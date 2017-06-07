Исполнитель SIR IVAN представляет новый "гимн" против насилия с применением оружия

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 7 июня 2017 г. /PRNewswire/. Исполнитель SIR IVAN на этой неделе выпустил новый сингл "I Am Peaceman". Новая композиция создана с участием легендарной певицы Дебби Гибсон (Debbie Gibson) и направлена на поддержку людей, страдающих от травматического синдрома, вызванного насилием с применением огнестрельного оружия.

Насильственные преступления с применением оружия являются ведущей причиной смерти молодых афроамериканцев в стране. На их долю приходится больше смертей, чем у девяти следующих причин вместе взятых. В 2016 году в Чикаго число убийств достигло высочайшего показателя за последние шестнадцать лет. Все участники и свидетели подобных преступлений подвержены тяжёлым психологическим проблемам, называемым синдромом посттравматического стресса (PTSD).

Дабы помочь людям избавиться от подобных страданий, SIR IVAN и фонд Peaceman Foundation пожертвовали 10 000 долл. США психиатрическому отделению больницы «Мёрси» в Чикаго. Пожертвование направлено на содействие лечению пациентов с PTSD в наиболее уязвимом африкано-американском сообществе жителей Америки. Кроме того, SIR IVAN перечисляет все поступления от просмотров видеороликов, потоковых трансляций и загрузок композиции «I Am Peaceman» своему фонду Peaceman Foundation, который впоследствии направляет значительные суммы на борьбу со смертями, вызванными PTSD и LGBT, а также на поддержку жертв насилия.

SIR IVAN учредил фонд Peaceman Foundation в 2005 году в память о своём отце Сигги Вильциге (Siggi Wilzig) и с целью борьбы против насилия и ненависти. Его отец страдал от классических проявлений синдрома посттравматического стресса, полученного в результате двух лет пыток и издевательств в концлагере Аушвиц во времена Холокоста.

Продюсером «I Am Peaceman» выступил лауреат AMA Али Ди (Ali Dee). Наряду с оригинальной композицией исполнитель также представляет пять ремиксов, созданных Riddler, JayMac, 7th Heaven, Disco Killerz & Liquid Todd и Dor Dekel.

Музыкальный видеоклип на композицию был создан лауреатом премии ВЕТ и победителем в номинации «Лучшее видео года» от MTV Эриком Уайтом (Erik White), работавшим с Райаном Мёрфи (Ryan Murphy) в рамках Glee Project и выступившим в качестве продюсера клипа на сингл SIR IVAN «Kiss All the Bullies Goodbye», пропагандирующий борьбу с хулиганством и насилием.

«I Am Peaceman» доступен на iTunes.

Для получения более подробной информации об исполнителе SIR IVAN посетите официальный веб-сайт www.SIRIVAN.com

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Контактная информация для представителей СМИ:

Стив Дитч (Steve Deitsch), Reverberate! маркетинговые коммуникации, Steve@re-verberate.com или 212-727-0790.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/179367/Peaceman_Productions_Sir_Ivan.jpg

Видео - https://youtube.com/watch?v=tKCIt1fyE6A

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/254409/peaceman_productions_sir_ivan_logo.jpg