Air China запускает новый рейс по маршруту Пекин-Цюрих

Цюрих является крупнейшим городом Швейцарии и столицей одноименного кантона. Здесь также находится коммерческий и культурный центр страны. Являясь символической "колыбелью" швейцарского банковского бизнеса и одним из крупнейших финансовых центров мира, Цюрих служит домом для головных офисов Union Bank of Switzerland (UBS), Credit Suisse и многочисленных частных банковских учреждений.

В последние годы встречи на высшем уровне между Китаем и Швейцарией участились, а экономические и торговые связи стали гораздо теснее. В январе этого года страны объявили, что Китай станет сотрудничать с Швейцарией в вопросах продвижения инициативы "Пояс и путь" и стимулирования партнерства в сферах инфраструктуры, финансовых сервисов, страхования и повышения производительности. Одновременно с этим было объявлено о проведении в 2017 году "Года китайско-швейцарского туризма". В дополнение к новому рейсу Пекин-Цюрих Air China также осуществляет три перелета в неделю по маршруту Пекин-Женева. Это прямое сообщение между Китаем и Швейцарией содействует продвижению туризма и культурного обмена, а также упрощает сотрудничество между двумя нациями в рамках Китайско-швейцарского инновационного стратегического партнерства.

Осуществляя свою деятельность из Пекина в качестве узлового аэропорта, Air China обслуживает 398 маршрутов, летая в 181 точку назначения в 39 странах и регионах мира. В маршрутную сеть авиакомпании входят 64 международных аэропорта, 114 внутренних и 3 региональных точки назначения (Гонконг, Макао и Тайвань). Вместе со своими партнерами по Star Alliance авиакомпания предлагает стыковочные рейсы в 1330 точек назначения в 190 странах мира.

Air China является крупнейшим в мире перевозчиком, связующим Поднебескую с Европой. Авиакомпания обслуживает 26 маршрутов и еженедельно осуществляет почти 300 рейсов в 20 крупнейших европейских аэропортов, включая Лондон, Париж, Франкфурт, Мюнхен, Вену, Рим, Москву, Барселону и Мадрид. Все европейские маршруты обслуживаются широкофюзеляжными лайнерами.

Информация о рейсе

Номер рейса CA781/782, четыре раза в неделю (вторник, среда, пятница и воскресенье). Рейс покидает Пекин в 02:35 и прибывает в Цюрих в 07:25. Обратный рейс отправляется из Цюриха в 12:55 и прибывает в Пекин в 05:05 на следующий день (все время местное).

Маршрут будет обслуживать лайнер Airbus A330-200, оснащенный раскладывающимися на 180 градусов сидениями бизнес-класса, креслами салона премиум-эконом с увеличенным на 20% пространством для ног и эргономичными сидениями эконом-класса. Все пассажирские места оснащены индивидуальной развлекательной системой.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лью Муян (Liu Muyang), +86-10-61461045, liumuyang@126.com