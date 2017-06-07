"Чайна Юником" открыла филиал в России

ГОНКОНГ, 7 июня 2017 /PRNewswire/ -- 6 июня 2017 года состоялось официальное открытие компании ООО "Чайна Юником (РУС) Оперэйшнз" в Москве. Россия является важнейшим соединяющим звеном между Азией и Европой. ООО "Чайна Юником (РУС) Оперэйшнз" в рамках реализации инициативы "Один пояс, один путь" будет способствовать дальнейшему расширению рынка в России и прилегающих регионах, ускоряя модернизацию сетевой инфраструктуры на Северном и Центральном коридорах, а также дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества и комплексного информационного обслуживания.

На открытии ООО "Чайна Юником (РУС) Оперэйшнз" присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй, заместитель министра промышленности и информатизации Лю Лихуа, заместитель Генерального директора Чайна Юником Групп Цзян Чжэнсинь, а также руководители правительственных ведомств и компании.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РФ Господина Ли Хуэй, создание ООО "Чайна Юником (РУС) Оперэйшнз" является важным событием в рамках практического сотрудничества между Китаем и Россией, а также является практическим шагом, сделанным в процессе состыковки государственной стратегии "Один пояс, один путь" с Евразийским союзом.

Заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лихуа заявил, что последние несколько лет объем передаваемых данных между Россией и Китаем неустанно растет, также ежегодно увеличивается трафик между Европой и Азией. И Чайна Юником является важнейшим элементов в этой цепи.

Заместитель Генерального директора Чайна Юником Групп Цзян Чжэнсинь в свою очередь сообщил, что Чайна Юником придает большое значение глобальной экспансии, Чайна Юником Глобал отвечает за развитие международного бизнеса компании. При помощи механизмов специализации, маркетизации и интернационализации компания предоставляет богатый набор отраслевых решений и услуг по комплексному информационному облуживанию клиентам по всему миру. Открытие дочерней компании в России позволит улучшить качество услуг и связи между Россией и Китаем, положительно скажется на функционировании торговли, финансировании и прибыли этих двух стран.

Благодаря открытию филиала в Москве, профессиональная команда "Чайна Юником" сможет предоставлять свои услуги в России. ООО "Чайна Юником (РУС) Оперэйшнз" планирует работать в тесном сотрудничестве с местными российскими операторами связи и интернет-провайдерами для предоставления высококачественных услуг связи китайским предприятиям в России и прилегающих регионах, российским компаниям в Китае, а также в регионах "Одного пояса, одного пути". В список услуг входят глобальные сети, системная интеграция, центры хранения и обработки данных, облачные вычисления, системы видеоконференцсвязи, обеспечение информационной безопасности, Интернет вещей, Большие данные, а также другие базовые телекоммуникационные и дополнительные услуги. ООО "Чайна Юником (РУС) Оперэйшнз" является дочерней компанией Чайна Юником Глобал, которая насчитывает 31 филиал по всему миру, а в 70 странах и регионах имеет свыше 107 точек присутствия (PoPs).

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/520723/China_Unicom_Russia.jpg