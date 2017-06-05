ZTE подписывает с Telenet соглашение о стратегическом партнёрстве в сферах 5G и IoT

БРЮССЕЛЬ (BRUSSELS), 5 июня 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня сообщила о подписании с Telenet стратегического партнёрского соглашения в сфере 5G и IoT, углубляющего сотрудничество двух компаний в разработке технологий нового поколения.

На церемонии в замке Валь-Дюшес (Брюссель) в присутствии премьер-министров двух стран Шарля Мишеля и Ли Кэцяна главный технологический директор Telenet Миша Бергер (Misha Berger) и старший вице-президент ZTE Сяо Мин (Xiao Ming)подписали новое соглашение, расширяющее партнёрство между компаниями в области технологических инноваций.

Г-н Бергер отметил: "Мы уже несколько месяцев сотрудничаем с ZTE и очень довольны результатами. Уверены, что это партнёрство позволит нам предоставлять высококачественные услуги мобильной связи для уже существующих и будущих потребностей по всей Бельгии".

Компания Telenet является крупнейшим поставщиком сервисов широкополосной связи в Бельгии и зарегистрирована на фондовой бирже Euronext под тикером TNET. Компания предоставляет широкий спектр услуг цифрового телевидения, фиксированной и мобильной связи абонентам и корпоративным клиентам в Бельгии и Люксембурге.

В августе 2016 года Telenet выбрала ZTE в качестве подрядчика для модернизации национальной мобильной сети, внедрив разработанную ZTE технологию мирового класса Uni-RAN. Проект модернизации сети не только привёл к значительному повышению производительности и качества обслуживания абонентов Telenet, а также предоставил оператору расширенные возможности для управления своими услугами.

Компания ZTE помогла Telenet заменить базовые станции 2G и оптимизировать 3G, 4G-покрытие, обеспечив увеличение пропускной способности сети для повышения качества обслуживания абонентов и поддержки перехода к будущим сетевым технологиям.

С помощью передовых технологий ZTE компания Telenet выполнила полевые испытания и установила новый европейский рекорд скорости сети, достигнув показателя 1,3 Гб/с, что в четыре раза быстрее по сравнению с существующими скоростями на сетях 4G.

Вместе с ZTE Telenet изучает технологические решения для сервисов IoT, а также решения с использованием технологий LTE Massive MIMO и LTE Broadcast.

Являясь глобальным лидером в сфере 5G, компания ZTE активно инвестирует средства в разработку ключевых технологий 5G, включая MIMO, MUSA (совместный многопользовательский доступ), FB-OFDM (OFDM с набором фильтров), Virtual Cell и сетевое сегментирование.

ZTE является крупнейшим участником процесса глобальной разработки технологий и стандартов 5G. Компания входит в состав 70 организаций по разработке стандартов, альянсов и форумов, включая ITU, 3GPP, IEEE, NGMN и IMT-2020 (5G) Promotion Group.

"ZTE очень рада заключению стратегического соглашения с Telenet, - отметил г-н Сяо. - Это соглашение обеспечивает Telenet и ZTE прочный фундамент для расширения и укрепления долгосрочного партнёрства на пути к новой эпохе 5G".

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках стратегии M-ICT компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной прибыли на НИОКР и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за разработку отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.

О компании Telenet

Telenet Group Holding NV - бельгийский провайдер медийных и коммуникационных сервисов для государственного и частного секторов. Компания специализируется на сервисах для телевидения , Интернета и телефонии. В портфель продуктов провайдера входят услуги кабельного телевидения, Интернет-доступа, фиксированной и мобильной телефонной связи, бизнес-сервисы, включая передачу голосовых и цифровых данных посредством оптоволоконного, коаксиального кабеля и беспроводной инфраструктуры. Коммерческие сервисы компании ориентированы, в первую очередь, на публичный сектор, сферу здравоохранения и образования, а также на поставщиков голосовой связи, передачи данных и доступа к всемирной сети. Кроме того, Telenet предоставляет свои продукты и сервисы разнообразным корпорациям, правительственным организациям, учреждениям здравоохранения и образования, а также компаниям малого и среднего бизнеса. Мобильная сеть компании функционирует под брендом Lycamobile.

Контактная информация ZTE для представителей СМИ

Маргрет Ма (Margrete Mа) Mark Lee (Марк Ли) ZTE Corporation Cohn & Wolfe Тел.: +86 755 26775207 Тел.: +852-36651008 Email: ma.gaili@zte.com.cn Email: mark.lee@cohnwolfe.com