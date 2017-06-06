GAC Motor представляет свои флагманские модели GS8 и GA8 на Ближнем Востоке

Презентация двух моделей состоялась в присутствии именитых гостей, включая посла Китайской Народной Республики в Катаре г-на Ли Чэня (Li Chen); советника по экономическим и коммерческим вопросам г-на Яна Суна (Yang Song) и советника по экономическим и коммерческим вопросам Посольства Китайской Народной Республики в Кувейте г-на Чэна Жунжу (Cheng Rongru). Внимание столь авторитетных лиц к данному событию обусловлено тем фактом, что экспансия китайского бренда на международных рынках активно поддерживается правительством Поднебесной.

"Мы с большим оптимизмом оцениваем дальнейшее развитие GAC Motor на рынке Катара и стремимся делать всё возможное для того, чтобы представлять местным потребителям ещё больше отличных моделей, - отметил представитель компании. - В 2017 году мы отмечаем 29-летие со дня установления дипломатических связей между Китаем и Катаром, и мы надеемся, что GAC Motor станет своеобразным связующим звеном между двумя нашими странами на пути к дальнейшему расширению торгового сотрудничества".

7-местный внедорожник GS8 и элитный седан GA8 представляют собой автомобили высокого класса, оснащённые двигателями GAC Motor 320Т второго поколения. Корпус GS8 изготовлен из 95% высокопрочной стали, что соответствует требованиям североамериканского стандарта противостоящего усилия крыши внедорожного автомобиля. Модель оснащена интеллектуальной системой содействия вождению и программой ESP (электронного поддержания стабильности) 9-го поколения, панорамной системой визуализации 360 градусов, системой АСС (адаптивного круиз-контроля) и восемью подушками безопасности. GS8, презентация которого на китайском рынке состоялась в октябре 2016 года, отличается впечатляющими эксплуатационными характеристиками. В апреле этого года модель стала бестселлером среди полноразмерных внедорожников, представленных на рынке.

GA8 не только оснащена лучшим двигателем, коробкой передач и шасси GAC Motor, но и характеризуется утончённым изысканным интерьером и внешним дизайном. В интерьере автомобиля используются натуральные материалы с низким содержанием летучих органических соединений и фильтр воздушной очистки РМ 2.5, что позволяет обеспечивать экологически безопасную эксплуатацию автомобиля. GA8 оборудована той же трансмиссией, что и GS8, и столь же обширным набором функций обеспечения безопасного вождения, помогающими осуществлять навигацию, избегать столкновений и активно содействующими торможению.

Юй Цзюнь (Yu Jun), президент GAC Motor, отметил, что компания разрабатывает свою продукцию, руководствуясь принципами высококлассного производства и инновационности, а выпуск GS8 и GA8 на рынках Ближнего Востока служит ключевым шагом на пути выхода компании на глобальный рынок в качестве международного автопроизводителя, преуспевающего в НИОКР, производстве и продажах.

"Фокус на ведущих рынках служит отправной точкой к расширению наших каналов дистрибуции. Мы продолжим консолидировать наше присутствие в странах маршрута инициативы "Пояса и пути" и на других развивающихся рынках при одновременном расширении глобального бизнеса и выходе на рынок Северной Америки и Европы в качестве производителя продукции среднего и высокого сегмента".

Недавние достижения компании

В целях поддержки своей международной экспансии GAC Motor создала глобальную сеть отделов продаж и обслуживания, охватывающую 14 стран, и планирует выйти на рынок США не позднее 2019 года для дальнейшего расширения своего присутствия на передовых авторынках.

Опираясь на собственный НИИ автомобилестроения, компания расширила свою глобальную сеть НИОКР, поддерживаемую корпоративным технологическим центром, сотрудничеством с ведущими мировыми поставщиками и исследовательскими учреждениями.

Модели автомобилей GAC Motor завоёвывают обширное внимание по всему миру. На Североамериканском международном автосалоне в Детройте-2015 (NAIAS) GAC Motor получила премию "Инновации будущего" от Yahoo Finance, а в ходе Международного автосалона в Дубае-2015 ведущие средства массовой информации, включая Reuters и Associated Press, дали высокую оценку продукции GAC Motor, назвав компанию "лучшим китайским автобрендом".

В январе 2017 года GAC Motor вернулась на NAIAS. Недавно представленная модель GS7 получила звание "Внедорожника-блокбастера нового поколения" от New York Times и "Впечатляющий мировой дебют" от Forbes.

GAC Motor вот уже шесть лет подряд демонстрирует совокупные темпы роста на уровне 85 процентов. В 2016 году компания продала более 380 000 автомобилей по всему миру. За первый квартал 2017 года компания продала свыше 120 000 автомобилей всех линеек, что на 68,4 процента больше, чем в прошлом году.

В следующие пять лет GAC Motor планирует выпустить 20-30 новых моделей, девять из которых будут представлены уже в 2017 году, включая новый GS7, GS3, GA4 и GM8, три электрокара и две обновлённых модели.

"Интегрируя дополнительные ресурсы и сотрудничая с дистрибьюторами и партнёрами, GAC Motor стремится делать всё возможное для предоставления клиентам по всему миру продуктов и сервисов премиального качества", - добавил г-н Юй.

О компании GAC Motor

Дочернее предприятие GAC Group, компания GAC Motor разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. В 2016 году компания продемонстрировала темпы годового роста на уровне 96% - самый высокий показатель среди всех китайских брендов в упомянутом периоде. По данным отчета о результатах исследования качества продукции 2016 China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific GAC Motor занимает пятое место среди всех оценённых брендов, что представляет собой самый высокий результат среди всех китайских брендов в течение четырёх лет подряд.

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Контактная информация для представителей СМИ:

Суки Вонг (Sukie Wong)

+86-186-8058-2829

sukie_gacmotor@126.com

Таки Цзян (Taki Jiang)

+86-134-5028-4242

takijiang@126.com

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/519462/GAC_Motor_7_seat_SUV_GS8.jpg

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/519463/GAC_Motor_elite_GA8_sedan.jpg