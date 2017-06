Легендарный пианист Байрон Дженис выпускает первый альбом из трилогии

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 7 июня 2017 г. /PRNewswire/. Легенда фортепиано Байрон Дженис выпускает Byron Janis Live on Tour - альбом из никогда ранее не публиковавшихся живых записей выступлений мировой знаменитости. Это первый презентация нового материала маэстро Джениса за последние двадцать лет. Альбом посвящён 70-му юбилею его самой первой записи RCA LP под названием Bach/Liszt, Chopin, сделанной в 1947 году, когда виртуозу было всего 19 лет. Byron Janis Live on Tour представляет собой эксклюзивную коллекцию из двенадцати произведений Гайдна, Шопена и Листа. В альбом также вошли две композиции, написанные самим Дженисом для театра и кинематографа, результат "горячего" сотрудничества двух фортепиано с Сайем Коулмэном и, наконец, песня "David's Star", музыку к которой написал сам маэстро, а слова - его сын Стефан. Весь альбом посвящён именно сыну, скоропостижно скончавшемуся от сердечного приступа в феврале этого года. Релиз альбома состоялся 23 мая при поддержке Janis Eleven Enterprises, LTD в честь 89-го дня рождения, отмеченного маэстро 24 марта 2017 года. Каждая часть трилогии представляет собой виниловый диск ограниченного выпуска.