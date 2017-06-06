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Medical Marijuana, Inc. отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2017 года

Пресс-релизы
6 июня, 9:30 UTC+3
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Материал из 1 страницы

САН-ДИЕГО (SAN DIEGO), 6 июня 2017 г. /PRNewswire/. Компания Medical Marijuana, Inc. (OTCPINK: MJNA), первая в истории зарегистрированная на фондовом рынке США компания по торговле марихуаной, сегодня обнародовала финансовые результаты за первый квартал года, завершившийся 31 марта 2017 года, а также обзор основных аспектов своей текущей деятельности. Компания продемонстрировала рост валового дохода с $1535728 в i квартале 2016 года до $3612739 в I квартале года текущего, что эквивалентно 135%. Общий объем валовой прибыли повысился с $820446 в I квартале 2016 до $2545229 в первом квартале 2017 года, что эквивалентно росту на 210%. Общий размер активов компании вырос на 130% с $214115665 в 2016 до $494182096 в первом квартале 2017 г. Чистый убыток в первом квартале 2016 ($11096659) сократился в первом квартале 2017 года на 79% до $2222818. Чистый совокупный доход повысился на 1188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с $9708598 в I квартале 2016 до $105632830 в первом квартале 2017 года.

Подобный рост чистого совокупного дохода обусловлен, в первую очередь, нереализованной прибылью компании от принадлежащей ей доли капитала AXIM Biotechnologies. Портфельная компания Kannaway продемонстрировала снижение дохода с $305670 в первом квартале 2016 до $1741553 в первом квартале текущего года, то есть на 469%.

"Мы очень рады видеть, что предпринятые нами в 2016 году усилия по реструктуризации менеджмента приносят свои плоды, - отметил д-р Стюарт Титус (Stuart Titus) из said Medical Marijuana, Inc.- Мы уверены в своей способности и дальше поддерживать текущий уровень прибыли и объемов продаж. Стоимость нашего инвестиционного портфеля значительно увеличилась за счет нереализованной в прошлом году прибыли, и мы ожидаем среднерыночных показателей в будущем. Мы удовлетворены текущим положением вещей и полагаем, что в ближайшие годы новые инвестиции и подразделения принесут дополнительную ценность нашей компании и ее акционерам".

Г-н Титус добавил: "Нас также подстегивает растущее международное принятие каннабиса и прогресс, достигнутый нашей компанией в обучении мира многочисленным методам ее терапевтического применения. Меня очень вдохновляют будущие возможности международной экспансии. Мы благодарны команде наших преданных специалистов и нашим акционерам за непрерывную активную поддержку".

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Инвестиционные проекты и подразделения Medical Marijuana, Inc. в первом квартале 2017 года продолжили свою международную экспансию и разработку новой продукции.

1) HempMeds®

Стопроцентное дочернее предприятие HempMeds US , главный потребительский бренд в портфеле, продолжило демонстрировать рост в 2017 году и смогло достичь следующих веховых этапов:

  • Запуск новой партнерской программы.
  • Наем нового менеджера по продажам.
  • Расширение штата специалистов по продажам и добавление десяти внутренних и четырех внешних представителей.
  • Наем нового директора по вопросам онлайн-продаж и маркетинга.

2) HempMeds Brazil®

Дочернее предприятие, принадлежащее компании на 93,4%, HempMeds Brazil , получившее первую в стране лицензию на импорт изделий из каннабиса, достигло следующих вех в первом квартале 2017 года:

  • Заключение партнерского соглашения с ведущими глобальными оптовыми дистрибьюторами фармацевтических продуктов.
  • Начало импорта RSHO™ Green Label - продукта с высокой концентрацией каннабиоидов в кислотной форме, - в Бразилию.  
  • Получение от бразильского правительства разрешения на продажу своей продукции для лечения пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом и расстройствами аутистического спектра (ASD).
  • Проведение первого в стране симпозиума по вопросам медицинского каннабиса, ориентированного на предоставление бразильскому медицинскому сообществу информации о медицинской ценности каннабиоидов и способах легального импорта продукции компании в страну для нужд пациентов с одобренными болезненными состояниями.
  • Наем менеджера по вопросам маркетинга и работы с населением.

