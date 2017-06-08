KEPServerEX V6.2 упрощает процесс сбора данных и повышает продуктивность производства

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ПОРТЛАНД (PORTLAND), Мэн, 8 июня 2017 г /PRNewswire/. Kepware®, компания-разработчик программного обеспечения для интеграции промышленных систем, входящая в состав PTC Inc., сегодня объявила о выпуске платформы промышленного взаимодействия KEPServerEX® version 6.2 В новой версии программного обеспечения содержатся значительные доработки, включая новые функции драйвера CODESYS Ethernet, новую утилиту TIA Portal Exporter Utility, поддержку конфигурационного API для EFM Exporter, оптимизированную интероперабельность с платформой Интернета вещей ThingWorx®.
«Нашим основным приоритетом является поддержка интерактивного доступа к данным по мере оптимизации наших продуктов, - отметил Джефф Бейтс (Jeff Bates), менеджер по вопросам продукции Kepware. - В версию 6.2 мы добавили дополнительные опции взаимодействия с различными устройствами, важные комплекты драйверов с улучшенной производительностью, а также доработанные функции создания проектов и инструменты управления. Релиз направлен непосредственно на удовлетворение потребностей клиентов с растущим числом или увеличивающимся масштабом проектов, нуждающихся в подключении дополнительных устройств, рабочих элементов или линий без потерь с точки зрения производительности».
Используя опции взаимодействия, представленные в первоначальном релизе, драйвер CODESYS Ethernet в версии 6.2 KEPServerEX предоставляет интерактивный доступ к чтению/записи данных на устройствах с CODESYS V2.3 и V3. Клиенты, осуществляющие интеллектуальные, взаимосвязанные операции с применением устройств, работающих на CODESYS (стандартной среды разработки и выполнения операций ПЛК), отныне могут с лёгкостью собирать промышленные данные от разнородных устройств по всему производству.
«Совместно разработав драйвер CODESYS Etherner для KEPServerEX, Kepware и 3S-Smart Software Solutions продемонстрировали преимущества, которые конечные пользователи могут извлечь из открытых автоматизационных систем, - прокомментировал Дитер Хесс (Dieter Hess), главный исполнительный директор компании-производителя CODESYS - 3S-Smart Software Solutions. - С одной стороны, посредством KEPServerEX могут одновременно объединять несколько сотен различных систем автоматизации. А с другой - клиенты CODESYS получают дополнительные варианты удовлетворения своих коммуникационных требований».
Прочие обновления, вошедшие в версию 6.2 KEPServerEX:
В ПО KEPServerEX версии 6.2 также включены обновления 19 других серверных компонентов, драйверов и расширенных плагинов.
Дополнительные ресурсы
О компании Kepware
@Kepware - девелоперское предприятие в составе PTC Inc. с главным офисом в Портленде (штат Мэн). Компания предоставляет широкий спектр решений, обеспечивающих взаимодействие между различными автоматическими устройствами и программными приложениями и внедрение Промышленного Интернета вещей. От завода до буровой платформы и ветровой электростанции - Kepware обслуживает клиентов на различных вертикальных рынках, включая производство, нефтегазовую промышленность, строительную автоматизацию, энергоснабжение и т.д. Компания, основанная в 1995 году, осуществляет свою деятельность в более чем 100 странах мира. Программные решения Kepware® помогают тысячам предприятий по всему миру усовершенствовать свои процессы и принимать информированные решения. Узнайте больше на веб-сайте https://www.kepware.com/.
О компании PTC
PTC располагает лучшими в мире технологиями Интернета вещей. В 1986 году мы произвели революцию в сфере цифрового 3D-дизайна. Сегодня наши передовые платформы IoT и AR, а также проверенные практикой решения объединяют физический и цифровой миры, полностью переосмысливая сам способ создания, управления и обслуживания продуктов. При помощи РТС производители по всему миру и экосистема наших партнёров и разработчиков могут уже сегодня извлекать выгоду из потенциала IoT и стимулировать будущее инноваций.
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Kepware, логотип Kepware, KEPServerEX и ThingWorx являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками PTC Inc. или её дочерних предприятий в Соединенных Штатах и других странах.
Контактная информация для представителей СМИ
Тори Пенрод-Камбра (Torey Penrod-Cambra)
вице-президент по вопросам маркетинговых программ
+1 (207) 775-1660
tpenrodcambra@ptc.com
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/520136/Kepware_Technologies_Jeff_Bates_Quote.jpg
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