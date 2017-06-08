Караван ЭКСПО-2017 посетил 12 стран в рамках европейского роудшоу

АСТАНА, Казахстан, June 8, 2017/PRNewswire/. Масштабное путешествие Международной специализированной выставки Астана ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" завершается в столице Финляндии.

С февраля по июнь мобильный павильон Караван ЭКСПО-2017 посетил такие города, как Мадрид, Барселона, Рим, Милан, Цюрих, Париж, Лондон, Амстердам, Вена, Прага, Берлин, Варшава, Вильнюс, Хельсинки. Столица Финляндии стала завершающим городом роудшоу ЭКСПО в преддверии открытия выставки в Астане 10 июня.

За время путешествия Каравана ЭКСПО-2017 в презентации выставки приняли участие сотни тысяч человек. Городами рекордсменами по числу посетителей мобильного павильона стали Мадрид, Париж, Милан, Барселона, Лондон.

В европейских столицах павильон ЭКСПО 2017 располагался на территории крупных торговых центров, городских площадей и общественных парков. Для посетителей мобильного павильона были доступны различные интерактивные развлечения: зона альтернативной энергии, зона виртуальной реальности, интерактивная карта Казахстана, кинотеатр, 3D-принтер, зона детского творчества, электровелосипеды и многое другое.

Больше всего гостей Каравана ЭКСПО-2017 привлекла Зона на открытом воздухе, где всем желающим предлагалось поучаствовать в производстве экологически чистой электроэнергии с помощью электровелосипедов. Таким образом, за время путешествия Каравана в европейских городах гостям павильона удалось выработать 75 кВт "зеленой" энергии, что эквивалентно ежедневному часовому просмотру телевизора все 365 дней в году.

Целью масштабного путешествия ЭКСПО-2017 стало знакомство жителей и туристов европейских стран с Казахстаном, Астаной и предстоящим глобальным мероприятием в области "зеленой" энергетики. Также на территории павильона гости смогли приобрести билеты на международную специализированную выставку Астана ЭКСПО-2017.

О выставке ЭКСПО 2017 в Астане

Международная специализированная выставка ЭКСПО 2017 под названием "Энергия будущего" - это выставочное и развлекательное мероприятие, которое пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане, Казахстан. Она продлится 93 дня и станет одной из самых зрелищных культурных площадок в этом году.

В рамках ЭКСПО 2017 будут разработаны программные документы глобального значения для продвижения энергоэффективного образа жизни и активного внедрения возобновляемых источников энергии.

Natalia Kostikova, expo2017@m-p.ru, +7-(903)-209-35-00

Source: National company "Astana EXPO-2017"