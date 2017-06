Язык и большие данные стимулируют инновации: GTCOM на Startup Village 2017

МОСКВА (MOSCOW), 8 июня 2017 г. /PRNewswire/. Startup Village 2017, крупнейшая в России конференция по вопросам технологий и инноваций, проходила 6-7 июня на территории Инновационного центра "Сколково". Свыше 5 500 стартапов и мировых инвесторов совместно обсудили возможности для инновационного сотрудничества и тенденции в сфере лингвистики, больших данных и искусственного интеллекта (AI). В ходе конференции компания Global Tone Communication Technology Co., Ltd. (GTCOM) представила свои продукты - YeeSight, межъязыковую платформу анализа больших данных, и YeeCloud, платформу больших лингвистических данных. Компания также организовала мероприятие под названием "AI+Language & Big Data Cooperation and Innovation Forum" (Форум по вопросам сотрудничества и инноваций в сфере искусственного интеллекта, лингвистики и больших данных) с целью обмена результатами новейших исследований и обсуждения со всеми участниками потенциальных сфер применения AI и больших данных.