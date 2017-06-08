Язык и большие данные стимулируют инновации: GTCOM на Startup Village 2017

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МОСКВА (MOSCOW), 8 июня 2017 г. /PRNewswire/. Startup Village 2017, крупнейшая в России конференция по вопросам технологий и инноваций, проходила 6-7 июня на территории Инновационного центра "Сколково". Свыше 5 500 стартапов и мировых инвесторов совместно обсудили возможности для инновационного сотрудничества и тенденции в сфере лингвистики, больших данных и искусственного интеллекта (AI). В ходе конференции компания Global Tone Communication Technology Co., Ltd. (GTCOM) представила свои продукты - YeeSight, межъязыковую платформу анализа больших данных, и YeeCloud, платформу больших лингвистических данных. Компания также организовала мероприятие под названием "AI+Language & Big Data Cooperation and Innovation Forum" (Форум по вопросам сотрудничества и инноваций в сфере искусственного интеллекта, лингвистики и больших данных) с целью обмена результатами новейших исследований и обсуждения со всеми участниками потенциальных сфер применения AI и больших данных.
Вице-президент GTCOM Чжан Сяодань (Zhang Xiaodan) выступила на главном форуме конференции с программной речью на тему "Искусственный интеллект в сочетании с языками и большими данными - движители инноваций и развития". Г-жа Чжан отметила, что устранение языковых барьеров и расширение возможностей приобретения знаний являются одной из основ создания инноваций, развития и глобальной деятельности компании. GTCOM разработала YeeSight и YeeCloud, - две платформы, интегрирующие AI, языки и большие данные, - для нужд мировых компаний и стимулирования инновационных процессов.
В ходе форума "AI+Language & Big Data Cooperation and Innovation Forum", организованного Фондом "Сколково" при спонсорской поддержке GTCOM, директор департамента международного коммерческого развития GTCOM Янь Гоцин (Yan Guoqing) выступил с речью под тематическим названием "Промышленная интеграция и инновации межъязыковых больших данных". По словам г-на Яня, межъязыковые большие данные являются новым фактором производства, а платформа YeeSight применяется для стимулирования роста в широком спектре различных сфер, включая финансы, туризм, новые средства массовой информации и точный маркетинг. По его прогнозам, в будущем этот фактор охватит и другие области.
Юрий Сапрыкин, вице-президент Фонда "Сколково", Николай Гарбовский, президент Высшей школы перевода при Московском государством университете им. М. В. Ломоносова, и Кирилл Петров, управляющий директор i-Free, также выступили на конференции, обсудив значимость YeeSight, свой практический опыт в сфере больших данных и искусственного интеллекта, а также возможности для сочетания Интернета вещей (IoT), лингвистики и больших данных.
В рамках конференции GTCOM подписала соглашения о стратегическом сотрудничестве с Фондом "Сколково", МГУ им. М.В. Ломоносова и i-Free. Startup Village 2017 предоставила компании отличные возможности для установления связей с престижными международными предприятиями сферы AI и больших данных. На следующем этапе GTCOM планирует тесно сотрудничать с региональными партнёрами в вопросах развития восточноевропейского рынка.
Фото: http://mma.prnewswire.com/media/521305/GTCOM_ZhangXiaodan_speech.jpg