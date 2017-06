Medical Marijuana, Inc. отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2017 года

Подобный рост чистого совокупного дохода обусловлен, в первую очередь, нереализованной прибылью компании от принадлежащей ей доли капитала AXIM Biotechnologies. Портфельная компания Kannaway продемонстрировала снижение дохода с $305670 в первом квартале 2016 до $1741553 в первом квартале текущего года, то есть на 469%.

"Мы очень рады видеть, что предпринятые нами в 2016 году усилия по реструктуризации менеджмента приносят свои плоды, - отметил д-р Стюарт Титус (Stuart Titus) из said Medical Marijuana, Inc.- Мы уверены в своей способности и дальше поддерживать текущий уровень прибыли и объемов продаж. Стоимость нашего инвестиционного портфеля значительно увеличилась за счет нереализованной в прошлом году прибыли, и мы ожидаем среднерыночных показателей в будущем. Мы удовлетворены текущим положением вещей и полагаем, что в ближайшие годы новые инвестиции и подразделения принесут дополнительную ценность нашей компании и ее акционерам".

Г-н Титус добавил: "Нас также подстегивает растущее международное принятие каннабиса и прогресс, достигнутый нашей компанией в обучении мира многочисленным методам ее терапевтического применения. Меня очень вдохновляют будущие возможности международной экспансии. Мы благодарны команде наших преданных специалистов и нашим акционерам за непрерывную активную поддержку".

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Инвестиционные проекты и подразделения Medical Marijuana, Inc. в первом квартале 2017 года продолжили свою международную экспансию и разработку новой продукции.

1) HempMeds®

Стопроцентное дочернее предприятие HempMeds US , главный потребительский бренд в портфеле, продолжило демонстрировать рост в 2017 году и смогло достичь следующих веховых этапов:

Запуск новой партнерской программы .

. Наем нового менеджера по продажам.

Расширение штата специалистов по продажам и добавление десяти внутренних и четырех внешних представителей.

Наем нового директора по вопросам онлайн-продаж и маркетинга.

2) HempMeds Brazil®

Дочернее предприятие, принадлежащее компании на 93,4%, HempMeds Brazil , получившее первую в стране лицензию на импорт изделий из каннабиса, достигло следующих вех в первом квартале 2017 года:

Заключение партнерского соглашения с ведущими глобальными оптовыми дистрибьюторами фармацевтических продуктов.

Начало импорта RSHO™ Green Label - продукта с высокой концентрацией каннабиоидов в кислотной форме, - в Бразилию.

Получение от бразильского правительства разрешения на продажу своей продукции для лечения пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом и расстройствами аутистического спектра (ASD).

Проведение первого в стране симпозиума по вопросам медицинского каннабиса, ориентированного на предоставление бразильскому медицинскому сообществу информации о медицинской ценности каннабиоидов и способах легального импорта продукции компании в страну для нужд пациентов с одобренными болезненными состояниями.

Наем менеджера по вопросам маркетинга и работы с населением.

3) HempMeds Mexico®

Стопроцентное дочернее предприятие HempMeds Mexico , в 2016 году получившее первые в истории страны разрешения на импорт подуктовRSHO™ и RSHO-X™ от федеральных правительств Мексики и Парагвая, реализовало следующие ключевые этапы в первом квартале 2017 года:

Включение продуктов компании в клиническое исследование д-ра Саула Гарзы (Saul Garza), показавшее сокращение числа эпилептических припадков у 86% пациентов.

Получение от мексиканского управления здравоохранения COFEPRIS разрешения на импорт Real Scientific Hemp Oil-X™ (RSHO-X™) с целью лечения болевых синдромов, связанных с раковыми заболеваниями, - третьего одобренного варианта применения продукции Компании в Мексике.

с целью лечения болевых синдромов, связанных с раковыми заболеваниями, - третьего одобренного варианта применения продукции Компании в Мексике. Запуск нового корпоративного веб-сайта.

Празднование первого юбилея деятельности компании в Мексике, где подразделение получило первое в истории страны разрешение на продажу продукции из каннабиса.

4) Kannaway®

Подразделение Kannaway , бренд продукции из марихуаны класса "премиум", продемонстрировал 11-кратный рост прибыли в годовом исчислении и достиг следующих веховых показателей в первом квартале 2017 года:

Запуск нового продукта - Kannaway® Gold Premium Hemp Oil" - стопроцентно натурального, полноспектрового, отфильтрованного конопляного масла СВD, пополнившего ассортимент премиальных продуктов CBD.

Презентация обновленной линейки порционных жевательных энергетических добавок "Kannaway Energy Chews" на базе марихуаны.

