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Легендарный пианист Байрон Дженис выпускает первый альбом из трилогии

Пресс-релизы
7 июня, 9:00 UTC+3
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НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 7 июня 2017 г. /PRNewswire/. Легенда фортепиано Байрон Дженис выпускает Byron Janis Live on Tour - альбом из никогда ранее не публиковавшихся живых записей выступлений мировой знаменитости. Это первый презентация нового материала маэстро Джениса за последние двадцать лет. Альбом посвящён 70-му юбилею его самой первой записи RCA LP под названием Bach/Liszt, Chopin, сделанной в 1947 году, когда виртуозу было всего 19 лет. Byron Janis Live on Tour представляет собой эксклюзивную коллекцию из двенадцати произведений Гайдна, Шопена и Листа.  В альбом также вошли две композиции, написанные самим Дженисом для театра и кинематографа, результат "горячего" сотрудничества двух фортепиано с Сайем Коулмэном и, наконец, песня "David's Star", музыку к которой написал сам маэстро, а слова - его сын Стефан.  Весь альбом посвящён именно сыну, скоропостижно скончавшемуся от сердечного приступа в феврале этого года. Релиз альбома состоялся 23 мая при поддержке Janis Eleven Enterprises, LTD в честь 89-го дня рождения, отмеченного маэстро 24 марта 2017 года. Каждая часть трилогии представляет собой виниловый диск ограниченного выпуска.

Ознакомиться с интерактивным мультимедийным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/8108051-byron-janis-live-on-tour-volume-one/

Текущий релиз является первым из трёх музыкальных компакт-дисков.  В дальнейшем маэстро Дженис выпустит "Live from Leningrad" - запись, сделанную в начале шестидесятых годов прошлого века в России.  О существовании этой записи он ничего не знал, даже будучи культурным послом США в Советском Союзе. Получил её великий пианист лишь шестьдесят лет спустя. Последней свет увидит Byron Janis Live on Tour, Том II.  Как и Том I, в эту часть трилогии войдёт коллекция записей живых выступлений маэстро по всему миру.

О Байроне Дженисе

Байрон Дженис пользуется повсеместной славой в качестве одного из величайших пианистов мира. Свой дебют он совершил в возрасте 15 лет в составе NBC Symphony Orchestra легендарного Тосканини. В следующем же году Владимир Горовитц выбрал его в качестве своего первого ученика. В 18 лет он стал самым молодым исполнителем, когда-либо заключавшим договор с RCA Victor Records. Двумя годами позднее, в 1948, состоялся дебют Брайона Джениса в Карнего-холл. Это выступление принесло ему постине ошеломительный успех.  Маэстро Дженис выступал в сопровождении каждого крупного симфонического оркестра в США и за рубежом.

Он стал первым американским исполнителем, выбранным для участия в Культурном обмене 1960 года между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. В статье на первой полосе The New York Time его назвали "послом, разрушающим барьеры "холодной войны"".

В 2012 году компания EMI выпустила "Chopin Collection" Байрона Джениса - коллекцию записей произведений Шопена, включавшую, среди прочих композиций, первый релиз двух неизвестных вальсов Шопена на компакт-диске. Эти уникальные работы были обнаружены Дженисом в Йельском университете (две других версии были найдены во французском Шато-де-Туари).

Киностудия Paramount работает над созданием байопика, посвященного жизнеописанию великого маэстро, при участии Мартина Скорсезе в качестве продюсера и Питера Гланца в качестве сценариста. 

Байрон Дженис женат на Марии Купер - дочери голливудской легенды Гэри Купера.

Byronjanislive.com 
Byronjanis.com
FB:Byron Janis
@byronjanismusic
#byronjanismusic

Релиз доступен на Byronjanislive.com, amazon и Itunes.

Контактная информация:
Беттина Л. Клингер (Bettina L. Klinger)
Brand Varietal, INC
тел.: (917) 930-8654
Email: bklinger@brandvarietal.com

 
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