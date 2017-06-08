Авиакомпания Turkish Airlines раcширяет географию предоставления услуги "Stopover"

МОСКВА, June 8, 2017/PRNewswire/. Теперь транзитным пассажирам предоставляется возможность посетить хаб глобального перевозчика Стамбул в рамках новой программы "Stopover" ("Транзитная остановка").

Авиакомпания Turkish Airlines, которая выполняет рейсы в большее количество стран мира, чем любой другой перевозчик, расширила географию предоставления услуги "Stopover" для своих транзитных пассажиров, вылетающих из Пакистана, Казахстана, Австралии, России, Белоруссии и путешествующих в США, Европу, страны Южной Америки, Великобританию, Ирландию, на Дальний Восток, Ближний Восток, в Северную Африку и Азию.*

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(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/521043/Stopover.jpg )

Пассажиры, вылетающие из указанных стран, со стыковкой в Стамбуле длительностью более 20 часов могут воспользоваться услугой, которая ранее предоставлялась только пассажирам, вылетающим из Пакистана. Услуга "Stopover" предоставляет размещение в отеле и возможность насладиться красотами Стамбула во время транзита.

По завершении пассажиром процесса бронирования, уполномоченный сотрудник Turkish Airlines будет предоставлять ваучер для размещения в отеле. Этот ваучер позволит пассажирам экономического класса остановиться на одну ночь в 4-звездочной гостинице, а пассажирам бизнес-класса - на две ночи в 5-звездочной гостинице, которые располагаются в районах Султанахмет (Sultanahmet) и Таксим (Taksim), считающихся центром Стамбула.

Директор по маркетингу авиакомпании Turkish Airlines г-н Ахмет Олмуштур сообщил в этой связи следующее: "После получения положительных отзывов от наших пассажиров, мы с радостью расширяем географию своей программы "Stopover" на другие страны. Мы хотим предоставить своим пассажирам возможность насладиться турецким гостеприимством и ознакомиться с достопримечательностями великолепного города Стамбула. Мы уверены в том, что наши пассажиры будут пользоваться этой программой с максимальной выгодой для себя".

*Услуга "Stopover" предлагается: Пассажирам, следующим из Казахстана в США, Канаду, Великобританию, Ирландию, Аргентину, Бразилию, Колумбию, Панаму, Кубу, Европу (страны Шенгенской зоны), страны Ближнего Востока (ОАЭ, Катар, Бахрейн) и Южную Африку (Дурбан, Йоханнесбург, Кейптаун)

Пассажирам, следующим из Австралии в Европу, страны Балканского региона и Турцию

Пассажирам, следующим из России в США, Канаду, Аргентину, Бразилию, Колумбию, Панаму, Кубу, Азию и страны дальневосточного региона.

Пассажирам, следующим из Беларусии в страны Азии и дальневосточного региона, Ближнего Востока и Северной Африки

Пассажирам, следующим из Пакистана в США, Канаду, страны Шенгена, Великобританию, Ирландию, Саудовскую Аравию (только для пассажиров, направляющихся для совершения Хаджа и Умры)

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Информация о Turkish Airlines

Авиакомпания Turkish Airlines, основанная в 1933 году и имевшая на тот момент парк из пяти самолетов, в настоящее время является членом международного альянса Star Alliance и 4-звездной авиакомпанией с парком в 337 (пассажирских и грузовых) воздушных судов, летающих по 299 направлениям по всему миру, включая 250 международных и 49 внутренних. Согласно результатам исследования, проведенного в 2016 году компанией Skytrax, Turkish Airlines выбрана в качестве "Лучшей авиакомпании Европы" в шестой и "Лучшей авиакомпании Южной Европы" в восьмой раз подряд. Имея в своем активе всемирные премии "За лучшее бортовое питание экономического класса" 2010 года, "За лучшее бортовое питание бизнес-класса" 2013 и 2014 годов, а также "За лучшую кухню в бизнес-залах" и "За лучший бизнес-зал" прошлого года, по результатам опроса в текущем году авиакомпания Turkish Airlines была снова награждена премиями "За лучшее питание в бизнес-залах" и "За лучшее бортовое питание бизнес-класса". Более подробная информация об авиакомпании Turkish Airlines представлена на ее официальном сайте http://www.turkishairlines.com, а также на ее страницах в социальных сетях Facebook [https://www.facebook.com/turkishairlinesUK/?brand_redir=90430042759 ], Twitter [https://www.twitter.com/TurkishAirlines ], Youtube [https://www.youtube.com/user/TURKISHAIRLINES ], Linkedin [https://www.linkedin.com/company-beta/12458 ] и Instagram [https://www.instagram.com/turkishairlines ].

Информация о Star Alliance

Сеть Star Alliance была основана в 1997 году как первый всемирный альянс авиакомпаний для обеспечения пассажирам, совершающим международные перелеты, возможности добраться в любую точку мира, а также их стимулирования и эффективного обслуживания. Благожелательное отношение к нему со стороны рынка подтверждается многочисленными наградами, включая Премию за лидерство на мировом рынке воздушного транспорта (Air Transport World Market Leadership Award) и звание "Лучшего авиационного альянса" по версиям Business Traveller Magazine и Skytrax. В состав альянса входят следующие авиакомпании: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI и United. Всего авиакомпании сети Star Alliance в настоящее время осуществляют более 18 450 ежедневных рейсов в 1300 аэропортов 190 стран мира.

Turkish Airlines Inc.

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Photo: http://mma.prnewswire.com/media/521043/Stopover.jpg http://photos.prnewswire.com/prnh/20161202/445171LOGO Source: Turkish Airlines