Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Air China запускает новый рейс по маршруту Пекин-Цюрих

Пресс-релизы
8 июня, 14:40 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН (BEIJING), 8 июня 2017 г. /PRNewswire/. 7 июня авиакомпания Air China провела официальную церемонию и пресс-конференцию, посвященную открытию нового маршрута Пекин-Цюрих. Первый рейс из Пекина приземлился в Цюрихе в 07:25 по местному времени, став первым перелетом Air China в этот швейцарский город с момента прекращения полетов по данному маршруту в октябре 1999 года. Дабы отметить возобновление сервиса, пассажирам рейса были вручены специальные подарки от двух легендарных швейцарских брендов - часового дома Hublot и шоколатье Lindt. Персонал компании Swissport, поставщика наземных сервисов Air China в Швейцарии, одетый в национальные костюмы, раздавал печенье с предсказаниями, приветствуя прибывших на первом рейсе.

Цюрих является крупнейшим городом Швейцарии и столицей одноименного кантона. Здесь также находится коммерческий и культурный центр страны. Являясь символической "колыбелью" швейцарского банковского бизнеса и одним из крупнейших финансовых центров мира, Цюрих служит домом для головных офисов Union Bank of Switzerland (UBS), Credit Suisse и многочисленных частных банковских учреждений.

В последние годы встречи на высшем уровне между Китаем и Швейцарией участились, а экономические и торговые связи стали гораздо теснее. В январе этого года страны объявили, что Китай станет сотрудничать с Швейцарией в вопросах продвижения инициативы "Пояс и путь" и стимулирования партнерства в сферах инфраструктуры, финансовых сервисов, страхования и повышения производительности. Одновременно с этим было объявлено о проведении в 2017 году "Года китайско-швейцарского туризма". В дополнение к новому рейсу Пекин-Цюрих Air China также осуществляет три перелета в неделю по маршруту Пекин-Женева. Это прямое сообщение между Китаем и Швейцарией содействует продвижению туризма и культурного обмена, а также упрощает сотрудничество между двумя нациями в рамках Китайско-швейцарского инновационного стратегического партнерства.

Осуществляя свою деятельность из Пекина в качестве узлового аэропорта, Air China обслуживает 398 маршрутов, летая в 181 точку назначения в 39 странах и регионах мира. В маршрутную сеть авиакомпании входят 64 международных аэропорта, 114 внутренних и 3 региональных точки назначения (Гонконг, Макао и Тайвань). Вместе со своими партнерами по Star Alliance авиакомпания предлагает стыковочные рейсы в 1330 точек назначения в 190 странах мира.

Air China является крупнейшим в мире перевозчиком, связующим Поднебескую с Европой. Авиакомпания обслуживает 26 маршрутов и еженедельно осуществляет почти 300 рейсов в 20 крупнейших европейских аэропортов, включая Лондон, Париж, Франкфурт, Мюнхен, Вену, Рим, Москву, Барселону и Мадрид. Все европейские маршруты обслуживаются широкофюзеляжными лайнерами.

Информация о рейсе

Номер рейса CA781/782, четыре раза в неделю (вторник, среда, пятница и воскресенье). Рейс покидает Пекин в 02:35 и прибывает в Цюрих в 07:25. Обратный рейс отправляется из Цюриха в 12:55 и прибывает в Пекин в 05:05 на следующий день (все время местное).

Маршрут будет обслуживать лайнер Airbus A330-200, оснащенный раскладывающимися на 180 градусов сидениями бизнес-класса, креслами салона премиум-эконом с увеличенным на 20% пространством для ног и эргономичными сидениями эконом-класса. Все пассажирские места оснащены индивидуальной развлекательной системой.

Логотип - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141017/152745LOGO

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лью Муян (Liu Muyang), +86-10-61461045, liumuyang@126.com

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
3
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
4
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизмене
7
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
Темы дня
Загрузка...
Реклама