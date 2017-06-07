Легендарный пианист Байрон Дженис выпускает первый альбом из трилогии

Ознакомиться с интерактивным мультимедийным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/8108051-byron-janis-live-on-tour-volume-one/

Текущий релиз является первым из трёх музыкальных компакт-дисков. В дальнейшем маэстро Дженис выпустит "Live from Leningrad" - запись, сделанную в начале шестидесятых годов прошлого века в России. О существовании этой записи он ничего не знал, даже будучи культурным послом США в Советском Союзе. Получил её великий пианист лишь шестьдесят лет спустя. Последней свет увидит Byron Janis Live on Tour, Том II. Как и Том I, в эту часть трилогии войдёт коллекция записей живых выступлений маэстро по всему миру.

О Байроне Дженисе

Байрон Дженис пользуется повсеместной славой в качестве одного из величайших пианистов мира. Свой дебют он совершил в возрасте 15 лет в составе NBC Symphony Orchestra легендарного Тосканини. В следующем же году Владимир Горовитц выбрал его в качестве своего первого ученика. В 18 лет он стал самым молодым исполнителем, когда-либо заключавшим договор с RCA Victor Records. Двумя годами позднее, в 1948, состоялся дебют Брайона Джениса в Карнего-холл. Это выступление принесло ему постине ошеломительный успех. Маэстро Дженис выступал в сопровождении каждого крупного симфонического оркестра в США и за рубежом.

Он стал первым американским исполнителем, выбранным для участия в Культурном обмене 1960 года между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. В статье на первой полосе The New York Time его назвали "послом, разрушающим барьеры "холодной войны"".

В 2012 году компания EMI выпустила "Chopin Collection" Байрона Джениса - коллекцию записей произведений Шопена, включавшую, среди прочих композиций, первый релиз двух неизвестных вальсов Шопена на компакт-диске. Эти уникальные работы были обнаружены Дженисом в Йельском университете (две других версии были найдены во французском Шато-де-Туари).

Киностудия Paramount работает над созданием байопика, посвященного жизнеописанию великого маэстро, при участии Мартина Скорсезе в качестве продюсера и Питера Гланца в качестве сценариста.

Байрон Дженис женат на Марии Купер - дочери голливудской легенды Гэри Купера.

Byronjanislive.com

Byronjanis.com

FB:Byron Janis

@byronjanismusic

#byronjanismusic

Релиз доступен на Byronjanislive.com, amazon и Itunes.

Контактная информация:

Беттина Л. Клингер (Bettina L. Klinger)

Brand Varietal, INC

тел.: (917) 930-8654

Email: bklinger@brandvarietal.com