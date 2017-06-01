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Airborne Wireless Network успешно провела лётные испытания для подтверждения концепции

Пресс-релизы
1 июня, 17:55 UTC+3
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Материал из 1 страницы

СИМИ-ВЭЛЛИ (SIMI VALLEY), Калифорния, 1 июня 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания Airborne Wireless Network (код OTC QB: ABWN) рада сообщить, что 31 мая 2017 года в Розвелле (Нью-Мексико) были завершены лётные испытания системы для подтверждения концепции.

Испытания проводились с использованием двух самолётов Boeing 767 и временной мобильной мачты, имитирующей наземную станцию.

Компания планирует предоставить результаты тестов после сбора полных данных от всех партнёров, участвовавших в данном процессе.

О компании Airborne Wireless Network         

Компания работает над созданием высокоскоростных бортовых широкополосных беспроводных сетей путём установления связи между коммерческими самолётами, находящимися в воздухе. Каждое воздушное судно, задействованное в сети, будет исполнять роль воздушного ретранслятора или маршрутизатора, получая и пересылая широкополосные сигналы от одного борта к следующему и таким образом создавая цифровой супер-"автобан" в небе. Согласно концепции компании, такая сеть будет выступать в качестве высокоскоростной широкополосной Интернет-магистрали и позволит значительно расширить коммуникационное покрытие. Компания не планирует предоставлять услуги связи в розницу конечным пользователям, а видит себя в качестве оптового поставщика для целевых клиентов - Интернет-провайдеров, телефонных компаний и т.д.

На сегодняшний день коммуникационные потребности мира обеспечиваются посредством использования подводных кабелей, наземных оптоволоконных сетей и спутниковой связи. Компания полагает, что воздушный цифровой тракт способен стать решением для заполнения существующих коммуникационных пробелов и пустот. После завершения разработки и полномасштабного внедрения сети сфера её применения будет практически неограниченной.  Разрабатываемая компанией сеть позволит предоставлять недорогой, высокоскоростной доступ к коммуникационным сетям в сельских районах, в островных государствах, кораблям в море, на нефтяных платформах, а также послужит надёжным источником связи для коммерческих и частных самолётов в воздухе.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.airbornewirelessnetwork.com

Уведомление относительно прогностических заявлений:

Данный пресс-релиз содержит "прогностические заявления" в пределах определения, предусмотренного положениями о "безопасной гавани", содержащимися в Законе США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Такие заявления основаны на текущих мнениях и ожиданиях руководства компании и находятся под влиянием значительных рисков и факторов неопределённости. В случае ошибочности предположений, положенных в основу таких заявлений, или при материализации рисков или факторов неопределённости, влияющих на них, фактические результаты могут значительно отличаться от предусмотренных прогностическими заявлениями. 

В число рисков и факторов неопределённости входят, в частности, доступность капитальных средств; неизбежные сомнения, связанные с разработкой новых продуктов или технологий, а также с управлением предприятием на стадии становления и развития; наша способность привлекать дополнительное финансирование, необходимое для дальнейшего развития бизнеса и реализации планов по разработке продукции; наша способность разрабатывать и выводить на рынок продукты, основанные на собственной технологической платформе; уровень конкуренции в отрасли и в сегменте рынка, к которым относится наша компания; общие условия отрасли; общие экономические факторы; влияние законодательного регулирования отрасли; технологические прорывы; новые продукты и патенты, получаемые конкурентами; сложности и задержки в процессе производства; зависимость от эффективности патентов компании; участие в судебных разбирательствах, включая патентные споры, и/или меры со стороны контролирующих органов.

Контактная информация:

Роберт Хааг (Robert Haag) 
IRTH Communications 
Тел.: 1-866-976-4784 
ABWN@irthcommunications.com

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/508284/Airborne_Logo.jpg

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