Обнародование первого в истории компании плана международной экспансии.

Назначение Алекса Грапова (Alex Grapov) на должность международного вице-президента компании, отвечающего за зарубежную экспансию.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА

1) AXIM Biotechnologies®

AXIM Biotechnologies (код OTCQB: AXIM) - биотехнологическая компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках продукции с содержанием каннабиодов. Medical Marijuana, Inc. принадлежит 22 669 100 акций компании общей стоимостью около $308704704. Стоимость акций предприятия на конец торгов 31 марта 2017 года составила $13,44, что на $13,04 больше по сравнению с $0,40 на 31 марта 2016 года. AXIM Biotechnologies удалось достичь следующих веховых показателей:

Получение положительных фармакокинетических результатов (PK) в отношении жевательной резинки CanChew Plus® CBD Gum.

Задействование 40 пациентов и начало фазы II клинического исследования эффективности CanChew Plus® CBD Gum в лечении синдрома раздраженного кишечника.

Продление сервисного соглашения с международной подрядной исследовательской организацией Ora®, Inc. в целях выполнения операций разработки будущих продуктов (на базе AXIM IP) и проведения клинических исследований их эффективности в лечении глаукомы и синдрома сухого глаза.

Заключение Соглашения об основных условиях с американским производителем активных фармацевтических ингредиентов (API) с контролируемыми субстанциями в целях разработки функциональной жевательной резинки с контролируемым высвобождением активных веществ на основе дронабинола на базе AXIM IP и с использованием соответствующих технологий. Продукт станет биоэквивалентом Marinol®, остающегося единственным одобренным FDA препаратом на базе каннабиса в США.

2) Kannalife Sciences

Kannalife Sciences Inc . - молодая биотехнологическая компания, специализирующаяся на фармацевтической разработке новых терапевтических составов на базе каннабиодов. Medical Marijuana, Inc. принадлежит 16,7% этого предприятия. Kannalife заключила лицензионное соглашение с Национальными институтами здоровья США (NIH) для лечения двух патологических состояний: (1) гепатическая энцефалопатия (HE) и травматическое повреждение головы, известное как (2) хроническая травматическая энцефалопатия (CTE).

Компания достигла значительных успехов в своих программах клинической разработки на протяжении 2017 года с использованием запатентованной технологией и эксклюзивных соглашений с Национальными институтами здравоохранения.

Предприятие также подало заявки на получение дополнительных прав интеллектуальной собственности.

Компанией были идентифицированы потенциальные препараты для лечения многочисленных орфанных заболеваний.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Легальная марихуана является чуть ли не самой быстро развивающейся отраслью по всему миру.

В США руководство 44 штатов, округа Колумбия, Пуэрто-Рико и Гуама уже приняли соответствующие законы в той или иной форме Употребление каннабиса взрослыми разрешено в восьми штатах, включая округ Колумбию Медицинское использование каннабиса разрешено в 29 штатах, включая округ Колумбию Использование марихуаны в CBD легально в 16 штатах страны

По данным Acrview Market Research, продажи каннабиса в Северной Америке в 2016 году составило $6,7 млрд

По данным Acrview Market Research, к 2021 году продажи каннабиса в Северной Америке достигнут $20,2 млрд

По статистике Hemp Business Journal, объем продаж в индустрии марихуаны в США в 2016 году достигли $688 млн

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 Г.

Валовый доход:

Первый квартал 2016 г. – $1 535 728

Первый квартал 2017 г. – $3 612 739

Валовая прибыль:

Первый квартал 2016 г. – $820446

Первый квартал 2017 г. – $2 545 229

Чистая прибыль/убыток:

Первый квартал 2016 г. – $11 096 659

Первый квартал 2017 г. – $2 222 818

Чистый совокупный доход:

Первый квартал 2016 г. – $9 708 598

Первый квартал 2017 – $105 632 830

Общий размер активов:

Первый квартал 2016 г. – $214 115 665

Первый квартал 2017 г. – $494 182 096

О компании Medical Marijuana, Inc.

Мы - компания первых (company of firsts®). Наша цель - стать ведущими новаторами отрасли марихуаны и каннабиса, используя нашу команду опытных профессионалов для поиска, оценки и приобретения ценных компаний и продуктов, одновременно предоставляя им возможность сохранять собственную корпоративную целостность и предпринимательский дух. Мы привлекать внимание участников отрасли, разрабатывать экологически безопасные, экономически устойчивые бизнес-подразделения, повышая ценность для наших акционеров. Для получения подробной информации о портфельных и инвестиционных компаниях Medical Marijuana, Inc. посетите веб-сайт www.medicalmarijuanainc.com.

