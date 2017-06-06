Dronefence анонсирует посевные инвестиции

Коммерческие беспилотные летательные аппараты (UAV), которые также называют "дронами", при бездумном или ненадлежащем использовании потенциально способны ставить под угрозу общественную безопасность. Используя современные технологии и возможности искусственного интеллекта, компания Dronefence в сотрудничестве с Тони Дречером, директором по вопросам технологий и инновационного управления Fraunhofer Institute for Production Technology, разрабатывает системы отслеживания и обеспечения безопасности эксплуатации UAV для коммерческих нужд, помогая выявлять несанкционированные беспилотники с целью их перехвата. Технология компании, ожидающая защиты патентными правами, предполагает использование уникальной комбинации датчиков и системы стереокамер для идентификации и локализации дронов. Алгоритмы машинного обучения анализируют данные, полученные от широкого спектра датчиков, после чего позволяют выявлять различные типы беспилотников и дифференцировать санкционированные UAV от устройств, представляющих потенциальный риск. В число клиентов Dronefence войдут как коммерческие компании, так и общественные заведения - торговые центры, концертные залы, здания правительственных органов, аэропорты и промышленные предприятия.

Саид Гуцериев, управляющий партнер Larnabel Ventures, отметил: "Применяя современные технологии искусственного интеллекта, Dronefence способна выявлять и анализировать различные типы дронов, что является важнейшим первым шагом к эффективному противодействию несанкционированным беспилотникам. По мере все большего распространения технологий UAV по всему миру для компаний, организаций и публичных заведений чрезвычайно важно иметь надлежащие защитные системы".

Раджат Харе, лавный исполнительный директор Boundary Holding, прокомментировал "Мы стремимся вкладывать средства в современные технологии нового поколения, в том числе и в сфере защиты от UAV, что, по нашему твердому убеждению, способно совершить настоящую революцию в мире. Мы уверены в потенциале команды Dronefence и рады оказать поддержку этой инновационной компании".

Пушкар Лугани, главный исполнительный директор по вопросам технологий компании Business Consulting Group, добавил: "Dronefence открыла способ использования революционных технологий искусственного интеллекта, умных алгоритмов и сенсоров для точной локализации беспилотников и их перехвата на земле. Компания и ее технологии способны совершить настоящий переворот в безопасности отрасли коммерческих UAV".

Бэнни Дречер, соучредитель Dronefence, заявил: "Несмотря на то, что дроны представляют собой впечатляющее технологическое достижение с огромным количеством положительных сфер применения, потенциальное злоупотребление ними нельзя недооценивать. Защита нашего общества и инфраструктуры от безответственного использования дронов - важное начинание, а технология Dronefence способна внести значительный вклад в благополучие нашего общества в целом".

О компании Dronefence GmbH

Dronefence разрабатывает системы отслеживания и обеспечения безопасности с целью детекции коммерческих беспилотных летательных аппаратов (UAV). В данный момент компания работает над разработкой модулей воздушного отслеживания, которые могут настраиваться для использования в целях мониторинга воздушного пространства в самых разнообразных условиях и подходят для широкого спектра коммерческих, промышленных и правительственных нужд. Компания была основана в 2016 году и базируется в немецком Аахене. Предприятие подало заявку на патентную защиту своих технологий в германское Управление по вопросам патентов и торговых марок.

Dronefence GmbH

http://www.dronefence.de/

Контактная информация

Бэнни Дречер (Benny Drescher)

соучредитель Dronefence

info@dronefence.de