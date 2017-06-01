Десятилетие превосходства формирует будущее AETOS

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, June 1, 2017/PRNewswire/. Компания AETOS достигла превосходных результатов и продемонстрировала впечатляющий рост посредством оптимизации трейдерских операций для своих клиентов. И сегодня предприятие делает следующий шаг на этом пути, представляя новый Центр глобальной китайской поддержки.

В 2017 году AETOS Capital Group (AETOS) отмечает своё десятилетие. За эти годы компания быстро развивалась, оптимизируя трейдерские процессы для своих клиентов. Ни в одном регионе предприятию не удалось достичь столь обширного расширения своего присутствия, как в Китае. Поэтому, дабы отметить это достижение и сделать следующий шаг вперёд, AETOS открыла новый Центр глобальной китайской поддержки (GCSC) а Ханчжоу.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/517835/AETOS_Global_Chinese_Support_Centre.jpg )

Открытие нового GCSC служит весьма весомым заявлением. Его обширные размеры охватывают 1 700 квадратных метров. Центр направлен на предоставление клиентам комплексных решений по подготовке персонала, а также консалтинговых сервисов и клиентской поддержки. Более того, многофункциональные конференц-залы центра предоставляют бизнес-партнёрам AETOS целостную инфраструктуру, а также рекомендации относительно соблюдения нормативных требований, выполнения операций и торговли продуктами - такими как CFD, - на Forex.

Ханчжоу стал естественным выбором для размещения центра GCSC компании AETOS. Город располагает одной из самых развитых баз электронной коммерции во всём Китае. Здесь работают многочисленные финансовые организации, включая головные офисы многих провинциальных банков и компаний, специализирующихся на ценных бумагах.

Открытие GCSC укрепляет позиции AETOS в качестве мирового игрока. Компания прилагает максимум усилий для локализации сервисов под нужды непрерывно растущей глобальной клиентской базы. И эта стратегия даёт превосходные плоды. В результате, AETOS удалось стремительно взлететь в ежеквартальном глобальном рейтинге форекс-брокеров Finance Magnatе. Открыто разглашаемые показатели трейдинговых операций показывают, что компания входит в число лидеров среди всех своих китайских коллег. Это позволило предприятию завоевать стойкое доверие и расширить объёмы своего бизнеса среди китайских инвесторов, а также занять позиции в качестве ведущего брокера на рынке Поднебесной.

AETOS располагает 26 офисами по всему миру, включая 9 представительств в Китае, обслуживающих клиентов по всей стране при поддержке нового центра GCSC. Благодаря десятилетию активного роста, стимулируемого локализацией сервисов и оптимизацией клиентских торговых операций, AETOS продолжает следовать этой тенденции, а впечатляющий новый центр помогает компании формировать своё будущее.

На сегодняшний день AETOS осуществляет свою деятельность на двух биржах по кодами: ASIC (код AFSL: 313016) для AETOS Capital Group Pty. Ltd, и FCA (номер FCA: 592778) для AETOS Capital Group (UK) Ltd.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/517835/AETOS_Global_Chinese_Support_Centre.jpg Source: AETOS Capital Group

Shunyu Li, глобальный маркетинговый директор, +44-02081049409