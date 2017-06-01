Sherwin-Williams завершает сделку приобретения Valspar

Джон Дж. Морикис, глава правления, президент и главный исполнительный директор Sherwin-Williams, отметил: «Мы рады завершить эту сделку и хотим официально поприветствовать новых коллег из Valspar, а также колоссальный опыт и талант, приносимый ими в Sherwin-Williams. Приобретение Valspar ускоряет реализацию стратегии глобального роста нашей компании и превращает нас в глобального лидера сферы лакокрасочных покрытий. Объединение двух компаний приводит к созданию портфеля брендов мирового класса, расширению ассортимента продукции, оптимизации первоклассных технологических и инновационных платформ и увеличению нашего и без того обширного глобального присутствия. Все это принесёт выгоду нашим клиентам и стабильную долгосрочную ценность нашим акционерам».

Ориентировочный доход объединённой компании с корпоративным головным офисом в Кливленде (штат Огайо) в 2016 году составил $ 15,8 млрд, а штат её сотрудников насчитывает 60 000 человек по всему миру. Компания занимает ведущую позицию на рынке архитектурных красок в Северной, Южной Америке, Китае, Австралии и Великобритании. В сфере промышленных лакокрасочных покрытий объединённая компания является лидером по производству покрытий для упаковочных материалов, койлкоутинга, универсальных лакокрасочных продуктов и красок для дерева.

2 мая 2017 года компания Sherwin-Williams подала текущий отчёт по форме 8-K, содержащий непрошедшие аудит ориентировочные финансовые данные за 2016 год, отражающие результаты приобретения Valspar.

Как сообщалось ранее, Sherwin-Williams планирует в течение трёх лет получить годовую экономию от синергии в размере 320 млн. долл. США в аспектах материально-технического снабжения, АХР и технологических процессов. По прогнозам компании, эта сделка также незамедлительно приведёт к росту прибылей (за вычетом разовых затрат) и значительному увеличению операционного потока наличности Компании.

Sherwin-Williams обнародует финансовые результаты второго квартала, завершающегося 30 июня 2017 года, в четверг, 20 июля 2017 года В этот день компания также представит ориентировочный прогноз деятельности объединённого предприятия в третьем квартале и за весь 2017 год и проведёт телеконференцию для ответа на вопросы. Дополнительная информация о телеконференции станет доступна в ближайшие недели.

2 мая 2017 года Sherwin-Williams разместила предложение старших ценных бумаг в целях привлечения финансирования для приобретения Valspar. Компания выпустила облигации на сумму 6 млрд. долл. США со сроком истечения через 3, 5, 7, 10 и 30 лет и смешанной средней процентной ставкой на уровне около 3,2%.

Как ранее сообщалось в заявлении о выплате квартальных дивидендов Valspar, опубликованном 19 мая 2017 года, поскольку сделка слияния была завершена до окончания торгового дня 1 июня 2017 года, квартальные дивиденды компании, подлежащие выплате 8 июня 2017 года, выплачены не будут.

Ранее объявленное Sherwin-Williams предложение об обмене любых действующих ценных бумаг Valspar прекратило действовать 1 июня 2017 года в 9:00 по нью-йоркскому времени. Дополнительных торгов с участием действующих ценных бумаг Valspar с 17:00 по нью-йоркскому времени 31 мая 2017 года проводиться не будет.

О компании Sherwin-Williams

Основанная в 1866 году компания Sherwin-Williams является мировым лидером в сфере производства, разработки, дистрибуции и продаж лакокрасочных покрытий и сопутствующих продуктов для профессионального, промышленного, коммерческого и бытового использования. Компания производит продукцию под такими известными брендами, как Sherwin-Williams®, Valspar®, HGTV HOME® by Sherwin-Williams, Dutch Boy®, Krylon®, Minwax®, Thompson's® Water Seal®, Cabot® и т.д. Изделия торговых марок компании с головным офисом в Кливленде (штат Огайо) под торговой маркой Sherwin-Williams® эксклюзивно реализуются через сеть из более чем 4 100 фирменных магазинов предприятия, а продукция других брендов компании продаются через ведущие розничные центры, магазины товаров дл ядома, независимых дилеров, автомобильных ритейлеров и промышленных дистрибьюторов. Sherwin-Williams Performance Coatings Group поставляет широкий спектр высокотехнологичных решений для строительного, промышленного, транспортного рынка и производства упаковочных материалов в более чем 120 странах по всему миру. Акции Sherwin-Williams зарегистрированы на Нью-йоркской фондовой бирже (символ: SHW). Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.sherwin.com.

Предупреждение относительно прогностической информации

Данное сообщение содержит прогностическую информацию о компании Sherwin-Williams и данной сделке. Прогностическими являются все заявления, не относящиеся к историческим фактам. Подобные заявления определяются использованием такой терминологии, как «полагать», «ожидать», «планировать», «будет», «может быть», «намереваться», «цель», «потенциал», «ориентировочный», «стремиться», «ожидать», «предполагать», а также отрицательными формами данных или аналогичных формулировок, и включают любые комментарии относительно стратегий, финансовых прогнозов или предположительных расчётов (включая все предположения, лежащие в их основе), планов, целей, ожиданий или последствий анонсированных транзакций, будущих показателей деятельности, продуктов и сервисов Sherwin-Williams и подразделений компании. Sherwin-Williams не рекомендует читателям чрезмерно полагаться на подобные заявления. Прогностические заявления подвержены различным рискам и факторам неопределённости. Соответственно, фактические результаты могут значительно отличаться от содержащихся в прогностических заявлениях предположений. К таким рискам и факторам неопределённости, в частности, относятся: способность Sherwin-Williams успешно интегрировать Valspar; риски, связанные с достижением синергии расходов и сроками такого достижения, включая потенциальную способность сделки принести выгоду в пределах ожидаемого графика; колебания цен и наличия сырья; затруднения на глобальном экономическом рынке и рынке капиталов; риски, связанные с прибылями на зарубежных рынках; перебои, отказы или несанкционированное вмешательство в информационные системы Sherwin-Williams; а также изменения в правовой и регуляторной среде. Компания Sherwin-Williams не принимает на себя никаких обязательств по пересмотру или обновлению прогностических заявлений с целью отражения событий или обстоятельств, возникающих после опубликования таких заявлений.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компания Sherwin-Williams:

Департамент по связям с инвесторами:

Боб Уэллс (Bob Wells)

старший вице-президент по вопросам корпоративных коммуникаций и связей с общественностью

Sherwin-Williams

(216) 566-2244

rjwells@sherwin.com

Контактная информация для представителей СМИ:

Майк Конуэй (Mike Conway)

директор по вопросам корпоративных коммуникаций

Sherwin-Williams

(216) 515-4393

mike.conway@sherwin.com

или

Sard Verbinnen & Co

Джим Баррон (Jim Barron) / Джаред Леви (Jared Levy) / Патрик Сканлан (Patrick Scanlan)

(212) 687-8080