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Dronefence анонсирует посевные инвестиции

Пресс-релизы
6 июня, 9:00 UTC+3

В число инвесторов вошли VP Capital Виктора Прокопени, Larnabel Ventures семьи Гуцериевых, Boundary Holding и Technology and Business Consulting Group

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ААХЕН (AACHEN), Германия, 5 июня 2017 г. /PRNewswire/. Компания Dronefence, разработчик систем отслеживания и обеспечения безопасности беспилотников, сегодня сообщила о получении семенного финансирования от Larnabel Ventures - фонда, учрежденного семьей Гуцериевых с целью инвестирования сектора информационных технологий, - VP Capital, - технологической инвестиционной структуры, созданной Виктором Прокопеней, - Boundary Holding под руководством Раджата Кхаре и Business Consulting Group, возглавляемой Пушкаром Лугани.

Коммерческие беспилотные летательные аппараты (UAV), которые также называют "дронами", при бездумном или ненадлежащем использовании потенциально способны ставить под угрозу общественную безопасность. Используя современные технологии и возможности искусственного интеллекта, компания Dronefence в сотрудничестве с Тони Дречером, директором по вопросам технологий и инновационного управления Fraunhofer Institute for Production Technology, разрабатывает системы отслеживания и обеспечения безопасности эксплуатации UAV для коммерческих нужд, помогая выявлять несанкционированные беспилотники с целью их перехвата. Технология компании, ожидающая защиты патентными правами, предполагает использование уникальной комбинации датчиков и системы стереокамер для идентификации и локализации дронов. Алгоритмы машинного обучения анализируют данные, полученные от широкого спектра датчиков, после чего позволяют выявлять различные типы беспилотников и дифференцировать санкционированные UAV от устройств, представляющих потенциальный риск.  В число клиентов Dronefence войдут как коммерческие компании, так и общественные заведения - торговые центры, концертные залы, здания правительственных органов, аэропорты и промышленные предприятия.  

Саид Гуцериев, управляющий партнер Larnabel Ventures, отметил: "Применяя современные технологии искусственного интеллекта, Dronefence способна выявлять и анализировать различные типы дронов, что является важнейшим первым шагом к эффективному противодействию несанкционированным беспилотникам.  По мере все большего распространения технологий UAV по всему миру для компаний, организаций и публичных заведений чрезвычайно важно иметь надлежащие защитные системы".

Раджат Харе, лавный исполнительный директор Boundary Holding, прокомментировал "Мы стремимся вкладывать средства в современные технологии нового поколения, в том числе и в сфере защиты от UAV, что, по нашему твердому убеждению, способно совершить настоящую революцию в мире.  Мы уверены в потенциале команды Dronefence и рады оказать поддержку этой инновационной компании".

Пушкар Лугани, главный исполнительный директор по вопросам технологий компании Business Consulting Group, добавил: "Dronefence открыла способ использования революционных технологий искусственного интеллекта, умных алгоритмов и сенсоров для точной локализации беспилотников и их перехвата на земле.  Компания и ее технологии способны совершить настоящий переворот в безопасности отрасли коммерческих UAV".

Бэнни Дречер, соучредитель Dronefence, заявил: "Несмотря на то, что дроны представляют собой впечатляющее технологическое достижение с огромным количеством положительных сфер применения, потенциальное злоупотребление ними нельзя недооценивать.  Защита нашего общества и инфраструктуры от безответственного использования дронов - важное начинание, а технология Dronefence способна внести значительный вклад в благополучие нашего общества в целом".

О компании Dronefence GmbH

Dronefence разрабатывает системы отслеживания и обеспечения безопасности с целью детекции коммерческих беспилотных летательных аппаратов (UAV). В данный момент компания работает над разработкой модулей воздушного отслеживания, которые могут настраиваться для использования в целях мониторинга воздушного пространства в самых разнообразных условиях и подходят для широкого спектра коммерческих, промышленных и правительственных нужд. Компания была основана в 2016 году и базируется в немецком Аахене. Предприятие подало заявку на патентную защиту своих технологий в германское Управление по вопросам патентов и торговых марок.

Dronefence GmbH
http://www.dronefence.de/

Контактная информация 
Бэнни Дречер (Benny Drescher)
соучредитель Dronefence
info@dronefence.de

 
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