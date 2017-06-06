Medical Marijuana, Inc. отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2017 года

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САН-ДИЕГО (SAN DIEGO), 6 июня 2017 г. /PRNewswire/. Компания Medical Marijuana, Inc. (OTCPINK: MJNA), первая в истории зарегистрированная на фондовом рынке США компания по торговле марихуаной, сегодня обнародовала финансовые результаты за первый квартал года, завершившийся 31 марта 2017 года, а также обзор основных аспектов своей текущей деятельности. Компания продемонстрировала рост валового дохода с $1535728 в i квартале 2016 года до $3612739 в I квартале года текущего, что эквивалентно 135%. Общий объем валовой прибыли повысился с $820446 в I квартале 2016 до $2545229 в первом квартале 2017 года, что эквивалентно росту на 210%. Общий размер активов компании вырос на 130% с $214115665 в 2016 до $494182096 в первом квартале 2017 г. Чистый убыток в первом квартале 2016 ($11096659) сократился в первом квартале 2017 года на 79% до $2222818. Чистый совокупный доход повысился на 1188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с $9708598 в I квартале 2016 до $105632830 в первом квартале 2017 года.
Подобный рост чистого совокупного дохода обусловлен, в первую очередь, нереализованной прибылью компании от принадлежащей ей доли капитала AXIM Biotechnologies. Портфельная компания Kannaway продемонстрировала снижение дохода с $305670 в первом квартале 2016 до $1741553 в первом квартале текущего года, то есть на 469%.
"Мы очень рады видеть, что предпринятые нами в 2016 году усилия по реструктуризации менеджмента приносят свои плоды, - отметил д-р Стюарт Титус (Stuart Titus) из said Medical Marijuana, Inc.- Мы уверены в своей способности и дальше поддерживать текущий уровень прибыли и объемов продаж. Стоимость нашего инвестиционного портфеля значительно увеличилась за счет нереализованной в прошлом году прибыли, и мы ожидаем среднерыночных показателей в будущем. Мы удовлетворены текущим положением вещей и полагаем, что в ближайшие годы новые инвестиции и подразделения принесут дополнительную ценность нашей компании и ее акционерам".
Г-н Титус добавил: "Нас также подстегивает растущее международное принятие каннабиса и прогресс, достигнутый нашей компанией в обучении мира многочисленным методам ее терапевтического применения. Меня очень вдохновляют будущие возможности международной экспансии. Мы благодарны команде наших преданных специалистов и нашим акционерам за непрерывную активную поддержку".
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА
Инвестиционные проекты и подразделения Medical Marijuana, Inc. в первом квартале 2017 года продолжили свою международную экспансию и разработку новой продукции.
1) HempMeds®
Стопроцентное дочернее предприятие HempMeds US , главный потребительский бренд в портфеле, продолжило демонстрировать рост в 2017 году и смогло достичь следующих веховых этапов:
2) HempMeds Brazil®
Дочернее предприятие, принадлежащее компании на 93,4%, HempMeds Brazil , получившее первую в стране лицензию на импорт изделий из каннабиса, достигло следующих вех в первом квартале 2017 года:
3) HempMeds Mexico®
Стопроцентное дочернее предприятие HempMeds Mexico , в 2016 году получившее первые в истории страны разрешения на импорт подуктовRSHO™ и RSHO-X™ от федеральных правительств Мексики и Парагвая, реализовало следующие ключевые этапы в первом квартале 2017 года:
4) Kannaway®
Подразделение Kannaway , бренд продукции из марихуаны класса "премиум", продемонстрировал 11-кратный рост прибыли в годовом исчислении и достиг следующих веховых показателей в первом квартале 2017 года:
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА
1) AXIM Biotechnologies®
AXIM Biotechnologies (код OTCQB: AXIM) - биотехнологическая компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках продукции с содержанием каннабиодов. Medical Marijuana, Inc. принадлежит 22 669 100 акций компании общей стоимостью около $308704704. Стоимость акций предприятия на конец торгов 31 марта 2017 года составила $13,44, что на $13,04 больше по сравнению с $0,40 на 31 марта 2016 года. AXIM Biotechnologies удалось достичь следующих веховых показателей:
2) Kannalife Sciences
Kannalife Sciences Inc . - молодая биотехнологическая компания, специализирующаяся на фармацевтической разработке новых терапевтических составов на базе каннабиодов. Medical Marijuana, Inc. принадлежит 16,7% этого предприятия. Kannalife заключила лицензионное соглашение с Национальными институтами здоровья США (NIH) для лечения двух патологических состояний: (1) гепатическая энцефалопатия (HE) и травматическое повреждение головы, известное как (2) хроническая травматическая энцефалопатия (CTE).
