Mars Petcare: домашние собаки помогают пожилым людям сохранять активность

Брюссель, June 9, 2017/PRNewswire/. Согласно недавно опубликованным результатам исследования, наличие собаки у пожилых людей повышает вероятность достижения ими показателей физической активности, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Как известно, физическая активность снижает риск возникновения сердечной недостаточности, инсульта, множества онкологических заболеваний и депрессии. Полученные данные еще более наглядно демонстрируют, что владение собакой способствует поддержанию здоровья людей в возрасте.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/478454/Pet_dogs_and_older_adults.jpg )

"Известно, что по мере старения ритм нашей жизни несколько замедляется, - отмечает руководитель проекта проф. Дэниел Милз (Daniel Mills). - Сохраняя активность, мы можем улучшить состояние своего здоровья и положительно повлиять на другие аспекты, определяющие качество нашей жизни. Факторы, повышающие уровень физической активности взрослых людей, точно не установлены. Нас интересовала принципиальная оценка того, способно ли владение собакой повысить качество жизни пожилых людей посредством повышения их активности".

Прочтите здесь исследование: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4422-5

Исследование Университета Линкольна и Каледонского университета Глазго, результаты которого опубликованы в журнале BMC Public Health, проводилось совместно с Центром питания домашних животных WALTHAM, входящим в структуру Mars Petcare. Финансирование осуществлялось за счет одного из грантов, выделенных в рамках программы стимулирования совместных исследований ISAZ/WALTHAM. Исследователи впервые использовали особый тип контроля активности, который обеспечивал объективный сбор сравнительных данных для участников исследования, имеющих и не имеющих собак.

"Было установлено, что владельцы собак ходят пешком более чем на 20 минут в день дольше, и эти дополнительные прогулки совершаются в умеренном темпе, - рассказывает руководитель исследовательской группы д-р Филиппа Долл (Philippa Dall). - Для поддержания хорошего состояния здоровья ВОЗ рекомендует посвящать физической активности с умеренными или интенсивными нагрузками не менее 150 минут в неделю. В пересчете на неделю эти дополнительные 20 минут ежедневных прогулок уже сами по себе достаточны для выполнения данной рекомендации. Наши выводы свидетельствуют о значительном улучшении уровня физической активности людей за счет прогулок с собаками".

"Результаты данного исследования показывают, что владение собакой может играть важную роль в повышении двигательной активности пожилых людей. Мы установили, что объективный метод контроля активности проявил себя очень хорошо. Наша рекомендация для будущих исследований в этом области - проводить их также с учетом наличия собак и прогулок с ними, - говорит исследователь центра WALTHAM и один из соавторов данного исследования Нэнси Джи (Nancy Gee). - Даже в тех случаях, когда владение собакой не находится в центре внимания, оно может представлять собой важный фактор, который нельзя игнорировать".

Подробнее о Центре питания домашних животных WALTHAM

Центр питания домашних животных WALTHAM представляет собой организацию в структуре Mars Petcare, занимающуюся фундаментальными научными исследованиями вопросов питания и обеспечения благополучия домашних животных, включая собак, кошек, лошадей, птиц и рыб, а также их благоприятного воздействия на людей. Знания и опыт специалистов научно-исследовательского центра WALTHAM[TM], расположенного в графстве Лестершир (Англия), вдохновляют компанию на разработку инновационных продуктов, на практике удовлетворяющих потребности домашних животных. Недавно этот центр, известный множеством важных открытий в области питания домашних животных, на основании которых появилось более 600 научных статей, получивших высокие оценки экспертов, отметил свой полувековой юбилей. В настоящее время WALTHAM продолжает сотрудничество с передовыми научно-исследовательскими учреждениями, продвигая концепцию Mars Petcare, направленную на "улучшение качества жизни домашних животных", и обеспечивая научный фундамент для поддержки ее ведущих брендов, включая PEDIGREE(R), WHISKAS(R), ROYAL CANIN(R), BANFIELD Pet Hospital, IAMS(R), PERFECT FIT(R), CESAR(R), NUTRO(R), SHEBA(R), DREAMIES(R) и EUKANUBA(R). http://www.waltham.com

Подробнее об Университете Линкольна

Университет Линкольна входит в число 50 лучших университетов Великобритании (согласно Complete University Guide 2017) и считается одним из ведущих молодых университетов страны (согласно Times and Sunday Times Good University Guide 2017). Он входит в десятку лучших по степени удовлетворенности студентов, согласно результатам Общенационального студенческого опроса 2016 г. Некоторые курсы, предлагаемые программой учебного заведения, получили первое место в соответствующих предметных областях. Университет славится своим передовым подходом к сотрудничеству с работодателями, о чем свидетельствуют полученные награды Lord Stafford Award и Times Higher Education Award. Выпускники имеют превосходные перспективы: из последнего выпуска 95 процентов устроились на работу или продолжили учиться в течение шести месяцев после окончания своего курса; почти три четверти работают непосредственно по своей специальности. По данным оценки качества исследовательской работы в учебных заведениях Research Excellence Framework 2014, более половины представленных в Университете Линкольна исследований получили высшие оценки по международным критериям или признаны ведущими в мире.

i) Подробнее о Каледонском университете Глазго

Благодаря высокому уровню образования, проводимым исследованиям и обеспечиваемой социально-экономической пользе Каледонский университет Глазго (GCU) является "университетом общественного блага".

GCU имеет современные студенческие городки в центре Глазго, Лондона и Нью-Йорка, а также партнерские отношения с образовательными учреждениями Бангладеш, Маврикия, Омана и Южной Африки.

20 тысяч студентов GCU обучаются по трансформативным программам, обеспечивающим сочетание способности к трудоустройству и предпринимательству с социальной ответственностью. 96% выпускников учебного заведения, занимающего первое место по полноте образования среди современных университетов Шотландии, устраиваются на работу или продолжают учебу в течение шести месяцев после выпуска.

GCU, являющийся лучшим из современных университетов Шотландии по эффективности проводимых исследований, помогает строить общества равных возможностей, поддерживать здоровый образ жизни и развивать устойчивые среды.

Университет является первым шотландским высшим учебным заведением, получившим аккредитацию в качестве работодателя, обеспечивающего прожиточный минимум, а также участником UN Global Compact - крупнейшей в мире программы стимулирования корпоративной социально-экологической ответственности, реализуемой под эгидой ООН.

Ежегодный вклад в экономику Великобритании GCU оценивается на уровне GBP1 млрд, а польза, приносимая "университетом общественного блага", явственно ощущается как внутри страны, так и по всему миру.

Для получения более подробной информации посетите сайт http://www.gcu.ac.uk , а также следите за новостями в Twitter: @CaledonianNews.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/478454/Pet_dogs_and_older_adults.jpg Source: Mars Petcare

Контакты для прессы: Abigail Stevenson (Эбигейл Стивенсон) Эл. почта: Abigail.stevenson@effem.com Телефон: +44-7966-920486