, Польше, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии.  

В Париже Петрухин посетил офис Международного бюро выставок. Также в ходе всего этапа экспедиции путешественники организовали ряд встреч с представителями широкой общественности, организовали "круглые" столы, посвященные теме Выставки "Энергия будущего", кинопоказы, промо-акции в поддержку Астана ЭКСПО-2017.

Экспедиция завершится в столице Казахстана 10 июня в день открытия выставки.

О выставке ЭКСПО-2017 в Астане

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" ― это выставочное и развлекательное мероприятие, которое пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане, Казахстан. Она продлится 93 дня, и станет одной из самых зрелищных культурных площадок в этом году. Свое участие в выставке подтвердили 115 стран и 22 международные организации.

В рамках ЭКСПО-2017 будут разработаны программные документы глобального значения, которые обеспечат продвижение энергоэффективного образа жизни и активного внедрения возобновляемых источников энергии.

Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017"

    За дополнительной информацией обращайтесь: 

    Natalia Kostikova 

    Expo2017@m-p.ru 

    +7(903)209-35-00 

Source: National company “Astana EXPO-2017” 

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