3) HempMeds Mexico®

Стопроцентное дочернее предприятие HempMeds Mexico , в 2016 году получившее первые в истории страны разрешения на импорт подуктовRSHO™ и RSHO-X™ от федеральных правительств Мексики и Парагвая, реализовало следующие ключевые этапы в первом квартале 2017 года:

  • Включение продуктов компании в клиническое исследование д-ра Саула Гарзы (Saul Garza), показавшее сокращение числа эпилептических припадков у 86% пациентов.
  • Получение от мексиканского управления здравоохранения COFEPRIS разрешения на импорт Real Scientific Hemp Oil-X™ (RSHO-X™) с целью лечения болевых синдромов, связанных с раковыми заболеваниями, - третьего одобренного варианта применения продукции Компании в Мексике.
  • Запуск нового корпоративного веб-сайта.
  • Празднование первого юбилея деятельности компании в Мексике, где подразделение получило первое в истории страны разрешение на продажу продукции из каннабиса.

4) Kannaway®

Подразделение Kannaway , бренд продукции из марихуаны класса "премиум", продемонстрировал 11-кратный рост прибыли в годовом исчислении и достиг следующих веховых показателей в первом квартале 2017 года:

  • Запуск нового продукта - Kannaway® Gold Premium Hemp Oil" - стопроцентно натурального, полноспектрового, отфильтрованного конопляного масла СВD, пополнившего ассортимент премиальных продуктов CBD.
  • Презентация обновленной линейки порционных жевательных энергетических добавок "Kannaway Energy Chews" на базе марихуаны.
  • Обнародование первого в истории компании плана международной экспансии.
  • Назначение Алекса Грапова (Alex Grapov) на должность международного вице-президента компании, отвечающего за зарубежную экспансию. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА

1) AXIM Biotechnologies®

AXIM Biotechnologies (код OTCQB: AXIM) - биотехнологическая компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках продукции с содержанием каннабиодов. Medical Marijuana, Inc. принадлежит 22 669 100 акций компании общей стоимостью около $308704704. Стоимость акций предприятия на конец торгов 31 марта 2017 года составила $13,44, что на $13,04 больше по сравнению с $0,40 на 31 марта 2016 года. AXIM Biotechnologies удалось достичь следующих веховых показателей:

  • Получение положительных фармакокинетических результатов (PK) в отношении жевательной резинки CanChew Plus® CBD Gum.
  • Задействование 40 пациентов и начало фазы II клинического исследования эффективности CanChew Plus® CBD Gum в лечении синдрома раздраженного кишечника.
  • Продление сервисного соглашения с международной подрядной исследовательской организацией Ora®, Inc. в целях выполнения операций разработки будущих продуктов (на базе AXIM IP) и проведения клинических исследований их эффективности в лечении глаукомы и синдрома сухого глаза.
  • Заключение Соглашения об основных условиях с американским производителем активных фармацевтических ингредиентов (API) с контролируемыми субстанциями в целях разработки функциональной жевательной резинки с контролируемым высвобождением активных веществ на основе дронабинола на базе AXIM IP и с использованием соответствующих технологий. Продукт станет биоэквивалентом Marinol®, остающегося единственным одобренным FDA препаратом на базе каннабиса в США.

2) Kannalife Sciences

Kannalife Sciences Inc . - молодая биотехнологическая компания, специализирующаяся на фармацевтической разработке новых терапевтических составов на базе каннабиодов. Medical Marijuana, Inc. принадлежит 16,7% этого предприятия. Kannalife заключила лицензионное соглашение с Национальными институтами здоровья США (NIH) для лечения двух патологических состояний: (1) гепатическая энцефалопатия (HE) и травматическое повреждение головы, известное как (2) хроническая травматическая энцефалопатия (CTE).

  • Компания достигла значительных успехов в своих программах клинической разработки на протяжении 2017 года с использованием запатентованной технологией и эксклюзивных соглашений с Национальными институтами здравоохранения.
  • Предприятие также подало заявки на получение дополнительных прав интеллектуальной собственности.
  • Компанией были идентифицированы потенциальные препараты для лечения многочисленных орфанных заболеваний.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Легальная марихуана является чуть ли не самой быстро развивающейся отраслью по всему миру.

