В Нинбо пройдёт выставка China-CEEC Expo

НИНБО (NINGBO), Китай, 5 июня 2017 г. /PRNewswire/ -- Третья инвестиционно-торговая выставка China-CEEC (China-CEEC Expo) будет проходить в Нинбо (пров. Чжэцзян) с 8 по 12 июня этого года, параллельно с 19-м Китайским инвестиционно-торговым симпозиумом и 16-ой Китайской международной выставкой потребительской продукции.

Первая комплексная выставка, посвящённая инвестициям и торговле между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы (СЕЕ), China-CEEC Expo организуется Министерством коммерции КНР и Народным правительством провинции Чжэцзян.

В рамках мероприятия, ориентированного на продвижение взаимовыгодного сотрудничества между Поднебесной и 16 странами СЕЕ, состоятся 15 разнообразных активностей, включая конференции, форумы, тематические экспозиции и встречи для культурного обмена. По словам представителя оргкомитета Чжана Вэньху (Zhang Wenhu), на выставке будут представлены свыше 3 000 различных товаров, что на 80 процентов больше по сравнению с прошлогодней сессией.

На данный момент организаторами были получены почти 300 заявок на выставочные стенды от 240 зарубежных предприятий из Эстонии, Латвии, Польши, Чехии и других стран.

Выставка играет значительную роль в стимулировании двусторонней торговли между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, являющимися важными «звеньями» инициативы «Пояс и путь».

Нинбо был выбран в качестве места проведения China-CEEC Expo по целому ряду причин.

Прибрежный город в восточном регионе Китая, благодаря своей превосходной портовой инфраструктуре и открытой экономической политике Нинбо считается лучшим местом для транспортировки товаров из стран СЕЕ в Китай.

Торгово-экономическое сотрудничество между Нинбо и странами СЕЕ обеспечивает выставке весьма прочный фундамент. В 2016 году объём экспорта-импорта из этих стран в Нинбо достиг 2,37 млрд. долл. США, а по состоянию на конец года руководство города могло похвалиться 120 проектами двустороннего сотрудничества, что выводит Нинбо в число лидеров по всему Китаю.

Городу удалось установить дружественные культурные, образовательные и туристические взаимоотношения со странами СЕЕ. В 2015 году в Нинбо обучались свыше 200 международных студентов из Центральной и Восточной Европы. В том же году страны СЕЕ посетили 80 тургрупп, состоявших из 2 125 местных жителей. Нинбо расширил круг своих друзей, став побратимом для 20 городов Центральной и Восточной Европы.

Две последних выставки China-CEEС в 2015 и 2016 гг. принесли городу целый ряд двусторонних соглашений в самых разнообразных секторах экономики. Нинбо приобрёл обширный опыт в повышении своей международной конкурентоспособности, стимулировании эффективности международной торговли и создании инновационных способов вывода своей продукции на внешние рынки. Эти выставки сделали международное сотрудничество с другими странами более обширным и развитым.

Руководство Нинбо с нетерпением ждёт возможности расширения двусторонних торгово-инвестиционных связей и стремится углублять партнёрство в сфере промышленной продуктивности между Китаем в целом и странами СЕЕ. С растущей уверенностью этот портовый город планирует привлекать внимание мира и демонстрировать свои преимущества международным участникам выставки.

Ссылки на визуальные приложения:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=290532