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Легальная марихуана является чуть ли не самой быстро развивающейся отраслью по всему миру.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 Г.
Валовый доход:
Первый квартал 2016 г. – $1 535 728
Первый квартал 2017 г. – $3 612 739
Валовая прибыль:
Первый квартал 2016 г. – $820446
Первый квартал 2017 г. – $2 545 229
Чистая прибыль/убыток:
Первый квартал 2016 г. – $11 096 659
Первый квартал 2017 г. – $2 222 818
Чистый совокупный доход:
Первый квартал 2016 г. – $9 708 598
Первый квартал 2017 – $105 632 830
Общий размер активов:
Первый квартал 2016 г. – $214 115 665
Первый квартал 2017 г. – $494 182 096
О компании Medical Marijuana, Inc.
Мы - компания первых (company of firsts®). Наша цель - стать ведущими новаторами отрасли марихуаны и каннабиса, используя нашу команду опытных профессионалов для поиска, оценки и приобретения ценных компаний и продуктов, одновременно предоставляя им возможность сохранять собственную корпоративную целостность и предпринимательский дух. Мы привлекать внимание участников отрасли, разрабатывать экологически безопасные, экономически устойчивые бизнес-подразделения, повышая ценность для наших акционеров. Для получения подробной информации о портфельных и инвестиционных компаниях Medical Marijuana, Inc. посетите веб-сайт www.medicalmarijuanainc.com.
Для ознакомления с видео-заявлением Medical Marijuana, Inc. нажмите здесь.
Акционеры могут также посетить магазин Medical Marijuana, Inc. для ознакомления с ассортиментом акционных товаров.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ЗАЯВЛЕНИЯХ И ОТСУТСТВИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Данный пресс-релиз может содержать прогностические заявления в рамках определения, представленного в Разделе 27А Закона о ценных бумагах от 1933 года и Разделе 21Е в Законе о ценных бумагах и фондовых рынках от 1934 года. Такие заявления попадают под действие предусмотренных упомянутыми разделами положений о "безопасной гавани". Данный материал содержит заявления об ожидаемых будущих событиях и/или финансовых результатов, являющиеся по своему характеру прогностическими и подверженные рискам и факторам неопределенности. Подобные прогностические заявления по определению подразумевают риск и неопределенность.
Такие заявления в данном пресс-релизе не были оценены Управлением по надзору за продуктами питания и лекарственными препаратами США (FDA) и не предназначены для диагностирования или лечения каких-либо заболеваний. Компания не продает и не распространяет продукцию, нарушающую положения Закона США о контролируемых субстанциях. Компания не продает и не распространяет продукцию на базе конопли.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Контактная информация департамента по связям с общественностью:
Эндрю Хард (Andrew Hard)
Главный исполнительный директор
CMW Media
Тел.: 888-829- 0070
andrew.hard@cmwmedia.com
www.cmwmedia.com
Фото - http://mma.prnewswire.com/media/519430/MJNA_Product_Pipeline_6_2_17_V8_Infographic.jpg
Фотo - http://mma.prnewswire.com/media/519429/Kannalife_Product_Pipeline_6_2_17_V6_Infographic.jpg
Фотo - http://mma.prnewswire.com/media/519428/axim_pipeline_gfx_06_01_17_ver1_Infographic.jpg