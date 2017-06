Mountain Dew оказывает спонсорскую поддержку трем мировым гигантам киберспорта

Team Dignitas - именитая международная киберспортивная команда, принадлежащая Philadelphia 76ers. Splyce с головным офисом в США сотрудничает с Delaware North и Boston Bruins, а базирующаяся в Германии Team SK Gaming является одной из старейших и крупнейших киберспортивных команд мира. Mountain Dew остановила свой выбор на этих командах за их инновационный стиль, достижения и, что самое главное, за воплощение духа бренда DEW.

"Мы рады расширить нашу поддержку киберспорта посредством партнерства с тремя командами мирового класса, - отметил Манос Спанос, глобальный старший маркетинговый директор Mountain Dew. - Первые в своем роде проекты сотрудничества и интеграции, прекрасно согласовывающиеся с ключевыми ценностями Mountain Dew и находящие активный отклик у игроков и сообщества DEW Nation в целом, продолжат вдохновлять наш бизнес".

В 2016 году бренд Mountain Dew основал Mountain Dew League (MDL) - профессиональную игровую лигу, основная задача которой - содействовать начинающим игрокам в достижении профессионального уровня. В партнерстве с крупнейшей в мире киберспортивной компанией ESL Mountain Dew и E-Sports Entertainment Association League (ESEA) предоставляют любительским командам возможность напрямую получать право участия в профессиональном чемпионате ESL Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) Pro League.

По прошествии успешного первого года своего существования MDL открывает второй сезон - с еще большим числом команд, уникальным контентом, тренировочными сборами и звездными игроками. И все это - с целью помочь игрокам повышать свою квалификацию. Трансляции мероприятий этого сезона MDL проходят каждую неделю со вторника по четверг на канале Twitch https://www.twitch.tv/esea.

Mountain Dew начиная с 2003 года является ведущим участником игрового мира, не только представляя свой фирменный вкус Game Fuel, но и инициируя партнерства с популярными брендами, системами и игровыми платформами вроде Twitch. Торговая марка и дальше будет открывать новые горизонты и осваивать новые территории в игровой сфере, дабы предоставлять начинающим, профессиональным игрокам и геймерам-любителям уникальный опыт, тренинги и прочие обширные возможности.

О компании PepsiCo

Продукция компании РepsiCo (код NYSE: PEP) употребляется миллиард раз в день потребителями в 200 странах мира. В 2016 году чистая прибыль компании от портфеля напитков и продуктов питания торговых марок Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker и Tropicana составила около $63 млрд. В ассортименте продукции компании представлены 22 торговых марки, ежегодный объем розничных продаж каждой из которых превышает $1 млрд.

В основе деятельности PepsiCo лежит принцип "Ответственно к цели" (Performance with Purpose) – наша неизменная уверенность в том, что успех компании неразрывно связан с самодостаточным и устойчивым развитием окружающего нас мира. Мы убеждены, что непрерывное усовершенствование нашей продукции, принятие на себя ответственности за защиту нашей планеты и предоставление людям по всему миру новых возможностей служат зароком успешной глобальной деятельности компании PepsiCo, приносящей долгосрочную пользу и ценность обществу и нашим акционерам. Для получения более подробной информации посетите www.pepsico.com.

О команде Team Dignitas

Team Dignitas - международная киберспортивная команда, располагающая одним из самых легендарных и узнаваемых брендов в профессиональной гейм-индустрии. В состав команды под управлением настоящих ветеранов игрового мира - председателя правления Грэга Ричардсона, главного исполнительного директора Джонатана Кемпа и президента Майкла О'Делла, - входят чрезвычайно талантливые и преданные своему делу игроки, неоднократно завоевывавшие высочайшее признание на киберспортивных турнирах по всему земному шару. Инновационный и самобытный бренд Team Dignitas открывает отличные возможности перед партнерами, ищущими прямой выход на игровой и киберспортивный рынок. Team Dignitas была первоначально сформирована в 2003 году в результате слияния двух команд Battlefield 1942. В сентябре 2016 года новая Team Dignitas объединилась с гигантом "Лиги легенд" Team Apex и была приобретена подразделением Национальной ассоциации баскетбола - Philadelphia 76ers. Team Dignitas входит в семейство инновационных и конкурентоспособных холдингов, принадлежащих инвестиционной группе под руководством управляющего директора-партнера Джоша Харриса и соуправляющего партнера Дэвида Блитцера, наряду с командами New Jersey Devils из Национальной хоккейной лиги и Crystal Palace из Премьер-лиги, а также Prudential Center - многофункциональной суперсовременной арены на 18 000 зрителей в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

О команде Splyce

Основанная в 2015 году Splyce входит в число ведущих профессиональных киберспортивных организаций мира. Игроки команды соревнуются в девяти крупнейших чемпионатах Европы, Северной, Латинской Америки и Южной Кореи. Недавно Splyce заключила партнерское соглашение с Delaware North и Boston Bruins для использования ресурсов традиционных видов спорта с целью стимулирования развития своей организации. Стремясь стать первой региональной командой в регионе Новой Англии, Splyce создает местный фан-клуб посредством тесного взаимодействия со своими поклонниками, проведения региональных мероприятий и реализации стратегии, ориентированной на закрепление своих позиций в Бостоне. Splyce - североамериканская организация с поистине глобальным охватом. Добившись заметных результатов в таких играх, как Call of Duty (участник мирового суперфинала, текущий чемпион Мировой лиги), World of Warcraft (чемпион мира), League of Legends (участники европейского суперфинала) иStarcraft 2 (чемпионы мира во всех трех премьер-лигах), Splyce закрепила свои позиции в качестве силы, с которой следует считаться в мира конкурентного киберспорта.

О команде SK Gaming

SK Gaming - ведущая киберспортивная организация и один из самых авторитетных мировых брендов в отрасли конкурентных видеоигр. Основанная в 1997 году компания Schroet Kommando сумела превратиться из группы увлеченных друзей в успешный киберспортивный бизнес с офисами в немецком Кельне и американском Лос-Анджелесе.

За два последних десятилетия SK Gaming завоевала более 60 крупнейших чемпионских титулов и миллионные денежные вознаграждения в самых разнообразных дисциплинах. SK отвоевала несколько киберспортивных титулов при участии легендарных шведских гигантов Counter-Strike, - Quake superstar rapha, - знаменитых "близнецов" FIFA, своего давнего подразделения Warcraft III, "героев современности" Brazilian Global Offensive и т.д. На своем пути SK удалось воспитать некоторых из самых легендарных личностей в истории киберспорта и стать пионером отрасли в самых разных аспектах - как в роли амбициозных участников состязаний, так и в качестве инновационного бизнеса.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/519786/Mountain_Dew_Logo.jpg

