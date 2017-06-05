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На восточноевропейском рынке наблюдается дефицит тепловых насосов PHNIX для бассейнов

Пресс-релизы
5 июня, 15:05 UTC+3
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ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 5 июня 2017 г. /PRNewswire/ - С приближением "горячего" сезона продаж тепловых насосов для плавательных бассейнов на восточноевропейском рынке наблюдается настоящий дефицит некоторых моделей новых серий продукции PHNIX. "Компания PHNIX хорошо осведомлена о повышенном спросе. Мы оперативно реагируем на сложившуюся ситуацию, предпринимая эффективные меры для повышения объёмов производства", - отметил Питер Ван (Peter Wang), заместитель генерального директора, отвечающий за глобальные зарубежные операции PHNIX. 

На сегодняшний день в некоторых восточноевропейских странах, включая Польшу и Чехию, наблюдается повышенный спрос на тепловые насосы серии PHNIX Comfort для плавательных бассейнов. По словам старшего менеджера по вопросам планирования производства PHNIX, отвечающего за данный ассортимент продукции, на данный момент компания сотрудничает со своими европейскими бизнес-партнёрами по модели ОЕМ.

О серии тепловых насосов для плавательных бассейнов PHNIX Comfort Series

Индивидуализация под потребности заказчика  По требованию клиента возможно изготовление корпусов из некоторых сортов гальванизированной стали и пластика. Тепловые насосы для бассейнов PHNIX характеризуются чрезвычайной простотой в эксплуатации и техническом обслуживании.  Для снятия крышки необходимо лишь демонтировать один винт.

Показатель COP на уровне до 5,8   Изделия серии Comfort обеспечивают превосходную производительность по самой низкой цене. Показатель СОР этих насосов достигает 5,8+ при 27oC/24.3 oC (DB/WB).

Спиральный титановый теплообменник Запатентованные титановые спирали PHNIX из перекрученного титана 9,52 мм обеспечивают максимальную поверхность теплопередачи и на 30% более высокую эффективность по сравнению со стандартными теплообменниками.

О серии инверторных тепловых насосов для систем отопления PHNIX Hero 

Инверторный тепловой насос PHNIX способен эффективно функционировать как в системах «тёплый пол», так и в водяных радиаторах и вентиляторах охлаждения/нагрева. Моноблочный дизайн упрощает процесс наружного монтажа агрегата. В данной серии насосов применяется современная технология, позволяющая достигать высокого уровня эффективности с показателем СОР на уровне до 5,0. Энергопотребление изделий серии Hero на 30% меньше по сравнению со стандартными тепловыми насосами.

О компании PHNIX

PHNIX, ведущий китайский производитель тепловых насосов, является международным предприятием, специализирующимся на проектировании, разработке и производстве тепловых насосов и энергосберегающих решений. Около 50% продуктов PHNIX экспортируются в Европу, Соединённые Штаты и на другие зарубежные рынки. Компания PHNIX со штаб-квартирой в Гуанчжоу (Китай) имеет статус высококачественного китайского бренда и высокотехнологичного предприятия Гуанчжоу. Для получения дополнительной информации о PHNIX и её продуктах посетите веб-сайт www.phnix-e.com

Джон Чжу (John Zhu)
+86 20 39067742
john_zhu@phnix.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/519439/PHNIX_Swimming_Pool_Heat_Pump.jpg

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