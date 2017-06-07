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Форум по вопросам инновационного развития-2017 прошел в шэньянском районе Хуньнань

Пресс-релизы
7 июня, 11:50 UTC+3
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ШЭНЬЯН (SHENYANG), Китай, 7 июня 2017 г. /PRNewswire/. Форум по вопросам инновационного развития-2017: Китайская интеллектуальная долина (2017 Forum on Innovative Development: Shenyang China's Intelligence Valley), организованный при спонсорской поддержке Шэньянского муниципального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и Шэньянского народного правительства, проходил 26-27 мая в шэньянском районе Хуньнань.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/520622/NEW_2017_Shenyang_China__Intelligent_Valley.jpg

Более 700 представителей научных и бизнес-кругов в сфере высококлассного проектирования и интеллектуального производства приняли участие в данном мероприятии, чтобы поделиться своими знаниями и идеями относительно возрождения Шеньяна. Участники форума под тематическим названием "Преимущества Шеньяна, интеллектуальное будущее" провели углубленные дискуссии по вопросам целевых показателей, политических мер и механизмов поддержки превращения Шеньяна в Китайскую интеллектуальную долину, а также направлений развития интеллектуальной индустрии района Хуньнань.

По данным статистики, на долю информационных технологий, интеллектуального производства, биомедицины, гражданской авиации и прочие ведущие отраслей промышленности приходится около 93% валовой продукции, созданной предприятиями промышленных отраслей, превышающих установленный размер. Прибыльность таких предприятий 2016 году подскочила почти на 40% по сравнению с предыдущим годом, что позволило им заложить прочный фундамент для создания Китайской интеллектуальной долины.

Секретарь районного комитета партии в р-не Хуньнань г-н Ван Ибин (Wang Yibing) отметил, что задача создания Интеллектуальной долины заключается не только в развитии интеллектуального производства и высокотехнологичных отраслей промышленности, но также в необходимости привлечения научных учреждений и талантливых специалистов. Иными словами, Шэньянская интеллектуальная долина, в основе которой лежат аналитическая деятельность и "умное" производство, должна стать своеобразным магнитом для китайским интеллектуальных отраслей промышленности и интеллектуальных ресурсов в Северо-Восточной Азии.

В дополнение к тематическим дискуссиям в рамках форума 2017 года также состоялись пять вспомогательных конференций, посвященных таким вопросам, как направление индустриализации искусственного интеллекта; стратегии и меры развития здравоохранения и биофармацевтических отраслей и т.д.

Ссылки на визуальные приложения: 
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=290662

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Лью (Ms. Liu), тел./факс: +86-10-63075245

 

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