  • В США руководство 44 штатов, округа Колумбия, Пуэрто-Рико и Гуама уже приняли соответствующие законы в той или иной форме
    • Употребление каннабиса взрослыми разрешено в восьми штатах, включая округ Колумбию
    • Медицинское использование каннабиса разрешено в 29 штатах, включая округ Колумбию
    • Использование марихуаны в CBD легально в 16 штатах страны
  • По данным Acrview Market Research, продажи каннабиса в Северной Америке в 2016 году составило $6,7 млрд
  • По данным Acrview Market Research, к 2021 году продажи каннабиса в Северной Америке достигнут $20,2 млрд
  • По статистике Hemp Business Journal, объем продаж в индустрии марихуаны в США в 2016 году достигли $688 млн

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 Г.

Валовый доход: 
Первый квартал 2016 г. –  $1 535 728 
Первый квартал 2017 г. – $3 612 739 

Валовая прибыль: 
Первый квартал 2016 г. –  $820446 
Первый квартал 2017 г. – $2 545 229

Чистая прибыль/убыток:
Первый квартал 2016 г. – $11 096 659
Первый квартал 2017 г. – $2 222 818

Чистый совокупный доход:
Первый квартал 2016 г. – $9 708 598 
Первый квартал 2017 – $105 632 830 

Общий размер активов: 
Первый квартал 2016 г. –  $214 115 665 
Первый квартал 2017 г. – $494 182 096 

О компании Medical Marijuana, Inc.

Мы - компания первых (company of firsts®). Наша цель - стать ведущими новаторами отрасли марихуаны и каннабиса, используя нашу команду опытных профессионалов для поиска, оценки и приобретения ценных компаний и продуктов, одновременно предоставляя им возможность сохранять собственную корпоративную целостность и предпринимательский дух. Мы привлекать внимание участников отрасли, разрабатывать экологически безопасные, экономически устойчивые бизнес-подразделения, повышая ценность для наших акционеров. Для получения подробной информации о портфельных и инвестиционных компаниях Medical Marijuana, Inc. посетите веб-сайт www.medicalmarijuanainc.com.

Для ознакомления с видео-заявлением Medical Marijuana, Inc. нажмите здесь.

Акционеры могут также посетить магазин Medical Marijuana, Inc. для ознакомления с ассортиментом акционных товаров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ЗАЯВЛЕНИЯХ И ОТСУТСТВИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Данный пресс-релиз может содержать прогностические заявления в рамках определения, представленного в Разделе 27А Закона о ценных бумагах от 1933 года и Разделе 21Е в Законе о ценных бумагах и фондовых рынках от 1934 года. Такие заявления попадают под действие предусмотренных упомянутыми разделами положений о "безопасной гавани". Данный материал содержит заявления об ожидаемых будущих событиях и/или финансовых результатов, являющиеся по своему характеру прогностическими и подверженные рискам и факторам неопределенности. Подобные прогностические заявления по определению подразумевают риск и неопределенность.

Такие заявления в данном пресс-релизе не были оценены Управлением по надзору за продуктами питания и лекарственными препаратами США (FDA) и не предназначены для диагностирования или лечения каких-либо заболеваний.  Компания не продает и не распространяет продукцию, нарушающую положения Закона США о контролируемых субстанциях. Компания не продает и не распространяет продукцию на базе конопли.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Контактная информация департамента по связям с общественностью:

Эндрю Хард (Andrew Hard)
Главный исполнительный директор 
CMW Media
Тел.: 888-829- 0070
andrew.hard@cmwmedia.com
www.cmwmedia.com

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/519430/MJNA_Product_Pipeline_6_2_17_V8_Infographic.jpg
Фотo - http://mma.prnewswire.com/media/519429/Kannalife_Product_Pipeline_6_2_17_V6_Infographic.jpg
Фотo - http://mma.prnewswire.com/media/519428/axim_pipeline_gfx_06_01_17_ver1_Infographic.jpg

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